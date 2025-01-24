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Определены специальности, с которых запрещено переводить военнослужащих ВС в другие роды и виды ВСУ, - Воздушные силы

Воздушные силы ВСУ просят СМИ и публичных лиц взвешенно комментировать чувствительную тему прохождения службы и перевода в другие виды войск военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщило командование ВС, передает Цензор.НЕТ.

"В Воздушных Силах работают горячие линии для обратной связи, в частности по недопущению случаев несанкционированных переводов военнослужащих Воздушных Сил в другие рода и виды Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В командовании ВС отметили, что если такие случаи будут происходить, нужно сообщать о них и будет соответствующее реагирование.

"Сейчас определены высокотехнологичные военно-учетные специальности, по которым запрещен перевод военнослужащих Воздушных Сил в другие виды ВСУ", - добавили там.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Воздушных силах создана спецкомиссия по переводу военных ВС в другие роды ВСУ

Переведення фахівців Повітряних сил в піхоту: ВПС прокоментувало

Что предшествовало?

Ранее нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщал, что у него есть данные о том, что военных техников, которые обслуживают системы IRIS-Т, переводят в пехоту.

По его словам, военным техникам приходят распоряжения на перевод или исключение из части.

Переведення фахівців Повітряних сил в піхоту: ВПС прокоментувало

Напомним, ранее сообщалось, что специалистов Воздушных сил ВСУ массово переводят в пехоту. Также сокращают мобильные огневые группы.

Генеральный штаб ВСУ заявил, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, которые обслуживают самолеты в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется.

Командующий ВС Кривоножко подтвердил, что перевод не планируется.

Зеленский поручил командующему ВС Кривоножко не уменьшать состав специалистов, которые нужны Воздушным силам для выполнения боевых задач.

Читайте также: Сырский заверил, что высококвалифицированный персонал Воздушных сил в пехоту не переведут: Это специалисты, которых некем заменить

Автор: 

ВСУ (6666) Воздушные силы (2386) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+7
Та які там пояснення...?
Залужний казав що за рік треба мобілізувати та навчати (півроку-рік) десь 450-500 тисяч поповнення для війська.
Блазню це геть не сподобалося, бо - рейтинг (а може й ще щось).
Залужного звільнили ("Памалчі Валєра, паслушай умних людей").
Сирський пообіцяв що знайде "внутришні резерви" - ось й "виконує"...
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24.01.2025 19:11
+4
У командуванні ПС зазначили, що якщо такі випадки відбуватимуться, потрібно повідомляти про них і буде відповідне реагування.

То есть командование не знает что происходит в их ведомстве? Ведь вряд ли такие переводы происходят без приказов именно этого командования...
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24.01.2025 19:18
+3
Те, що сказав Залужний абсолютно нереально зробити.
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24.01.2025 19:14
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Наслідки скорочення ППО видно на кожному цвинтарі.
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24.01.2025 19:04 Ответить
Та які там пояснення...?
Залужний казав що за рік треба мобілізувати та навчати (півроку-рік) десь 450-500 тисяч поповнення для війська.
Блазню це геть не сподобалося, бо - рейтинг (а може й ще щось).
Залужного звільнили ("Памалчі Валєра, паслушай умних людей").
Сирський пообіцяв що знайде "внутришні резерви" - ось й "виконує"...
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24.01.2025 19:11 Ответить
Те, що сказав Залужний абсолютно нереально зробити.
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24.01.2025 19:14 Ответить
Звичайно "нереально", бо Блазень самоусунувся від своїх обов'язків та провалив (саботував) мобілізаційні заходи в країні.
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24.01.2025 19:20 Ответить
Як саме він їх "саботував" і що конкретно він мав на вашу експертну думку робити, щоб виконати ці нереалістичні фантазії Залужного?
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24.01.2025 19:21 Ответить
На цей вАпрос ботярам мЄтАдічки ще не було, а у самих АтвЄта нЄт...
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24.01.2025 19:33 Ответить
Ванька, приклад другий, де ЛЕНД-ЛІЗ....
Він був реальний, але маленьке зе-чмо вибрало бабло, і халяву....
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24.01.2025 19:38 Ответить
Санька, яке відношення ленд-ліз має до мобілізації? А взагалі тема ленд-ліза це до діда Байдена. Байден шо давав, а Зеленський не взяв?
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24.01.2025 19:41 Ответить
Перший приклад саботажу, де оголошення СТАНУ ВІЙНИ, я вже мовчу про все інше, зараз вони не актуальні, вони будуть потрібні, пізніше, для трибуналу....
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24.01.2025 19:35 Ответить
А що дає оголошення "стану війни"? У законодавстві України взагалі не написано, що дає стан війни і чим він відрізняється від воєнного стану! Воєнний стан було оголошено - цього достатньо. Чи якщо б було "стан війни" - то ти б повернувся з Польщі?
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24.01.2025 19:39 Ответить
"Я особисто на сьогодні поки що не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей... Не тому що мені зараз хочеться відповісти, комусь сподобатися. Просто це не тільки життя, життя - це номер один. А друга історія - це є відповідні дії і відповідні операції. І тому я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що пів мільйона треба мобілізувати."
------
Там немає ні слова про якусь неможливість.
І не треба гімноїдства про "експертну думку".

