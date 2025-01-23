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Новости Война
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Мы должны заставить Путина умолять о мирных переговорах, - Дуда

Путіна треба змусити благати про мирні переговори

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Запад должен заставить Путина умолять о мирных переговорах.

Об этом он заявил во время "Украинского завтрака" в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы зададим вопрос, каким образом стимулировать Путина, чтобы он сел за стол переговоров о мире, то ответ должен быть таким. Мы должны применить такие меры, чтобы заставить Путина, чтобы он умолял мира и умолял мирных переговоров", - сказал польский лидер.

Дуда заявил, что не хочет "молить Путина, чтобы он сел за стол переговоров".

"Я хочу, чтобы он нас молил, чтобы мы сели за стол переговоров, чтобы мы провели переговоры о том, каким образом закончить эту войну.

Президент Польши согласился с генсеком НАТО Марком Рютте, что полномасштабная война в Украине является не местным, а глобальным конфликтом. Поэтому она требует глобального решения.

Читайте также: Национальный интерес Польши – поражение России и восстановление международно признанных границ Украины, - Дуда

Автор: 

война (1400) путин владимир (31501) Дуда Анджей (762) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+5
Яким чином? Перекривши кордон з Україною? Чи розкопуючи кістки на Волині? Ох вже ці пшецькі мрійники...
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23.01.2025 12:07
+4
"НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек"

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Ось і ще одна заява, тепер від Дуди.
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23.01.2025 12:00
+4
***** ніколи не назбирає стільки м'яса, скільки Європа може виготовити FPV дронів, але... Європа не буде виготовляти стільки FPV дронів.
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23.01.2025 12:02
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Дякую за підтримку України.
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23.01.2025 11:57 Ответить
"НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек"

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Ось і ще одна заява, тепер від Дуди.
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23.01.2025 12:00 Ответить
але ж у вас немає жодного козиря (я мав на увазі не начальника шалика ). Ну може якісь чергові санкції
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23.01.2025 12:02 Ответить
Козирів повна кишеня, немає яєць щоб їх покласти на стіл. Бо ескалація
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23.01.2025 12:13 Ответить
Та в нього ше м"яса як в дурного пукалок
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23.01.2025 12:00 Ответить
***** ніколи не назбирає стільки м'яса, скільки Європа може виготовити FPV дронів, але... Європа не буде виготовляти стільки FPV дронів.
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23.01.2025 12:02 Ответить
вводите войска.....
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23.01.2025 12:02 Ответить
тому будете ще більше блокувати Україну. Це мабудь що б путлер почав благати про мирні переговори бо вже ржати з цього не може?
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23.01.2025 12:07 Ответить
Яким чином? Перекривши кордон з Україною? Чи розкопуючи кістки на Волині? Ох вже ці пшецькі мрійники...
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23.01.2025 12:07 Ответить
Нарешті ясна голова намалювалась в публічному полі.
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23.01.2025 12:10 Ответить
От зараз, дайте тільки ми 5-ма F-16 та 10 Абрамсами переможемо росію і все буде саме так.
Я своїм АКСУ, який в капець якому заіржавленому вигляді, без шомпола, пенала і чохла (довелось докуповувати) одержав після СЗЧшника, теж офігенно це підтримаю...
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23.01.2025 12:17 Ответить
То для цього треба мордор довбати в усі проходи. А не ''базар базарити''
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23.01.2025 12:18 Ответить
Це гарна заява. Краще введіть у ЄС 100% мито на все що можна для всіх, хто купую москальську нафту, газ і інший москальський мотлох. Захотіли китайці або індійці щось купити в ЄС - буть ласка, але заплатить спочатку мито. Про угорців та словаків своя історія. Там 200%.
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23.01.2025 12:29 Ответить
А хто ще й досі транпортує москальську нафту, на тих еке мито запровадити?
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23.01.2025 13:12 Ответить
Так починайте діяти. Чули, що Трамп сказав? Зробіть те саме відповідно до паРАші - 100% мита і ембарго на енергоносії. Чи кишка тонка?
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23.01.2025 12:37 Ответить
Де українське ембарґо на транспортування російської нафти?
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23.01.2025 13:11 Ответить
А ще донедавна - 10 років газ во всю транспортували ...
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23.01.2025 15:07 Ответить
- Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори! А за для цього...
- ...перекриваємо кордон з Україною?
- Так, перекриваємо кордон з Україною.
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23.01.2025 12:43 Ответить
Я гадаю, що польські фермери та "волинська різня" поставлять прутіна на коліна.
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23.01.2025 12:52 Ответить
ще більше перекрийте для українського зерна кордон! Допоможіть путіну, більше нафти купуйте!
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23.01.2025 13:05 Ответить
рюськіє нє здаюца!
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23.01.2025 14:10 Ответить
Чергове бла бла бла.
Краще з рольниками розберися 🤦
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23.01.2025 15:23 Ответить
 
 