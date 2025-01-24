Цель врага – завладеть Торецком и использовать его территорию как плацдарм для наступления на Константиновку, - ГВА
Российские войска пытаются захватить Торецк в Донецкой области, сейчас идут бои за шахту "Торецкая".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, об этом рассказал начальник Торецкой ГВА Василий Чинчик.
"Стратегическая цель врага - это завладеть городом и использовать территорию Торецка как плацдарм для наступления на Константиновку, в частности проводя активные боевые действия со стороны Часова Яра. Враг пытается как можно быстрее достичь этой цели, прилагая все усилия для того, чтобы полностью взять под контроль территорию Торецкой громады", - рассказал Чинчик.
По его словам, ситуация динамично меняется: то враг продвигается вперед, то Силы обороны дают достойный отпор и оттесняют оккупантов. Однако общая ситуация остается напряженной и сложной.
"Сейчас действительно продолжаются бои за шахту "Торецкая". У нас есть часть города, где наши ребята держат оборону - это жилой кооперативный массив. Наши воины дают достойный отпор. Что касается территории Торецкой громады - это поселки Щербиновка, Новоспасское, Нелиповка, Леонидовка, там наши ребята также держат строй, защищают нашу землю, замедляют врага в его продвижении в сторону Константиновки и наносят сокрушительные удары оккупантам", - подчеркнул Чинчик.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль