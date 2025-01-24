За время полномасштабной войны 1069 бойцов получили помощь из фонда командующего Воздушными силами, - Игнат
За три года полномасштабной войны фонд командующего Воздушными силами достиг 2,4 миллиона гривен. Эти средства выделяются на помощь военным с тяжелыми ранениями.
Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Он назвал манипулятивной информацию о якобы "премии генералитета", обнародованную нардепом от "Слуги народа" Марьяной Безуглой.
По его словам, речь идет об очередной попытке дискредитации высшего военного руководства.
"Речь идет о фондах командующих видов и родов войск, и главкома в том числе, которыми премируют военнослужащих за особые заслуги, а также раненых во время боевых действий, и другие социальные выплаты. С начала полномасштабного вторжения в Воздушных силах было принято решение тратить практически все средства из фонда командующего ВС на лечение военных после тяжелых ранений, в частности протезирование конечностей военных с ампутациями", - пояснил Игнат.
Полковник добавил, что в целом фонд командующего ВС в 2022, 2023 и 2024 годах составлял 2,4 миллиона гривен ежегодно, и за три года полномасштабной войны была оказана помощь 1069 военным.
Напомним, накануне нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая опубликовала сообщение и заявила о якобы многомиллионных премиях для генералитета.
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то, не треба потім писати листи з клітки, про перевід рядовим до штурмовиків!