Последствия вражеских обстрелов Запорожья: повреждено более 80 многоквартирных и более 30 частных домов
В Запорожье продолжается ликвидация последствий российских обстрелов, совершенных вчера, 24 января. В результате атак повреждено более 100 многоквартирных и частных домов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожскую ОВА.
"Вчера российские войска дважды атаковали областной центр дронами и ракетами. В результате коварных ударов оккупантов один человек погиб, 54 - получили ранения. Разрушены и повреждены более 80 многоквартирных домов и более 30 - частных", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в течение вчерашнего дня жители Запорожья оформили 720 заявок о поврежденном имуществе. Муниципальная аварийная служба продолжает закрывать выбитые окна плитами ОСБ.
"Теплоснабжение в домах восстановлено. За это я благодарен нашим коммунальным и аварийным службам. Следующий этап - вернуть свет жителям. Также поручил руководителям коммунальных предприятий организовать оперативный вывоз строительного мусора на местах разрушений", - рассказал глава ОВА Иван Федоров.
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«Михаил Белозеров. Украинский гамбит. Война 2015»: ИК "Крылов", ИД "Ленинград"; Санкт-Петербург; 2012
ISBN 978-5-4226-0220-9
"Аннотация
2015 год. Мир не вышел из кризиса. Запад, ободренный победами в Афганистане и Иране, предъявляет России претензии на ее территории и шантажирует тем, что желает подмять под себя нефтегазовые ресурсы страны. Когда политики не могут договориться - начинаются мировые войны. Ареной битвы на сей раз стала Украина.
Страны НАТО бомбят украинские города и села. Войска западной коалиции застыли под Донецком, готовые к его штурму. Для оправдания собственных преступлений оккупанты готовы состряпать любую провокацию, учинить в Украине югославский сценарий и тем самым дать понять России, кто является настоящим хозяином мира, и вплотную подобраться к российским рубежам. В это время Костя Сабуров вместе с группой телеканала «Рен-тиви» попадает в Донецк. Сабуров оказывается в центре событий, в эпицентре войны, в центре готовящихся провокаций…"
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