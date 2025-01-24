Рашисты массированно атакуют дронами Харьков, в одном из районов "прилет"
Вечером, 24 января, российские захватчики массированно атаковали Харьков беспилотниками. Нанесен удар по одному из районов.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Харьков под массированной атакой вражеских БПЛА. Есть уже один "прилет" в городе, предварительно в Основянском районе. Детали выясняем. В связи с тем, что в небе над городом много ударных дронов, будьте очень осторожны", - написал Терехов.
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