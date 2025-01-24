Определены специальности, с которых запрещено переводить военнослужащих ВС в другие роды и виды ВСУ, - Воздушные силы
Воздушные силы ВСУ просят СМИ и публичных лиц взвешенно комментировать чувствительную тему прохождения службы и перевода в другие виды войск военнослужащих ВСУ.
Об этом сообщило командование ВС, передает Цензор.НЕТ.
"В Воздушных Силах работают горячие линии для обратной связи, в частности по недопущению случаев несанкционированных переводов военнослужащих Воздушных Сил в другие рода и виды Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
В командовании ВС отметили, что если такие случаи будут происходить, нужно сообщать о них и будет соответствующее реагирование.
"Сейчас определены высокотехнологичные военно-учетные специальности, по которым запрещен перевод военнослужащих Воздушных Сил в другие виды ВСУ", - добавили там.
Что предшествовало?
Ранее нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщал, что у него есть данные о том, что военных техников, которые обслуживают системы IRIS-Т, переводят в пехоту.
По его словам, военным техникам приходят распоряжения на перевод или исключение из части.
Напомним, ранее сообщалось, что специалистов Воздушных сил ВСУ массово переводят в пехоту. Также сокращают мобильные огневые группы.
Генеральный штаб ВСУ заявил, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, которые обслуживают самолеты в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется.
Командующий ВС Кривоножко подтвердил, что перевод не планируется.
Зеленский поручил командующему ВС Кривоножко не уменьшать состав специалистов, которые нужны Воздушным силам для выполнения боевых задач.
Пожалуйста, подождите...
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Залужний казав що за рік треба мобілізувати та навчати (півроку-рік) десь 450-500 тисяч поповнення для війська.
Блазню це геть не сподобалося, бо - рейтинг (а може й ще щось).
Залужного звільнили ("Памалчі Валєра, паслушай умних людей").
Сирський пообіцяв що знайде "внутришні резерви" - ось й "виконує"...
Він був реальний, але маленьке зе-чмо вибрало бабло, і халяву....
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Там немає ні слова про якусь неможливість.
І не треба гімноїдства про "експертну думку".
Блазень мав виконувати закон. Ще задовго до 24.02.2022.
Стаття 11. Президент України
Відповідно до повноважень, визначених Конституцією України, Президент України:
здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави;
визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок і строки проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації;
забезпечує через Раду національної безпеки і оборони України координацію діяльності органів виконавчої влади, інших державних органів, Збройних Сил України, інших військових формувань у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації;
визначає структуру та затверджує мобілізаційний план України на особливий період, Положення про мобілізаційну підготовку Збройних Сил України, інших військових формувань, Положення про порядок проведення мобілізації в Україні;
надає (позбавляє) право на звільнення від призову на військову службу в разі мобілізації та у воєнний час громадянам або окремим категоріям громадян;
визначає порядок оголошення мобілізації;
приймає рішення про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію та про демобілізацію із внесенням їх на затвердження Верховною Радою України;
встановлює режим роботи органів державної влади, інших державних органів під час мобілізації та у воєнний час;
видає акти з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.
Президент мав виконувати свої обов'язки, Конституцію та закони. Блазень отримавши запит від військових не казав що то є неможливо, він вважав що то не потрібно.
Що тут не ясно?
Ось амфаш теж саме написав: Залужний назвав цифри які мали забезпечити забаганки саме Зеленського. Залужний казав про необхідність переходу до обороні, бо він бачив реальність на відміну від того ж Машовця (тим більше клоунів-шоуменів на Ставці).
То не Залужного забаганки, то забаганки Блазня. Залужний лише назвав кількість ресурсів (і не тільки людей). Ще він назвав час до якого потрібно було забезпечити ЗСУ тим ресурсом, бо відтемінування зазвичай вимагає збільшення потрібного ресурсу.
Те що щось буле нереальним то це проблеми політичної влади яка має забезпечити військових тим чим вони будуть ті забаганки влади виконувати.
Можете почитати інтерв'ю екскомбрига 53-омбр, як воює Залужний.
Є навіть матеріал BBC як не херсонському напрямку накатами впере-вперед, за одну лісосмугу ми втратили 150 людей.