Блазень мав виконувати закон. Ще задовго до 24.02.2022.
Стаття 11. Президент України

Відповідно до повноважень, визначених Конституцією України, Президент України:
здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави;
визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок і строки проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації;
забезпечує через Раду національної безпеки і оборони України координацію діяльності органів виконавчої влади, інших державних органів, Збройних Сил України, інших військових формувань у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації;
визначає структуру та затверджує мобілізаційний план України на особливий період, Положення про мобілізаційну підготовку Збройних Сил України, інших військових формувань, Положення про порядок проведення мобілізації в Україні;
надає (позбавляє) право на звільнення від призову на військову службу в разі мобілізації та у воєнний час громадянам або окремим категоріям громадян;
визначає порядок оголошення мобілізації;
приймає рішення про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію та про демобілізацію із внесенням їх на затвердження Верховною Радою України;
встановлює режим роботи органів державної влади, інших державних органів під час мобілізації та у воєнний час;
видає акти з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.
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24.01.2025 19:37 Ответить
Я запитав конкретно - що мав робити Президент для того, щоб реалізувати фентезійні забаганки Залужного?
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24.01.2025 19:40 Ответить
Ось "конкретно" й почитайте те що я написав, не лінуйтеся. А якщо обчислюваної потужності не вистачає що би збагнути - то це не до мене.
Президент мав виконувати свої обов'язки, Конституцію та закони. Блазень отримавши запит від військових не казав що то є неможливо, він вважав що то не потрібно.
Що тут не ясно?
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24.01.2025 19:46 Ответить
А ви нічого конкретного не написали. В Україні йде постійна мобілізація. Мобілізують скільки можливо. Звідки взяти ще + пів-мільона? Де їх навчити? Чим озброїти? Жодної конкретики у вас немає.
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25.01.2025 19:12 Ответить
Так, я написав лише те що написав, те що ви наліпили зверху - те не моє.
Ось амфаш теж саме написав: Залужний назвав цифри які мали забезпечити забаганки саме Зеленського. Залужний казав про необхідність переходу до обороні, бо він бачив реальність на відміну від того ж Машовця (тим більше клоунів-шоуменів на Ставці).
То не Залужного забаганки, то забаганки Блазня. Залужний лише назвав кількість ресурсів (і не тільки людей). Ще він назвав час до якого потрібно було забезпечити ЗСУ тим ресурсом, бо відтемінування зазвичай вимагає збільшення потрібного ресурсу.
Те що щось буле нереальним то це проблеми політичної влади яка має забезпечити військових тим чим вони будуть ті забаганки влади виконувати.
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25.01.2025 20:33 Ответить
Слышь, умник, прежде чем мычать разберись, о чем речь идёт: "і тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, пропонував для контрнаступальних дій мобілізувати до 400-500 тисяч людей."
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25.01.2025 11:55 Ответить
Ііі? Забаганки Залужного були абсолютно нереалістичними - звідки було взяти тих +500 тисяч, де зброю для них дістати? Залужний хотів пускати на РСЗО волни з тисяч людей з кірпичиноб в руках??
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25.01.2025 19:14 Ответить
Ты идиот или за деньги? Залужный говорил о том, что с имеющимися силами контрнаступ не будет успешным. Для выхода на границы 94 года было необходимо больше л/с и соответственно вооружений.
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26.01.2025 11:30 Ответить
Залужний такий же совок як і багато інших генералів. Досі є піхота лише з автоматами та 80-мм мінометами і все, як каже Бутусов у деяких новостворених бригад навіть немає БПЛА . Європа за весь час навчила 75 тис. військових, 14 обіцяних бригад так і не зібрали... А у Залужного 500 тис. за рік.
Можете почитати інтерв'ю екскомбрига 53-омбр, як воює Залужний.
Є навіть матеріал BBC як не херсонському напрямку накатами впере-вперед, за одну лісосмугу ми втратили 150 людей.
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24.01.2025 19:33 Ответить
Залужний вже давно не воює.
Він не займався мікроменеджментом та не керував якимись накатами на лісосмуги будучи Головкомом.
Про "вперед-вперед" - це до генерала Зубанича, це його "позивний".
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24.01.2025 19:41 Ответить
А перед ким Зубанич відчитувався за втрати, за досягнення цілей, за просування уперед? Хто там за наявними військовими ресурсами марив Кримом влітку? Натомість отих ресурсів вистачило щоб пройти в лоб у глиб ешелонованої оборони на декілька кілометрів.
Галушкін готовий йти воювати навіть звичайним солдатом, а той генерал у Британії все розповідає про екзистенційну війну України, сам спєтляв по ВЛК, і у саму "слушну годину" генерал з бойовим досвідом пише мемуари про "моє дитинство"....

