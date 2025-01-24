РФ не видит готовности Украины и Запада к мирным переговорам, - Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал возможность мирных переговоров.
Его цитируют российские пропагандисты, передает Цензор.НЕТ.
По словам главы МИД страны-оккупанта, в России "не видят реальных действий со стороны Киева и Запада, которые указывают на готовность к мирным переговорам".
"Если США при Трампе будут учитывать интересы России, диалог Москвы и Вашингтона будет постепенно восстанавливаться, если нет - все останется как есть", - сказал Лавров.
Напомним, заместитель главы МИД РФ Александр Грушко озвучил требование Москвы к НАТО отменить решение Бухарестского саммита 2008 года, которое предусматривало возможность вступления Украины в Альянс.
В Кремле заявили, что Путин готов к контакту с Дональдом Трампом.
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трамп, запускай нафтовий картель!
Цікаво...
А воно все одно про "Кієв" торочить.
То що, Україна таки щось вирішує?
Ну ми просто виросли у власних очах.
Трамп нічого не розуміє.
ЩО помінялося?...