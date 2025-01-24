ЕС не должен брать на себя всю помощь Украине, если США ее прекратят, - глава МИД Словакии Бланар

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Евросоюз не должен брать на себя весь груз помощи Украине в случае прекращения поддержки со стороны США.

Об этом он сказал в интервью словацкому изданию TASR, информирует Цензор.НЕТ

Глава МИД также отметил, что Словакия отказывается предоставлять Украине военную помощь, ограничиваясь лишь гуманитарной поддержкой.

"Если некоторые страны Европейского Союза решат продолжить военную поддержку Украины, это их дело, но мы отвергаем идею, чтобы ЕС взял на себя эту ответственность", - подчеркнул министр.

Бланар отметил, что Трамп еще во время предвыборной кампании заявлял о намерении положить конец войне в Украине. "Давайте подождем, как он представит, как он хочет решить этот конфликт, и мы готовы быть частью этого", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан обвинил Украину в попытке обмануть венгров: ЕС должен убедить Украину "открыть вентили"