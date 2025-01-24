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Оккупанты организовали пропагандистские акции в школах на ТОТ Запорожской области, - Центр Нацсопротивления

Пропагандистські акції для школярів на ТОТ

Во временно оккупированном Каменец-Днепровском Запорожской области российские захватчики провели пропагандистскую акцию для школьников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Организаторами выступили представители пропутинской партии "Единая Россия" и так называемые "активисты молодежных движений".

Как отмечается, под видом "патриотического воспитания" школьникам предлагали поддерживать действия российского агрессора. По словам очевидцев, "воспитание" имело целью изменить самоидентичность молодежи и навязать им российскую идеологию.

Также во время мероприятия оккупанты проводили агитацию, пытаясь привлечь детей к сотрудничеству с враждебными структурами. Присутствующие "герои СВО" оправдывали свои преступления и пытались легитимизировать действия РФ против Украины.

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