Він не займався мікроменеджментом та не керував якимись накатами на лісосмуги будучи Головкомом.
Про "вперед-вперед" - це до генерала Зубанича, це його "позивний".
Галушкін готовий йти воювати навіть звичайним солдатом, а той генерал у Британії все розповідає про екзистенційну війну України, сам спєтляв по ВЛК, і у саму "слушну годину" генерал з бойовим досвідом пише мемуари про "моє дитинство"....
бл#!дь.....
А перед ким відчитувався Сирський в 2023 році?
Так а хто марив Кримом улітку - Блазень з Подоляком?
Що таке Ставка ВГК?
Що означає: "сам спєтляв по ВЛК"?
Щось ви не розумієте елементарних речей, як працює загальна система оборонноздатності країни, в якій задіяні багато людей з різними спеціалізованими знаннями, профілем роботи і хто за що несе відповідальність.
На вершині - президент України, який є Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України. Він призначає та звільняє з посад вище командування ЗСУ, інших військових формувань і керує сферами національної безпеки та оборони держави.
Наступна ланка - це Головнокомандувач ЗСУ. Він здійснює військове керівництво та управління застосуванням ЗСУ, контролює готовність до оборони держави, рівні навчання та забезпечення військових. Звітує Головком щодо досягнення цілей перед президентом і міністром оборони України.
Генштаб ЗСУ планує оборону держави, оцінює воєнно-стратегічну обстановку, тенденції розвитку форм і засобів збройної боротьби. Також Генштаб розробляє проєкт стратегічного замислу з відсічі збройної агресії, планує спеціальні психологічні та інформаційні операції.
Отже, хто на цій вершині ієрархїї має найбільше розуміння у військовій справі, хто може розробляти війскову стратегію, визначати необхідну для цього кількість ресурсів? Робити оцінювання потенційної вдалості запланованої операції
Залужний чи Зеленський?
Я розумію, що у телемарафонців світ простий, щоб було його простіше сприймати і пояснювати. В них "залізний генерал", як школяр, стоїть перед президентом, з тремтячими колінками і щось бурмоче не зрозуміле стосовно абсурдності завдань за наявними ресурсами.
Почитайте, як "геостратеги" у 2022р. дали завдання окремій роті 3 ОШБ на деблокаду Маріуполя через позиції трьох бригад окупантів.... Щось навіть у комбатів вистачило духу довести до відома генералів про нереалістичне завдання...
Просто телемарафонівець не може осягнути думку, що щось не так з медійним образом залізного генерала
Не потрібно перекладати на мене ваш телемарафонний досвід.
В мене 5 питань було - ви відповідати будете, чи відповідати на питання - то не ваше?
"Що таке Ставка ВГК?" Вас в інтернеті забанили?
"Так а хто марив Кримом улітку - Блазень з Подоляком? Усе військово-політичне керівництво країни в тому числі і Залужний (мав бути найкомпетентнішим з усіх, але...) .Наприклад генерал США та голова об'єднаного комітету начальників штабів США Міллі (найвище військове звання в США) роздуплився і пропонував після вдалого контрнаступу сідати за стіл переговорів, але його чемно послали в дупу. Напевно лох якись подумали у нас. Залужний вже готувався рубати вікно у Крим.
Що означає: "сам спєтляв по ВЛК"? Те і означає, самоусунувся, як "профессор" бо не захотів міняти генеральську кучму на щось інше та менше у війську, не козацьке це діло генералу воювати.
2. Я вас спитався не тому що я не знаю, а тому що ви виявляєте своє невігластво. Хто на ставці вимагав наступ на Горлівку? Яким чином приймаються рішення Ставки? Що означають слова: "Памалчі Валєра, паслушай умних людєй"?
3. Залужний "марив контрнаступом"? Це ви в його статтях знайшли, чи у книзі? Без переваги у озброєннях, у людях? При повному пануванні ворога у повітрі?
4. Що стає з генералом після звільнення з посади - подальший його шлях? Чому (наприклад) генерал Кривонос не у війську? Як - самоусунувся? Що за дитяча логіка?
То есть командование не знает что происходит в их ведомстве? Ведь вряд ли такие переводы происходят без приказов именно этого командования...
https://ibb.co/xMHvC7L