бл#!дь.....
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24.01.2025 19:57 Ответить
Подоляківським наказали писати маячню про Залужного?
А перед ким відчитувався Сирський в 2023 році?
Так а хто марив Кримом улітку - Блазень з Подоляком?
Що таке Ставка ВГК?
Що означає: "сам спєтляв по ВЛК"?
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24.01.2025 20:06 Ответить
А я в вас бачу зе-телемарафонівця
Щось ви не розумієте елементарних речей, як працює загальна система оборонноздатності країни, в якій задіяні багато людей з різними спеціалізованими знаннями, профілем роботи і хто за що несе відповідальність.
На вершині - президент України, який є Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України. Він призначає та звільняє з посад вище командування ЗСУ, інших військових формувань і керує сферами національної безпеки та оборони держави.

Наступна ланка - це Головнокомандувач ЗСУ. Він здійснює військове керівництво та управління застосуванням ЗСУ, контролює готовність до оборони держави, рівні навчання та забезпечення військових. Звітує Головком щодо досягнення цілей перед президентом і міністром оборони України.

Генштаб ЗСУ планує оборону держави, оцінює воєнно-стратегічну обстановку, тенденції розвитку форм і засобів збройної боротьби. Також Генштаб розробляє проєкт стратегічного замислу з відсічі збройної агресії, планує спеціальні психологічні та інформаційні операції.

Отже, хто на цій вершині ієрархїї має найбільше розуміння у військовій справі, хто може розробляти війскову стратегію, визначати необхідну для цього кількість ресурсів? Робити оцінювання потенційної вдалості запланованої операції
Залужний чи Зеленський?

