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Последствия вражеских обстрелов Запорожья: повреждено более 80 многоквартирных и более 30 частных домов

Атака на Запоріжжя

В Запорожье продолжается ликвидация последствий российских обстрелов, совершенных вчера, 24 января. В результате атак повреждено более 100 многоквартирных и частных домов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожскую ОВА.

"Вчера российские войска дважды атаковали областной центр дронами и ракетами. В результате коварных ударов оккупантов один человек погиб, 54 - получили ранения. Разрушены и повреждены более 80 многоквартирных домов и более 30 - частных", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в течение вчерашнего дня жители Запорожья оформили 720 заявок о поврежденном имуществе. Муниципальная аварийная служба продолжает закрывать выбитые окна плитами ОСБ.

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"Теплоснабжение в домах восстановлено. За это я благодарен нашим коммунальным и аварийным службам. Следующий этап - вернуть свет жителям. Также поручил руководителям коммунальных предприятий организовать оперативный вывоз строительного мусора на местах разрушений", - рассказал глава ОВА Иван Федоров.

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Автор: 

Запорожье (2675) обстрел (27652) Запорожская область (3168) Запорожский район (132)


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Сьогодні помер Валерій Степанков. Видатний вчений і дослідник.
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24.01.2025 18:48 Ответить
Ударів у відповідь як завжди не буде. Будемо і далі зберігати комфорт россійських вбивць.
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24.01.2025 19:03 Ответить
учора було 23.
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24.01.2025 20:05 Ответить
Предлагаю подняться на крышу своей многоэтажки и попробовать насчитать 80 многоэтажек. Это какой то высотный взрыв атомной бомбы должен быть.
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24.01.2025 20:10 Ответить
ти каssапський дуполиз походу
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24.01.2025 21:00 Ответить
А правды так и не написали,куда била кацапня...ох и журналисты
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24.01.2025 21:45 Ответить
Випадково натрапив на одну забавну книжечку рашистської "фантастики"...

«Михаил Белозеров. Украинский гамбит. Война 2015»: ИК "Крылов", ИД "Ленинград"; Санкт-Петербург; 2012
ISBN 978-5-4226-0220-9

"Аннотация

2015 год. Мир не вышел из кризиса. Запад, ободренный победами в Афганистане и Иране, предъявляет России претензии на ее территории и шантажирует тем, что желает подмять под себя нефтегазовые ресурсы страны. Когда политики не могут договориться - начинаются мировые войны. Ареной битвы на сей раз стала Украина.

Страны НАТО бомбят украинские города и села. Войска западной коалиции застыли под Донецком, готовые к его штурму. Для оправдания собственных преступлений оккупанты готовы состряпать любую провокацию, учинить в Украине югославский сценарий и тем самым дать понять России, кто является настоящим хозяином мира, и вплотную подобраться к российским рубежам. В это время Костя Сабуров вместе с группой телеканала «Рен-тиви» попадает в Донецк. Сабуров оказывается в центре событий, в эпицентре войны, в центре готовящихся провокаций…"

Читати смішно, але сміятися чомусь не хочеться. Переважає відчуття огиди кацапщиною ...
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25.01.2025 14:48 Ответить
 
 