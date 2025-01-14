Специалистов инженерно-авиационной службы и дефицитных специальностей не будут переводить в другие подразделения ВСУ, - командующий ВС Кривоножко

Переводы специалистов инженерно-авиационной службы в подразделения других родов и видов ВСУ осуществляться не будут. Это касается и других дефицитных в Воздушных силах специальностей.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности командующего Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

"Также речь не идет о переводе людей, которые учились за границей на западную технику зенитных ракетных войск, подготовленных воинов с расчетов мобильных огневых групп, других узкоспециализированных специалистах, найти замену которым объективно трудно", - подчеркнул Кривоножко.

Он отметил, что ситуация на фронте "действительно требует непростых решений от высшего военного руководства, в частности, это касается и перевода в подразделения других родов и видов ВСУ военнослужащих Воздушных сил".

Также и.о. командующего Воздушными силами заявил, что ВС уже не первый год усиливают боевых побратимов на передовой, прежде всего это касается подразделений, которые готовятся на базе Сводной стрелковой бригады Воздушных сил, и воюют на самых горячих направлениях фронта.

"Кроме того, согласно принятым решениям, Воздушные силы поэтапно переводят в сухопутные подразделения определенное количество личного состава для усиления бригад на линии фронта. Впрочем, это не будет касаться именно дефицитных специальностей и специалистов, задействованных для выполнения задач боевой авиацией", - подчеркнул Кривоножко.

Он отметил, что ВС постоянно проводят работу по усилению подразделений зенитных ракетных войск, совершенствуют систему работы мобильных огневых групп, повышают эффективность применения авиационной компоненты, и такое развитие Воздушных сил будет продолжаться.

Ранее Генштаб ВСУ заявил, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, обслуживающих самолеты, в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется.

Что предшествовало?

Напомним, что накануне авиационно-технический персонал Воздушных сил Вооруженных сил Украины обнародовал обращение, в котором подчеркнул, что сегодня сталкивается с "реальным вызовом, который может поставить под угрозу не только нашу способность выполнять боевые задачи, но и уничтожить самую основу нашей авиации".

Также авиационные техники из прикарпатской 114-й бригады Воздушных сил ВСУ обратились с призывом придать огласке ситуацию, которая сложилась с переводом персонала в пехоту.

