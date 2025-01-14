РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6413 посетителей онлайн
Новости Война
29 852 222

Авиатехников Воздушных сил переводят в пехоту: воины заявили об угрозе для защиты неба. ВИДЕО

Специалистов Воздушных сил ВСУ массово переводят в пехоту. Также сокращают мобильные огневые группы.

Об этом сообщила нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас из Воздушных сил, согласно распоряжениям Главнокомандующего ВСУ Сырского, интенсивно переправляют людей в пехоту: техников, механиков, других специалистов. Сокращают мобильные огневые группы и обнажают целые регионы. В то же время штабы не сокращаются, а даже втайне продолжается их расширение, чтобы заполнить офицерские должности. В частности, создается дивизион и т.д.", - отметила она.

Авіатехніків Повітряних сил переводять у піхоту

Также авиационно-технический персонал Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины обнародовал обращение, в котором отметил, что сегодня сталкивается с "реальным вызовом, который может поставить под угрозу не только нашу способность выполнять боевые задачи, но и уничтожить саму основу нашей авиации".

"В нашу часть поступила телеграмма о переводе почти всех техников в пехоту, что означает, что мы останемся без технического персонала, который обслуживает наши самолеты. Ранее уже забрали 250 человек, сейчас планируют перевести еще 218. Технический состав фактически уничтожается, а без нас авиация не сможет функционировать. Мы пытаемся сохранить боевую готовность, но без обслуживающего персонала это просто невозможно. И если мы сейчас не получим поддержки и огласки, мы потеряем возможность не только защищать нашу землю, но и потеряем саму основу нашей авиации", - отметили там.

Авиационные техники из прикарпатской 114-й бригады Воздушных Сил ВСУ также обратились с призывом о огласке ситуации, сложившейся с переводом персонала в пехоту.

"Без технического состава авиация не сможет функционировать. Мы работали рядом с легендарными летчиками - такими как Джус, Карайа, Смерека, и каждый из нас свято верит в свою миссию и верность Родине. Также мы обеспечиваем обучение и восстановление летной подготовки для выпускников ХНУВС", - добавили они.

Читайте также: Военно-политическое руководство страны паразитирует на скоротечной эйфории и надеждах населения - "слуга народа" Безуглая

Автор: 

