Противодействие преступлениям, угрожающим национальной безопасности: За неделю сообщено почти 50 подозрений и проведено 24 обыска, - ГБР
В рамках системного противодействия преступлениям, угрожающим национальной безопасности, и укрепления обороноспособности Украины только с 18 по 24 января 2025 года работники ГБР провели ряд обысков и сообщили о подозрении фигурантам уголовных производств.
Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Так, отмечается, что за неделю сообщено о подозрении 49 лицам в рамках расследования 24 уголовных производств. Также проведено 24 обыска, четыре задержания и две успешные реализации.
Сообщается, что двум подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 25 млн грн и 5 млн грн соответственно.
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сергей нестеренко #358611
показать весь комментарий24.01.2025 16:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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