Суд отправил под стражу мэра Ирпеня Маркушина с возможностью внесения залога в 30 млн грн

Печерский суд Киева отправил под стражу до 22 марта городского голову Ирпеня Александра Маркушина.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.

Суд избрал Маркушину меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 марта 2025 года с возможностью внести залог 30 млн гривен. Также до этой даты его отстранили от работы.

Речь идет о деле, которое связано с выездом за границу городского головы Ирпеня с 24 августа по 30 августа 2022 года. По данным правоохранителей, Маркушин якобы ехал в Италию не за помощью военным, а увидеть своего 2-летнего сына.

Сам Маркушин назвал дело "политическим заказом".

"Я выехал за границу на несколько дней после разрешения КОВА, вернулся, привез два дрона и увидел сына. Областная полиция рассматривала это дело два месяца и ничего не нашла, а в ГБР "нарисовали" подозрение за два дня. Считаю, что дело против меня заполитизировано и заказное от моих оппонентов", - сказал Маркушин на заседании.

Мэр Ирпеня рассказал, что является единственным опекуном сына, поскольку его жена умерла через месяц после родов. На тот момент мужчина не видел ребенка полгода, с тех пор как его вывезли за границу после начала боевых действий в Киевской области.

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На суде прокурор заявил, что Маркушин не предоставлял никаких документов, подтверждающих волонтерскую деятельность за рубежом. Сторона обвинения просила избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток или залога в 40 миллионов гривен.

Адвокат считает, что сейчас подозрение необоснованно. Впоследствии сторона защиты отмечала, что берет на поруки Маркушина и просила отказать в ходатайстве содержания под стражей.

Маркушин намерен подавать апелляцию и обжаловать решение.

Напомним, ранее сообщалось, что мэру Ирпеня Александру Маркушину вручили подозрение в незаконном пересечении границы, чиновник назвал дело "политическим заказом".

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