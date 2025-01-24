Украина планирует восстановить 3 ГВт энергетических мощностей в 2025 году, - Шмыгаль
В этом году в Украине планируют восстановить около 3 ГВт мощностей тепловой и гидроэнергетики, которые пострадали из-за российских атак.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина уже пересекла экватор зимы и отопительного сезона. Проходим его успешно", - подчеркнул премьер.
Шмыгаль подчеркнул, что в 2024 году уже удалось восстановить около 4 ГВт мощностей, а цель на 2025 год - восстановление еще около 3 ГВт. В этом году акцент сделают не только на ремонте поврежденных объектов, но и на развитии новых энергетических проектов.
"Одновременно мы продолжаем строить новые объекты и развивать распределенную генерацию, которая обеспечивает локальные потребности и создает систему, менее уязвимую к атакам. По данным Министерства энергетики, в 2024 году было присоединено 233 генерационные установки установленной мощностью более 830 МВт", - сообщил Шмыгаль.
На 2025 год правительство поставило задачу обеспечить еще почти 900 МВт мощностей распределенной генерации, что позволит обеспечить локальные потребности и уменьшить уязвимость энергосистемы к атакам.
Шмыгаль также поблагодарил международных партнеров за предоставленное оборудование и финансовую помощь, которые сделали возможным реализацию этих проектов.
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Наступний нікчема виліз з потужностями
Навіть Ванга не потрібна......як вони можуть щось створити ?????
Як людей(трутнів), які нічого в своєму житті не створили (слова "класика:" навіть будку собачу не побудували!!!") можна заставити робити щось путнє на благо українців ???????
Питання риторичне....