Я розумію, що у телемарафонців світ простий, щоб було його простіше сприймати і пояснювати. В них "залізний генерал", як школяр, стоїть перед президентом, з тремтячими колінками і щось бурмоче не зрозуміле стосовно абсурдності завдань за наявними ресурсами.
Почитайте, як "геостратеги" у 2022р. дали завдання окремій роті 3 ОШБ на деблокаду Маріуполя через позиції трьох бригад окупантів.... Щось навіть у комбатів вистачило духу довести до відома генералів про нереалістичне завдання...
Просто телемарафонівець не може осягнути думку, що щось не так з медійним образом залізного генерала
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24.01.2025 20:45 Ответить
Ваш підпис у попередньому дописі непогано підходить саме до подоляківських.
Не потрібно перекладати на мене ваш телемарафонний досвід.
В мене 5 питань було - ви відповідати будете, чи відповідати на питання - то не ваше?
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24.01.2025 21:02 Ответить
"А перед ким відчитувався Сирський в 2023 році?" перед головнокомандувачем ЗСУ та особисто перед президентом України.
"Що таке Ставка ВГК?" Вас в інтернеті забанили?
"Так а хто марив Кримом улітку - Блазень з Подоляком? Усе військово-політичне керівництво країни в тому числі і Залужний (мав бути найкомпетентнішим з усіх, але...) .Наприклад генерал США та голова об'єднаного комітету начальників штабів США Міллі (найвище військове звання в США) роздуплився і пропонував після вдалого контрнаступу сідати за стіл переговорів, але його чемно послали в дупу. Напевно лох якись подумали у нас. Залужний вже готувався рубати вікно у Крим.
Що означає: "сам спєтляв по ВЛК"? Те і означає, самоусунувся, як "профессор" бо не захотів міняти генеральську кучму на щось інше та менше у війську, не козацьке це діло генералу воювати.
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24.01.2025 21:38 Ответить
1. А чому Сирський порушував субординацію та щось там окремо доповідав через голову Головкома? Чому ним командували з Офісу?
2. Я вас спитався не тому що я не знаю, а тому що ви виявляєте своє невігластво. Хто на ставці вимагав наступ на Горлівку? Яким чином приймаються рішення Ставки? Що означають слова: "Памалчі Валєра, паслушай умних людєй"?
3. Залужний "марив контрнаступом"? Це ви в його статтях знайшли, чи у книзі? Без переваги у озброєннях, у людях? При повному пануванні ворога у повітрі?
4. Що стає з генералом після звільнення з посади - подальший його шлях? Чому (наприклад) генерал Кривонос не у війську? Як - самоусунувся? Що за дитяча логіка?
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24.01.2025 22:05 Ответить
У командуванні ПС зазначили, що якщо такі випадки відбуватимуться, потрібно повідомляти про них і буде відповідне реагування.

То есть командование не знает что происходит в их ведомстве? Ведь вряд ли такие переводы происходят без приказов именно этого командования...
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24.01.2025 19:18 Ответить
Да то походу мазанных чьих-то решили подвинуть из тепленьких мест пару человек сразу вой поднялся через гончаренко и остальных
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24.01.2025 19:40 Ответить
оставьте ПС вообще в покое! это штучный товар!... займитесь прапорщиками, нач вещами, начпродами, спикерами и спикершами, замполитами, оркестрами, имиджево-издательскими центрами Национальной гвардии и МО

https://ibb.co/xMHvC7L
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24.01.2025 19:43 Ответить
Якщо вже створена така система офіційних заборон. то уявіть масштаби піZEдца.. 🤢🤢
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24.01.2025 22:13 Ответить
А коли закінчаться ППО-шники? Кого будем переводити? Можливо, вже треба щось робити, бо війна не хоче закінчуватись за бажанням Трампа за один день...
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25.01.2025 00:04 Ответить
НА ЇХ МІСЦЯ ЗА ГРОШІ ДРУГИХ СТАВЛЯТЬ !!!
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25.01.2025 04:17 Ответить
А депутатів, прокурорів, мусорів і тцекунів коли переводити будуть ? Я розумію що від цієї мерзоти зсу тільки гірше стане, але хай хоч окопи копають
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25.01.2025 11:09 Ответить
 
 