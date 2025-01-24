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Житний рынок отдадут в аренду, а не на приватизацию, для сохранения внешнего вида и функции рынка, - КГГА

Житній ринок у Києві віддадуть в оренду

Житний рынок планируется передать в долгосрочную аренду с четкими условиями по сохранению внешнего вида здания и функции рынка. Таким образом городские власти обеспечат сохранение этого исторического объекта для громады Киева.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает Цензор.НЕТ.

"Оживленная дискуссия о судьбе Житнего рынка продолжается. Объект действительно важен для громады. На открытом заседании рабочей группы, куда входили активисты, члены общественного совета, народные депутаты, представители коммунальных служб и департаментов, большинством голосов приняли решение предложить Киевскому городскому совету проект решения о долгосрочной аренде Житнего с главными двумя условиями: сохранение внешнего вида и функции рынка. И на прозрачном конкурсе определим, кто это будет", - сообщил Валентин Мондриевский.

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Он отметил, что в центре такой позиции - защита интересов столичной громады и сохранение исторических объектов города. Согласно решению Киевсовета от 26 июня 2003 года, Житний рынок не подлежит приватизации. А предоставить разрешение на его приватизацию - рискованно. Ведь через 5 лет после аукциона закон позволяет менять целевое назначение здания, что грозит его превращению в коммерческий или развлекательный объект, отметил заместитель председателя КГГА.

"Самый оптимальный вариант на данный момент - это аренда с четкими условиями, которые обеспечат сохранение рынка с его исторической функцией, проведение капитального ремонта, сохранение рабочих мест, гарантированные поступления в городской бюджет. Такой подход позволит развивать Житний рынок как уникальное пространство с многолетней историей, которое служит интересам громады", - констатировал Валентин Мондриевский.

Ранее сообщалось, что аукцион на право аренды Житнего рынка должен был состояться 25 марта 2024 года, однако городские власти отменили его, чтобы вместе с общественностью наработать условия конкурса, которые бы обеспечили сохранение рынка.

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Автор: 

КГГА (2988) Киев (25655) недвижимость (820) Мондриевский Валентин (32)


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Буде як з Сінним...
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24.01.2025 16:14 Ответить
я хочу поцікавитися, яка функція житнього ринку, окрім дикої антисанітарії та гівно виду старовинної частини києва?
яка в ньому цінність?
дроч на соц модернізм? чи там дехеріща робочих міць? чи там продають харчі?
як і авто станції напроти.
зручно їхати за місто з центра міста?
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24.01.2025 16:20 Ответить
Ринок здадуть в оренду. Орендар має сплачувати орендну плату і ще мати прибуток, інакше навіщо це все йому. Це призведе до суттєвого здорожчання вартості торгового місця, торговці або підвищать ціни за товар, або підуть з ринка в інше місце (це скоріше). Занедбану будівлю років через 5 знесуть, як Сінний. Саме це намагається зробити кличко з бандою, щоб на тому місці новий ТРЦ зробити?
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24.01.2025 18:13 Ответить
кличко з бандою и примкнувший к ним Порошенко!
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24.01.2025 19:20 Ответить
Голову лікуй! Пора усвідомити, що ваш Зе рулить вже 6 років, розграбував все, що було можна і не можна, довів країну до війни та розорення, з його вини загинуло понад мільйон людей, а ви все Порошенко згадуєте, придурки!
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25.01.2025 07:10 Ответить
Лёха, относительно придурков - открой гугл на букву "ирония"!
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25.01.2025 11:10 Ответить
 
 