авиация (2902) война (1437) ВСУ (6846) Безуглая Марьяна (304) Воздушные силы (2604) война в Украине (5696)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+56
Охреніти... Оп розвалює ЗСУ...
показать весь комментарий
14.01.2025 13:26 Ответить
+54
над кацапами сміялись..блд...а тут прямий саботаж та диверсія проти країни
показать весь комментарий
14.01.2025 13:30 Ответить
+48
показать весь комментарий
14.01.2025 13:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
*****! Хто командує в нашій армії? Єрмак? Татаров? Безугла нарешті?
показать весь комментарий
14.01.2025 19:13 Ответить
хто хто головнокомандувач який являється маріонеткою дЄрмака.
показать весь комментарий
31.01.2025 08:57 Ответить
При таком повороте событий уже нельзя ссылаться на какой то идиотизм или тупизну руководства, а это чистой воды саботаж и диверсия кремлевских гнид за которую потужных гавнокомандуючих надо подвесить в центре Киева
показать весь комментарий
14.01.2025 19:26 Ответить
Чому саме ППО, а не ТЦк?
показать весь комментарий
14.01.2025 19:51 Ответить
Так пуйло захотел. Пробить ПВО не может.
Оказывается проще убрать оттуда специалистов.
Точно также как и техников от самолетов. Все. Самолет стоит на приколе.
показать весь комментарий
15.01.2025 11:36 Ответить
Все що відбувається на фронті та такі переміщення висококласних фахівців наводять на думку не про непрофесіоналізм сирка та його поплічників, а про зраду. Все відбувається не то що непрофесійно, але проти здорового глузду.
показать весь комментарий
14.01.2025 20:16 Ответить
Мєнти й різна суддівсько - прокурорська шваль, яка має бронь, потрібніша, ніж авіатехніки, без яких літаки - купа металобрухту. Зелена погань усе робить на шкоду країні.
показать весь комментарий
14.01.2025 20:22 Ответить
Там цих техніків по штату радянського часу, у кожній авіочастині, а літаків 3 штуки!!! Це ничка для ухилянтів а не авіотехніки...
показать весь комментарий
14.01.2025 20:28 Ответить
Воно зрозуміло, що на Закарпатті воювати краще, але є наказ і його треба виконувати, а не труситися і кричати ратуйте.
Для цікавих- я 2,5 роки відвоював.
показать весь комментарий
14.01.2025 22:11 Ответить
яке ***** закарпаття, літаки практично всі базуються на старконі куди щоночі летять рої дронів, і час від часу кинджали.
аби перднути.
показать весь комментарий
14.01.2025 22:23 Ответить
Це ЗЕлочин. бо сотні тисяч військових, міліцейських, прокуросрьких, пожежних і т.п. державних пенсіонерів до 55 років не мобілізують. ЧОМУ?!
показать весь комментарий
14.01.2025 22:33 Ответить
Они что вообще , кто за это отвечает и несет ответственность?
показать весь комментарий
14.01.2025 23:18 Ответить
Тридцять років плодили бухгалтерів, юристів, економістів та іншу подібну шушеру. І продовжують це саме робити і зараз. Сюр...
показать весь комментарий
14.01.2025 23:48 Ответить
У нас вже майже нема Міг-29. Це опудало з відео бажало б до кінця війни сидіти на пустому летовищі та ковирятися в носу получаючи чималеньку зарплатню. У той час, коли інши хлопці - справжні патріоти штурмують посадки. Генштаб на 100% робе вірну справу залучаючи до штурмів отаких тилових щурів.
показать весь комментарий
15.01.2025 00:01 Ответить
Три бригади літаків МіГ-29, не *****, загугли, а потім рота свого відкривай, а ще він каже, що освоїли нові літаки.
показать весь комментарий
15.01.2025 00:37 Ответить
Три бригади на папірі, але літаючих Міг-29 там вже нема, йолопе. Є декілька Сушок та F-16, але в інших бригадах.
показать весь комментарий
15.01.2025 00:50 Ответить
слиш, тєло , закрий свій пі3 дак. іди в окоп поюй там, яій ти умний чужими руками жар розгрібать.
ЗАКРИЙ ***** своє.
зеБОт соросятинській.
показать весь комментарий
31.01.2025 09:00 Ответить
Прийнявши рішення поповнювати, у авральному режимі "піхоту - з технарів", які нескоро стануть ефективними піхотинцями, Головком Сирський таким ось способом "переконує" Президента у своїй правоті та ефективності:
і коли одним помахом було зруйновано систему мобілізації - маємо ганебну "бусифікацію",
тоді, коли ПРАКТИЧНО заперечив прогнозовану генералами Шапталою та Залужним потребу мобілізувати протям року близко 500 тис.- маємо зараз критичну не укомплектованість бригад на ЛБЗ військовозобов'язаних,
і коли ПІДТРИМАВ рішення Кабміну шмигаля ввести обов'язкову ДЗВП навчальних закладах ЛИШЕ з 1-ГО ВЕРЕСНЯ 2025 року.
Реально, "незамінний Головком" - з трьома академіями за плечами..
показать весь комментарий
15.01.2025 02:59 Ответить
Ой, де в історії з'являється матінка-заступниця Мар'яна Безугла, там історія починає погано пахнути. Тут очевидно, що відбувається так у масовому порядку чи ні (якщо так, то таки справді біда), а ситуація Безугля використовує для нинішнього свого улюленого заняття - дискредитації головнокомандувача Сирського. Так, як перед тим Залужного намагалася цькувати.
показать весь комментарий
15.01.2025 06:34 Ответить
Це підрив обороноздатності авіації зокрема та армії в цілому. Навчити авіатехніка - справа довга і витратна. А "сточити" його на нулі - справа дуже швидка. Замість "спалювати" паркет у буржуйках - проведіть нормально мобілізацію. Підніміть грошове забезпечення та дозвольте короткотермінові контракти.
показать весь комментарий
15.01.2025 12:02 Ответить
Повітряні сили дуже допомагають на Покровському напрямку (ні, взагалі нуль)
їх не можна в піхоту! всіх можна тебе, мене, мужика з вулиці, а їх незя!
показать весь комментарий
16.01.2025 16:22 Ответить
Страница 3 из 3
 
 