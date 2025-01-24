РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10686 посетителей онлайн
Новости
1 535 9

За время полномасштабной войны 1069 бойцов получили помощь из фонда командующего Воздушными силами, - Игнат

Ігнат пояснив, куди йдуть гроші з фонду командувача Повітряних сил

За три года полномасштабной войны фонд командующего Воздушными силами достиг 2,4 миллиона гривен. Эти средства выделяются на помощь военным с тяжелыми ранениями.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Он назвал манипулятивной информацию о якобы "премии генералитета", обнародованную нардепом от "Слуги народа" Марьяной Безуглой.

По его словам, речь идет об очередной попытке дискредитации высшего военного руководства.

Читайте также: СтратКом о миллионных "премиях генералитета": Из поощрительного фонда главкома ВСУ выплатили 426 военным всех категорий

"Речь идет о фондах командующих видов и родов войск, и главкома в том числе, которыми премируют военнослужащих за особые заслуги, а также раненых во время боевых действий, и другие социальные выплаты. С начала полномасштабного вторжения в Воздушных силах было принято решение тратить практически все средства из фонда командующего ВС на лечение военных после тяжелых ранений, в частности протезирование конечностей военных с ампутациями", - пояснил Игнат.

Полковник добавил, что в целом фонд командующего ВС в 2022, 2023 и 2024 годах составлял 2,4 миллиона гривен ежегодно, и за три года полномасштабной войны была оказана помощь 1069 военным.

Напомним, накануне нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая опубликовала сообщение и заявила о якобы многомиллионных премиях для генералитета.

Читайте также: Определены специальности, с которых запрещено переводить военнослужащих ВС в другие роды и виды ВСУ, - Воздушные силы

Автор: 

премия (481) Воздушные силы (2386) Игнат Юрий (600)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Марьяна Безумна здала 72 бригаду,коли у Вугледарі мала бути ротація.По ній тюрма плаче,а ця скотиняка ще там щось квакає.
показать весь комментарий
24.01.2025 19:55 Ответить
Походу у неї робота накидувати на Військо та ще й здавати розташування....
показать весь комментарий
24.01.2025 19:58 Ответить
Бур'яна Дура.
Це офіційна інформація.
Занотуйте
показать весь комментарий
24.01.2025 19:56 Ответить
тобто, у кожного генерала є свій фонд, який він використовує на свій розсуд?
то, не треба потім писати листи з клітки, про перевід рядовим до штурмовиків!
показать весь комментарий
24.01.2025 19:58 Ответить
А что это за фонды такие, у каждого командующего?
показать весь комментарий
24.01.2025 20:02 Ответить
Чесно кажучи вельми здивований що цензор не поширив ту говно "сенсацію" від Безуглої...
показать весь комментарий
24.01.2025 20:31 Ответить
1069 . Це загальна цифра . А от " по ранжиру , вєсу і жиру" . Скільки з них рядового складу?
показать весь комментарий
24.01.2025 21:10 Ответить
Не знаю що кому там дав командуючий, але сокири, лопати, бензопили, цепи, цвяхи, плівка ітп то за рахунок мобіків. Знайомий з ракетноартилерійських дивізіоном купили екскаватор бо рук вже немає.
показать весь комментарий
24.01.2025 21:21 Ответить
Пане ігнат в google не можу знайти інформацію коли з 17 на 18 серпня 2003 року в м. Дніпро, тоді Дніпропетровськ, приземлився легкомоторний літак "MOONY", пілотований 74 - річним німецьким пілотом, якого несправедливо засудили, а він подав заявку щодо перельоту... А в групі контролю ця заявка легко говорячи була закинута, і відповідно не було здійснено і радіолокаційного контролю... Командувачем ПвК "Захід" тоді був пан клімов, начальником РТВ пан Артеменко. Ви ж теж вже тоді служили у Вінниці? Чому цих людей не було усунуто від виконання своїх обов`язків? Може ви причетні до видалення цієї інформації з "google"? Ви ж чудово знаєте і інші, хто тоді служив про цю подію.
показать весь комментарий
25.01.2025 18:42 Ответить
 
 