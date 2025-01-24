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Украина планирует восстановить 3 ГВт энергетических мощностей в 2025 году, - Шмыгаль

Шмигаль обговорив із сеймом Литви співпрацю в обороні та санкції проти РФ

В этом году в Украине планируют восстановить около 3 ГВт мощностей тепловой и гидроэнергетики, которые пострадали из-за российских атак.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина уже пересекла экватор зимы и отопительного сезона. Проходим его успешно", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что в 2024 году уже удалось восстановить около 4 ГВт мощностей, а цель на 2025 год - восстановление еще около 3 ГВт. В этом году акцент сделают не только на ремонте поврежденных объектов, но и на развитии новых энергетических проектов.

"Одновременно мы продолжаем строить новые объекты и развивать распределенную генерацию, которая обеспечивает локальные потребности и создает систему, менее уязвимую к атакам. По данным Министерства энергетики, в 2024 году было присоединено 233 генерационные установки установленной мощностью более 830 МВт", - сообщил Шмыгаль.

На 2025 год правительство поставило задачу обеспечить еще почти 900 МВт мощностей распределенной генерации, что позволит обеспечить локальные потребности и уменьшить уязвимость энергосистемы к атакам.

Шмыгаль также поблагодарил международных партнеров за предоставленное оборудование и финансовую помощь, которые сделали возможным реализацию этих проектов.

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Автор: 

энергетика (2566) Шмыгаль Денис (2721) восстановления (150)


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Топ комментарии
+17
Ого.
Наступний нікчема виліз з потужностями
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24.01.2025 17:29
+13
це той гігават зеленського який заряджає мільйон дронів що між мільйоном дерев літає?
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24.01.2025 17:33
+5
Ще 3? Вже ж 1 був?
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24.01.2025 17:38
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Ого.
Наступний нікчема виліз з потужностями
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24.01.2025 17:29 Ответить
Ну, то таке... Шміґоль...
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24.01.2025 18:26 Ответить
Планує.. Як взагалі можна щось планувати в енергетиці, якщо туди щодня може прилетіти?
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24.01.2025 17:31 Ответить
Це вони нас готують до нового здорожчення електрики..
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24.01.2025 17:50 Ответить
Солоденькі пісні у вуха лохторату--яскрава тенденція ********* політикуму. Яскравий приклад -- "73%".
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24.01.2025 18:33 Ответить
це той гігават зеленського який заряджає мільйон дронів що між мільйоном дерев літає?
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24.01.2025 17:33 Ответить
За мільйон дерев не треба. Екологи стверджують, що на місці Каховського водосховища вже виросло більше мільйона дерев. Зеля сказав, зеля зробив.
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24.01.2025 17:52 Ответить
Не знаю де гігавати, а от мільйон дронів вже охороняє зе-концтабір по периметру.
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24.01.2025 18:40 Ответить
Де гроші за підняті тарифи?
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24.01.2025 17:36 Ответить
Ще 3? Вже ж 1 був?
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24.01.2025 17:38 Ответить
потужна інфляція
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24.01.2025 17:40 Ответить
cлабеньке позіхання на найвеличнейшого: де мільярди?
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24.01.2025 17:50 Ответить
А чого так слабенько? Все б обіцяв хоча би створення генератора холодного синтезу, а то прям як якийсь непотужний.
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24.01.2025 18:01 Ответить
То він буде обіцяти перед самими виборами.
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24.01.2025 18:27 Ответить
Нічого собі як будують обяцянками слугориги? Вже в минулому році побудували гігабат, хто знає де він?
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24.01.2025 18:01 Ответить
Вже 3??? Воно ще за попередній 1 ГВт енергетичних потужностей не відсиділо!!!
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24.01.2025 18:19 Ответить
Раз державні мужі(чорти) почали говорити про потужне збільшення потужності енергосистеми.....очікуйте весняно збільшення тарифів!!!!!! По іншому не буває....потужна потужність по збільшенню обкрадання населення!
Навіть Ванга не потрібна......як вони можуть щось створити ?????
Як людей(трутнів), які нічого в своєму житті не створили (слова "класика:" навіть будку собачу не побудували!!!") можна заставити робити щось путнє на благо українців ???????
Питання риторичне....
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24.01.2025 18:19 Ответить
Шо, вибори невдовзі? Так багато шмигло обіцяє...
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24.01.2025 18:24 Ответить
Засунься
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24.01.2025 18:24 Ответить
міністр юстиції випускник Трускавецької юридичної Академії Малюська пропонував в закладах утримання засуджених поставити велогенератори щоб вязні крутили. От вам і буде обіцяний гігават!!!
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24.01.2025 18:32 Ответить
Шо не рік то нові історії про Гігавати...
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24.01.2025 19:05 Ответить
"Куртка замшевая...Три".
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24.01.2025 19:21 Ответить
Планувати ще не означає "відновити", один такий кожен вечір планує - то "мільйон", то "мільярд" а в результаті як казав якийсь нардеп - "Велике Ніх.я".
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24.01.2025 19:53 Ответить
Перевершив Найвеличнішого Гігаватника. Той брехав за Гігават. Тепер мовчить в труси.
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24.01.2025 21:33 Ответить
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24.01.2025 21:40 Ответить
 
 