За время полномасштабной войны 1069 бойцов получили помощь из фонда командующего Воздушными силами, - Игнат

За три года полномасштабной войны фонд командующего Воздушными силами достиг 2,4 миллиона гривен. Эти средства выделяются на помощь военным с тяжелыми ранениями.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Он назвал манипулятивной информацию о якобы "премии генералитета", обнародованную нардепом от "Слуги народа" Марьяной Безуглой.

По его словам, речь идет об очередной попытке дискредитации высшего военного руководства.

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"Речь идет о фондах командующих видов и родов войск, и главкома в том числе, которыми премируют военнослужащих за особые заслуги, а также раненых во время боевых действий, и другие социальные выплаты. С начала полномасштабного вторжения в Воздушных силах было принято решение тратить практически все средства из фонда командующего ВС на лечение военных после тяжелых ранений, в частности протезирование конечностей военных с ампутациями", - пояснил Игнат.

Полковник добавил, что в целом фонд командующего ВС в 2022, 2023 и 2024 годах составлял 2,4 миллиона гривен ежегодно, и за три года полномасштабной войны была оказана помощь 1069 военным.

Напомним, накануне нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая опубликовала сообщение и заявила о якобы многомиллионных премиях для генералитета.

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