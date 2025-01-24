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Новости Война
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РФ не видит готовности Украины и Запада к мирным переговорам, - Лавров

Лавров прокоментував можливість мирних переговорів

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал возможность мирных переговоров.

Его цитируют российские пропагандисты, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы МИД страны-оккупанта, в России "не видят реальных действий со стороны Киева и Запада, которые указывают на готовность к мирным переговорам".

"Если США при Трампе будут учитывать интересы России, диалог Москвы и Вашингтона будет постепенно восстанавливаться, если нет - все останется как есть", - сказал Лавров.

Напомним, заместитель главы МИД РФ Александр Грушко озвучил требование Москвы к НАТО отменить решение Бухарестского саммита 2008 года, которое предусматривало возможность вступления Украины в Альянс.

В Кремле заявили, что Путин готов к контакту с Дональдом Трампом.

Также читайте: МИД Украины относительно ультиматума РФ к НАТО: "Полная фигня, Москве слова не давали"

Автор: 

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Топ комментарии
+8
лавров, іді к йбєнєй матєрі.
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24.01.2025 16:02
+8
пасмешнік тянет расію в пропасть всех да паследнего расіяніна
... весело смеясь с гармошкамі, балалайкамі, ложкамі
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24.01.2025 16:08
+7
Здохни рашиська паскуда ,чому ти нациське падло ще живеш ?
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24.01.2025 16:06
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лавров, іді к йбєнєй матєрі.
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24.01.2025 16:02 Ответить
як це ти не бачиш,повилазило тобі? он ціну на нафту обвалюють тобі,санкції.
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24.01.2025 16:02 Ответить
Це заява - шо ніяких переговорів
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24.01.2025 16:02 Ответить
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24.01.2025 16:05 Ответить
Здохни рашиська паскуда ,чому ти нациське падло ще живеш ?
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24.01.2025 16:06 Ответить
Не тільки же піськову ху...ню нестиме ось і лошадь проіржала, мабуть кокс підвезти встигли
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24.01.2025 16:07 Ответить
пасмешнік тянет расію в пропасть всех да паследнего расіяніна
... весело смеясь с гармошкамі, балалайкамі, ложкамі
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24.01.2025 16:08 Ответить
Ну вони же казали немає ху....ла, немає ху..... лостану, вот оно і вирішило, що спочатку нехай ху...лостан загине, а потім він подумає
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24.01.2025 16:11 Ответить
от і добре!
трамп, запускай нафтовий картель!
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24.01.2025 16:08 Ответить
Приавльно будуть не мирні переговори. Буде лом в сраку.
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24.01.2025 16:09 Ответить
в Канаді чуваук зробив ядерний реактов в квартирі. за 3к доларів.
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24.01.2025 16:10 Ответить
Ну да. А він думав, що пані вже лягли і просять? Хоч би вони там у рашці зненацька не стали готові до переговорів.
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24.01.2025 16:10 Ответить
Они там на расее реально ********
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24.01.2025 16:11 Ответить
Зате пан лавров - птеродактиль миру! Так навалами на фронті сунуть по всім напрямкам, так ******** міста, що аж верещать, як хочуть миру... Гидко дивитись на це коняче рило (не в образу коням буде сказано).
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24.01.2025 16:12 Ответить
Треба підготуватись до переговорів, наловити його виплодків в США, посадити за грати, конфіскувати майно.
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24.01.2025 16:18 Ответить
Переговори на ультиматимумах *уйла це не переговори, а капітуляція! Тому-"за кацапським крейсером''!
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24.01.2025 16:25 Ответить
Кацапня почала потихеньку бикувати на Трампа.
Цікаво...
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24.01.2025 16:26 Ответить
ждіть сигналу
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24.01.2025 16:27 Ответить
Так вашому ж кодлу Трамп напряму, без всякої України, deal запропонував.
А воно все одно про "Кієв" торочить.
То що, Україна таки щось вирішує?
Ну ми просто виросли у власних очах.
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24.01.2025 16:28 Ответить
Які можуть бути переговори, якщо у всіх різні вимоги?
Трамп нічого не розуміє.
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24.01.2025 16:34 Ответить
Коняка знову щось проблеяла щоб заповнити ефір.
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24.01.2025 16:42 Ответить
О кінь заржав,вівса просить.
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24.01.2025 16:48 Ответить
Які переговори з терористом?
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24.01.2025 17:12 Ответить
ЛаВРУН-пиндун фюрер рашистской недоимпердии скоро надеюсь отбросит копыта тварь
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24.01.2025 17:30 Ответить
Не бачить - це до окуліста.
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24.01.2025 18:19 Ответить
Зачем слепой лошади что-то видеть если она ходит по кругу
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24.01.2025 19:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EOleXUDbceg ФИЛЬМ " Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли " в роли лошади; Серожа Лавров
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24.01.2025 19:30 Ответить
Дебил,*****……
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24.01.2025 20:36 Ответить
переговорами вони називають вимогу підпису їхнього ультиматуму по капітуляції
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25.01.2025 01:02 Ответить
Якоб Ульфельдт о московском люде (1578 г.): ...Всё, что они не говорили, они считают незыблемым и твердым и, более того, они при переговорах не позволяют возражать себе, не придерживаются никакого порядка, но говорят необдуманно обо всём сразу, бросаются то туда, то сюда, смотря по тому, что придёт им в голову, не удостаивают внимательно выслушать чужие слова, перебивают, действуют в своих интересах, рассматривают только то, что предлагают сами; а если предложат что-нибудь, что им не нравится, они говорят, что это вздор и не имеет никакого отношения к делу; они думают хорошо только о себе и остальных по сравнению с собой считают ничем... Кроме того, они хитры и изворотливы, упрямы, своевольны, враждебны, недружелюбны, порочны, чтобы не сказать бесстыдны, склоны ко всяким мерзостям. Они предпочитают использовать насилие, а не разум....
ЩО помінялося?...
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25.01.2025 01:28 Ответить
Конякам слова не давали ...
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25.01.2025 12:02 Ответить
Та отож ...
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25.01.2025 12:06 Ответить
 
 