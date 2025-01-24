С начала суток произошло 117 боевых столкновений, на Покровском направлении отражены 30 атак врага, 16 - до сих пор продолжаются, - Генштаб

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 117 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16:00 24 января, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

От циничных обстрелов с территории Российской Федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности Большая Писаревка, Горки, Покровка, отразили один вражеский штурм в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник совершил девять штурмовых действий неподалеку от Песчаного, Глушковки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая и Загрызово. Продолжается четыре боестолкновения.

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Обстановка на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Зеленая Долина и Торское. Незавершенными остались четыре боестолкновения.

Силы обороны отражают 25 атак россиян вблизи Часова Яра, Васюковки, Новомаркового и Белой Горы на Краматорском направлении, 17 боестолкновений еще продолжаются.

На Торецком направлении противник атаковал 13 раз неподалеку Торецка, Крымского, Леонидовки и Щербиновки. Четыре атаки еще продолжаются.

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На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 46 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котлино, Новоелизаветовка, Успеновка, Серебряное, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 30 атак, 16 боестолкновений - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Обстановка на юге

Сегодня на Новопавловском направлении враг совершил одну попытку атаковать вблизи Константинополя, боестолкновение - продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении противник при поддержке авиации трижды атаковал в направлениях Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении наши войска отражали две атаки противника, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

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Обстановка на севере

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отражали шесть атак российских захватчиков, пять атак еще продолжаются. Противник осуществил более 240 обстрелов, в частности четыре - из реактивных систем залпового огня.

Как отметили в Генштабе, на других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.