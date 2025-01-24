Определены специальности, с которых запрещено переводить военнослужащих ВС в другие роды и виды ВСУ, - Воздушные силы

Воздушные силы ВСУ просят СМИ и публичных лиц взвешенно комментировать чувствительную тему прохождения службы и перевода в другие виды войск военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщило командование ВС, передает Цензор.НЕТ.

"В Воздушных Силах работают горячие линии для обратной связи, в частности по недопущению случаев несанкционированных переводов военнослужащих Воздушных Сил в другие рода и виды Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В командовании ВС отметили, что если такие случаи будут происходить, нужно сообщать о них и будет соответствующее реагирование.

"Сейчас определены высокотехнологичные военно-учетные специальности, по которым запрещен перевод военнослужащих Воздушных Сил в другие виды ВСУ", - добавили там.

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Что предшествовало?

Ранее нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщал, что у него есть данные о том, что военных техников, которые обслуживают системы IRIS-Т, переводят в пехоту.

По его словам, военным техникам приходят распоряжения на перевод или исключение из части.

Напомним, ранее сообщалось, что специалистов Воздушных сил ВСУ массово переводят в пехоту. Также сокращают мобильные огневые группы.

Генеральный штаб ВСУ заявил, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, которые обслуживают самолеты в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется.

Командующий ВС Кривоножко подтвердил, что перевод не планируется.

Зеленский поручил командующему ВС Кривоножко не уменьшать состав специалистов, которые нужны Воздушным силам для выполнения боевых задач.

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