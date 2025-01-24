Кабмин утвердил порядок бесплатного хранения репродуктивных клеток военнослужащих в медучреждениях

Кабинет Министров утвердил порядок хранения репродуктивных клеток военнослужащих на случай потери ими репродуктивных функций при исполнении обязанностей по обороне государства.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в пятницу, 24 января, сообщает пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Так, согласно новому порядку, военнослужащие будут иметь возможность бесплатно сдавать и хранить свои репродуктивные клетки в медучреждениях, предоставляющих услуги по применению вспомогательных репродуктивных технологий.

Отмечается, что такая возможность будет доступна военным Вооруженных Сил Украины и работникам других структур, которые участвуют в боевых действиях или осуществляют мероприятия по нацбезопасности.

"Решение направлено на обеспечение права военных на сохранение репродуктивного здоровья и права на биологическое отцовство (материнство) несмотря на риски, связанные с военной службой, что предусмотрено законом", - говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве добавляют, что на этот проект в государственном бюджете на 2025 год заложено 190 млн грн.

Военнослужащие смогут обратиться в определенные медицинские учреждения, которые заключат договоры с НСЗУ, для сдачи и дальнейшего хранения своих репродуктивных клеток. А те, кто ранее уже сдал биологический материал и хранит его за собственные средства, получат право на дальнейшее бесплатное хранение после подачи заявления в учреждение здравоохранения.

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Как это будет работать?

забору клеток будет предшествовать медицинское обследование, на которое в медучреждение военнослужащего будет направлять командир части;

забор репродуктивных клеток будет осуществляться в медучреждении по заявлению военнослужащего и по направлению лечащего врача;

забор и хранение криоконсервированных репродуктивных клеток будет осуществляться в соответствии с порядком применения вспомогательных репродуктивных технологий.

В Минздраве также отметили, что для запуска проекта правительство должно утвердить также порядок использования бюджетных средств, а НСЗУ должна заключить соответствующие договоры с медицинскими учреждениями о медицинском обслуживании по предоставлению услуги забора, криоконсервации и хранения репродуктивных клеток. И после этого будет обнародован перечень учреждений, в которые можно будет обращаться.

Напомним, что в марте 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения генофонда украинского народа".

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