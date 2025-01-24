Противодействие преступлениям, угрожающим национальной безопасности: За неделю сообщено почти 50 подозрений и проведено 24 обыска, - ГБР

В рамках системного противодействия преступлениям, угрожающим национальной безопасности, и укрепления обороноспособности Украины только с 18 по 24 января 2025 года работники ГБР провели ряд обысков и сообщили о подозрении фигурантам уголовных производств.

Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Так, отмечается, что за неделю сообщено о подозрении 49 лицам в рамках расследования 24 уголовных производств. Также проведено 24 обыска, четыре задержания и две успешные реализации.

Сообщается, что двум подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 25 млн грн и 5 млн грн соответственно.

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