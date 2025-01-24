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Цель врага – завладеть Торецком и использовать его территорию как плацдарм для наступления на Константиновку, - ГВА

Так зараз виглядає Торецьк

Российские войска пытаются захватить Торецк в Донецкой области, сейчас идут бои за шахту "Торецкая".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, об этом рассказал начальник Торецкой ГВА Василий Чинчик.

"Стратегическая цель врага - это завладеть городом и использовать территорию Торецка как плацдарм для наступления на Константиновку, в частности проводя активные боевые действия со стороны Часова Яра. Враг пытается как можно быстрее достичь этой цели, прилагая все усилия для того, чтобы полностью взять под контроль территорию Торецкой громады", - рассказал Чинчик.

По его словам, ситуация динамично меняется: то враг продвигается вперед, то Силы обороны дают достойный отпор и оттесняют оккупантов. Однако общая ситуация остается напряженной и сложной.

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"Сейчас действительно продолжаются бои за шахту "Торецкая". У нас есть часть города, где наши ребята держат оборону - это жилой кооперативный массив. Наши воины дают достойный отпор. Что касается территории Торецкой громады - это поселки Щербиновка, Новоспасское, Нелиповка, Леонидовка, там наши ребята также держат строй, защищают нашу землю, замедляют врага в его продвижении в сторону Константиновки и наносят сокрушительные удары оккупантам", - подчеркнул Чинчик.

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Автор: 

Донецкая область (9910) боевые действия (4253) Торецк (488) Бахмутский район (462)


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Ще один Капітан Очевидність
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24.01.2025 16:21 Ответить
триндеть не мішки тягати ---а що раніше це небуло понятно!!!
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24.01.2025 16:35 Ответить
То продовжуйте: а Костянтинівка - це плацдарм для захоплення Краматорська. А Краматорськ - для Слав'янська. А Слав'янськ - і так далі. Чому вас вчили в академіях генштабу?
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24.01.2025 16:56 Ответить
 
 