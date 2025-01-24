Последствия вражеских обстрелов Запорожья: повреждено более 80 многоквартирных и более 30 частных домов

В Запорожье продолжается ликвидация последствий российских обстрелов, совершенных вчера, 24 января. В результате атак повреждено более 100 многоквартирных и частных домов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожскую ОВА.

"Вчера российские войска дважды атаковали областной центр дронами и ракетами. В результате коварных ударов оккупантов один человек погиб, 54 - получили ранения. Разрушены и повреждены более 80 многоквартирных домов и более 30 - частных", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в течение вчерашнего дня жители Запорожья оформили 720 заявок о поврежденном имуществе. Муниципальная аварийная служба продолжает закрывать выбитые окна плитами ОСБ.

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"Теплоснабжение в домах восстановлено. За это я благодарен нашим коммунальным и аварийным службам. Следующий этап - вернуть свет жителям. Также поручил руководителям коммунальных предприятий организовать оперативный вывоз строительного мусора на местах разрушений", - рассказал глава ОВА Иван Федоров.

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