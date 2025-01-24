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Новости
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Суд отправил под стражу мэра Ирпеня Маркушина с возможностью внесения залога в 30 млн грн

суд обрав запобіжний захід Маркушину

Печерский суд Киева отправил под стражу до 22 марта городского голову Ирпеня Александра Маркушина.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.

Суд избрал Маркушину меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 марта 2025 года с возможностью внести залог 30 млн гривен. Также до этой даты его отстранили от работы.

Речь идет о деле, которое связано с выездом за границу городского головы Ирпеня с 24 августа по 30 августа 2022 года. По данным правоохранителей, Маркушин якобы ехал в Италию не за помощью военным, а увидеть своего 2-летнего сына.

Сам Маркушин назвал дело "политическим заказом".

"Я выехал за границу на несколько дней после разрешения КОВА, вернулся, привез два дрона и увидел сына. Областная полиция рассматривала это дело два месяца и ничего не нашла, а в ГБР "нарисовали" подозрение за два дня. Считаю, что дело против меня заполитизировано и заказное от моих оппонентов", - сказал Маркушин на заседании.

Мэр Ирпеня рассказал, что является единственным опекуном сына, поскольку его жена умерла через месяц после родов. На тот момент мужчина не видел ребенка полгода, с тех пор как его вывезли за границу после начала боевых действий в Киевской области.

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На суде прокурор заявил, что Маркушин не предоставлял никаких документов, подтверждающих волонтерскую деятельность за рубежом. Сторона обвинения просила избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток или залога в 40 миллионов гривен.

Адвокат считает, что сейчас подозрение необоснованно. Впоследствии сторона защиты отмечала, что берет на поруки Маркушина и просила отказать в ходатайстве содержания под стражей.

Маркушин намерен подавать апелляцию и обжаловать решение.

Напомним, ранее сообщалось, что мэру Ирпеня Александру Маркушину вручили подозрение в незаконном пересечении границы, чиновник назвал дело "политическим заказом".

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Автор: 

залог (518) Ирпень (370) Киевская область (4186) мера пресечения (464) Маркушин Александр (38) Печерский суд Киева (24) Бучанский район (63)


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Топ комментарии
+3
****** блювота
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24.01.2025 19:12
+2
Два дрони привіз... Хтось здивується, коли він завтра внесе ті 30 мільйонів?
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24.01.2025 19:13
+2
Карплюк, який розікрав з головлю податкової Кравченком 1.5 млрд на відбудові Бородянки закрив Маркушина, щоб не викривав їх оборудки. ОП був в долі?
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24.01.2025 20:37
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****** блювота
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24.01.2025 19:12 Ответить
Два дрони привіз... Хтось здивується, коли він завтра внесе ті 30 мільйонів?
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24.01.2025 19:13 Ответить
Жлоб типичный, хрестоматийный.
является единственным опекуном своего сына и имеет право на выезд за границу без каких-либо дополнительных разрешений. В то же время Маркушин знал, что вернется с военной помощью, поэтому оформил поездку официально. Источник: https://censor.net/ru/n3531961
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24.01.2025 20:19 Ответить
Переслідують не за махинації, а за перетин кордону який для нього особисто не є заборонений як єдиному батьку малолітньої дитини. Тобто, коли випустять він стане героєм ,,безневинно,, постраждалим від свавілля влади та продовжить зловживання власним керівним постом. В тому вже знаменитому місті павуки не можуть поділити ні землі під забудову, ні гранти на відбудову.
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24.01.2025 19:15 Ответить
Как отец может быть опекуном?
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24.01.2025 20:34 Ответить
Ніяк:
Опіка - влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї громадян України, які перебувають переважно в сімейних, родинних відносинах із цими дітьми з метою забезпечення їх виховання, освіти, розвитку, захисту їх прав та інтересів (глава 19 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сімейного кодексу України).
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24.01.2025 20:49 Ответить
влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї громадян України, які перебувають переважно в сімейних, родинних відносинах із цими дітьми

Это даже я понимаю. Ребенка сироту берет под опеку родная тетя. Наступают правовые отношения. Но как я могу оформить опеку на свою жену и ребенка?
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25.01.2025 07:28 Ответить
Карплюк, який розікрав з головлю податкової Кравченком 1.5 млрд на відбудові Бородянки закрив Маркушина, щоб не викривав їх оборудки. ОП був в долі?
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24.01.2025 20:37 Ответить
,,Сашко, мама якого любить швидкісь, вже рік чалиться за виїзд закордон. Йому простіше, бо буде вимагати статусу борця за віру в Трампа. А мер зачепив інтереси клаки бездипломного юриста, який і досі у фаворі У Бубона.
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24.01.2025 20:45 Ответить
 
 