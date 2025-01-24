Около 60 жителей по-прежнему остаются в Торецке, эвакуация возможна только ночью, - ГВА

В городе Торецк Донецкой области до сих пор остаются около 60 жителей. Из-за активных городских боев эвакуировать их можно только в темное время суток.

Об этом в эфире "Суспільного" рассказал начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, люди, которые остались, живут в укрытиях.

"На территории города осталось около 60 человек. Это в основном пожилые люди, которые отказываются выезжать, а в целом на территории громады остаются около 250 человек. Это люди, которые категорически отказались от эвакуации из города Торецк и громады. Люди не идут на уговоры. Военнослужащие, сотрудники военной администрации, Нацполиции, ГСЧС, рискуя собственной жизнью, прилагали все усилия, чтобы вывести этих людей из зоны боевых действий", - рассказал Чинчик.

Как отметил глава ГВА, эвакуация из города возможна только с помощью военных. В город заезжают, когда на улице туман, плохая видимость или ночью.

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"К сожалению, такой возможности, как была полгода назад, нет. Приходится использовать ночное время, сложные погодные условия, для того чтобы можно было попасть на территорию Торецкой громады, развезти продукты питания. В настоящее время эвакуация тех, кто должен выехать, происходит в ночное время. Большая благодарность военнослужащим",- сказал чиновник.

Чинчик добавил, что с июня 2024 года, когда оккупанты начали массированное наступление на Торецком участке фронта, из города и громады вывезли около 10 тысяч человек, в том числе более 100 детей.

Напомним, ранее начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик рассказал, что российские войска пытаются захватить Торецк в Донецкой области, сейчас идут бои за шахту "Торецкая".

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