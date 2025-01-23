Мы должны заставить Путина умолять о мирных переговорах, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Запад должен заставить Путина умолять о мирных переговорах.

Об этом он заявил во время "Украинского завтрака" в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы зададим вопрос, каким образом стимулировать Путина, чтобы он сел за стол переговоров о мире, то ответ должен быть таким. Мы должны применить такие меры, чтобы заставить Путина, чтобы он умолял мира и умолял мирных переговоров", - сказал польский лидер.

Дуда заявил, что не хочет "молить Путина, чтобы он сел за стол переговоров".

"Я хочу, чтобы он нас молил, чтобы мы сели за стол переговоров, чтобы мы провели переговоры о том, каким образом закончить эту войну.

Президент Польши согласился с генсеком НАТО Марком Рютте, что полномасштабная война в Украине является не местным, а глобальным конфликтом. Поэтому она требует глобального решения.

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