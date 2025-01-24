РФ не видит готовности Украины и Запада к мирным переговорам, - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал возможность мирных переговоров.

Его цитируют российские пропагандисты, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы МИД страны-оккупанта, в России "не видят реальных действий со стороны Киева и Запада, которые указывают на готовность к мирным переговорам".

"Если США при Трампе будут учитывать интересы России, диалог Москвы и Вашингтона будет постепенно восстанавливаться, если нет - все останется как есть", - сказал Лавров.

Напомним, заместитель главы МИД РФ Александр Грушко озвучил требование Москвы к НАТО отменить решение Бухарестского саммита 2008 года, которое предусматривало возможность вступления Украины в Альянс.

В Кремле заявили, что Путин готов к контакту с Дональдом Трампом.

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