Авиатехников Воздушных сил переводят в пехоту: воины заявили об угрозе для защиты неба. ВИДЕО

Специалистов Воздушных сил ВСУ массово переводят в пехоту. Также сокращают мобильные огневые группы.

Об этом сообщила нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас из Воздушных сил, согласно распоряжениям Главнокомандующего ВСУ Сырского, интенсивно переправляют людей в пехоту: техников, механиков, других специалистов. Сокращают мобильные огневые группы и обнажают целые регионы. В то же время штабы не сокращаются, а даже втайне продолжается их расширение, чтобы заполнить офицерские должности. В частности, создается дивизион и т.д.", - отметила она.

Также авиационно-технический персонал Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины обнародовал обращение, в котором отметил, что сегодня сталкивается с "реальным вызовом, который может поставить под угрозу не только нашу способность выполнять боевые задачи, но и уничтожить саму основу нашей авиации".

"В нашу часть поступила телеграмма о переводе почти всех техников в пехоту, что означает, что мы останемся без технического персонала, который обслуживает наши самолеты. Ранее уже забрали 250 человек, сейчас планируют перевести еще 218. Технический состав фактически уничтожается, а без нас авиация не сможет функционировать. Мы пытаемся сохранить боевую готовность, но без обслуживающего персонала это просто невозможно. И если мы сейчас не получим поддержки и огласки, мы потеряем возможность не только защищать нашу землю, но и потеряем саму основу нашей авиации", - отметили там.

Авиационные техники из прикарпатской 114-й бригады Воздушных Сил ВСУ также обратились с призывом о огласке ситуации, сложившейся с переводом персонала в пехоту.

"Без технического состава авиация не сможет функционировать. Мы работали рядом с легендарными летчиками - такими как Джус, Карайа, Смерека, и каждый из нас свято верит в свою миссию и верность Родине. Также мы обеспечиваем обучение и восстановление летной подготовки для выпускников ХНУВС", - добавили они.

