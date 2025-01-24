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Кабмин утвердил порядок бесплатного хранения репродуктивных клеток военнослужащих в медучреждениях

Кабмін затвердив порядок безоплатного зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців

Кабинет Министров утвердил порядок хранения репродуктивных клеток военнослужащих на случай потери ими репродуктивных функций при исполнении обязанностей по обороне государства.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в пятницу, 24 января, сообщает пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Так, согласно новому порядку, военнослужащие будут иметь возможность бесплатно сдавать и хранить свои репродуктивные клетки в медучреждениях, предоставляющих услуги по применению вспомогательных репродуктивных технологий.

Отмечается, что такая возможность будет доступна военным Вооруженных Сил Украины и работникам других структур, которые участвуют в боевых действиях или осуществляют мероприятия по нацбезопасности.

"Решение направлено на обеспечение права военных на сохранение репродуктивного здоровья и права на биологическое отцовство (материнство) несмотря на риски, связанные с военной службой, что предусмотрено законом", - говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве добавляют, что на этот проект в государственном бюджете на 2025 год заложено 190 млн грн.

Военнослужащие смогут обратиться в определенные медицинские учреждения, которые заключат договоры с НСЗУ, для сдачи и дальнейшего хранения своих репродуктивных клеток. А те, кто ранее уже сдал биологический материал и хранит его за собственные средства, получат право на дальнейшее бесплатное хранение после подачи заявления в учреждение здравоохранения.

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Как это будет работать?

  • забору клеток будет предшествовать медицинское обследование, на которое в медучреждение военнослужащего будет направлять командир части;
  • забор репродуктивных клеток будет осуществляться в медучреждении по заявлению военнослужащего и по направлению лечащего врача;
  • забор и хранение криоконсервированных репродуктивных клеток будет осуществляться в соответствии с порядком применения вспомогательных репродуктивных технологий.

В Минздраве также отметили, что для запуска проекта правительство должно утвердить также порядок использования бюджетных средств, а НСЗУ должна заключить соответствующие договоры с медицинскими учреждениями о медицинском обслуживании по предоставлению услуги забора, криоконсервации и хранения репродуктивных клеток. И после этого будет обнародован перечень учреждений, в которые можно будет обращаться.

Напомним, что в марте 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения генофонда украинского народа".

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Автор: 

Кабмин (14033) Минздрав (4902) военнослужащие (6174)


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Скільки грошей запланували вкрасти? І хто буде відповідати якщо репродуктивні клітини військовослужбовців зіпсуються?
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24.01.2025 17:42 Ответить
Всі, бо ще десь місяць назад була стаття з переліком клінік, які ці послуги надають військовослужбовцям за 1 гривню.
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24.01.2025 17:46 Ответить
 
 