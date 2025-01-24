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ЕС не должен брать на себя всю помощь Украине, если США ее прекратят, - глава МИД Словакии Бланар

ЄС високо оцінив прогрес України у реформах на шляху до членства

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Евросоюз не должен брать на себя весь груз помощи Украине в случае прекращения поддержки со стороны США.

Об этом он сказал в интервью словацкому изданию TASR, информирует Цензор.НЕТ

Глава МИД также отметил, что Словакия отказывается предоставлять Украине военную помощь, ограничиваясь лишь гуманитарной поддержкой.

"Если некоторые страны Европейского Союза решат продолжить военную поддержку Украины, это их дело, но мы отвергаем идею, чтобы ЕС взял на себя эту ответственность", - подчеркнул министр.

Бланар отметил, что Трамп еще во время предвыборной кампании заявлял о намерении положить конец войне в Украине. "Давайте подождем, как он представит, как он хочет решить этот конфликт, и мы готовы быть частью этого", - добавил он.

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Автор: 

помощь (7861) Словакия (990) США (27043) Евросоюз (17252)


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Топ комментарии
+11
****** фіцівська
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24.01.2025 17:03
+9
Ти за увесь ЄС там не розписуйся.
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24.01.2025 17:01
+4
Ще один кремлівсько-колаборантське опудало вискочило. Спецслужбам Словаччини мабуть також заносять.
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24.01.2025 17:04
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Ти за увесь ЄС там не розписуйся.
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24.01.2025 17:01 Ответить
****** фіцівська
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24.01.2025 17:03 Ответить
У 1938 році Польща брала участь у війні Чехословаччини на боці Німеччини ,згадай місто Цєшин .
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24.01.2025 17:36 Ответить
Гнида
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24.01.2025 17:04 Ответить
Ще один кремлівсько-колаборантське опудало вискочило. Спецслужбам Словаччини мабуть також заносять.
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24.01.2025 17:04 Ответить
Шо, бздить шо Словаччині менше дотацій даватимуть? Ну я розумію, ще б країни донори ЄС шось говорили... Але не ****** та фіцики які сидять на дотаціях того ж ЄС.
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24.01.2025 17:29 Ответить
Как же мы без словацкой помощи продержимся?!!!

а, СТОП!!!
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24.01.2025 17:34 Ответить
Країни Балтії розуміють що зараз Україна це єдине що рятує їх від нападу, нащо сподіваються словаки не зрозуміло, їм же буде пізда в першу чергу
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24.01.2025 18:09 Ответить
Тяв, тяв - з під воріт Євросоюзу. Хто ж це там? Шавка якась? Так, то словацька шавка путлера бреше.
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24.01.2025 18:11 Ответить
Тебе не спитали! - блиндер
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24.01.2025 18:14 Ответить
Це дотаційна країна як і угри, боїться що залишаться без грошей!!! Підарські уряди йдіть на ....уй!!!!
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24.01.2025 18:18 Ответить
словацький циган, йди до своїх немитих родичив.
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24.01.2025 19:14 Ответить
.... підпуйловник
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24.01.2025 20:13 Ответить
Бланар не боїться в Ростов загриміти? Фіцо вже напружився.
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24.01.2025 21:40 Ответить
 
 