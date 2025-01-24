Суд отправил под стражу мэра Ирпеня Маркушина с возможностью внесения залога в 30 млн грн
Печерский суд Киева отправил под стражу до 22 марта городского голову Ирпеня Александра Маркушина.
Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.
Суд избрал Маркушину меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 марта 2025 года с возможностью внести залог 30 млн гривен. Также до этой даты его отстранили от работы.
Речь идет о деле, которое связано с выездом за границу городского головы Ирпеня с 24 августа по 30 августа 2022 года. По данным правоохранителей, Маркушин якобы ехал в Италию не за помощью военным, а увидеть своего 2-летнего сына.
Сам Маркушин назвал дело "политическим заказом".
"Я выехал за границу на несколько дней после разрешения КОВА, вернулся, привез два дрона и увидел сына. Областная полиция рассматривала это дело два месяца и ничего не нашла, а в ГБР "нарисовали" подозрение за два дня. Считаю, что дело против меня заполитизировано и заказное от моих оппонентов", - сказал Маркушин на заседании.
Мэр Ирпеня рассказал, что является единственным опекуном сына, поскольку его жена умерла через месяц после родов. На тот момент мужчина не видел ребенка полгода, с тех пор как его вывезли за границу после начала боевых действий в Киевской области.
На суде прокурор заявил, что Маркушин не предоставлял никаких документов, подтверждающих волонтерскую деятельность за рубежом. Сторона обвинения просила избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток или залога в 40 миллионов гривен.
Адвокат считает, что сейчас подозрение необоснованно. Впоследствии сторона защиты отмечала, что берет на поруки Маркушина и просила отказать в ходатайстве содержания под стражей.
Маркушин намерен подавать апелляцию и обжаловать решение.
Напомним, ранее сообщалось, что мэру Ирпеня Александру Маркушину вручили подозрение в незаконном пересечении границы, чиновник назвал дело "политическим заказом".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
является единственным опекуном своего сына и имеет право на выезд за границу без каких-либо дополнительных разрешений. В то же время Маркушин знал, что вернется с военной помощью, поэтому оформил поездку официально. Источник: https://censor.net/ru/n3531961
Опіка - влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї громадян України, які перебувають переважно в сімейних, родинних відносинах із цими дітьми з метою забезпечення їх виховання, освіти, розвитку, захисту їх прав та інтересів (глава 19 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сімейного кодексу України).
Это даже я понимаю. Ребенка сироту берет под опеку родная тетя. Наступают правовые отношения. Но как я могу оформить опеку на свою жену и ребенка?