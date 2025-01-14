РУС
Специалистов инженерно-авиационной службы и дефицитных специальностей не будут переводить в другие подразделения ВСУ, - командующий ВС Кривоножко

Кривоножко про проведення спеціалістів ПС в піхоту

Переводы специалистов инженерно-авиационной службы в подразделения других родов и видов ВСУ осуществляться не будут. Это касается и других дефицитных в Воздушных силах специальностей.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности командующего Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, сообщает пресс-служба Воздушных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Также речь не идет о переводе людей, которые учились за границей на западную технику зенитных ракетных войск, подготовленных воинов с расчетов мобильных огневых групп, других узкоспециализированных специалистах, найти замену которым объективно трудно", - подчеркнул Кривоножко.

Он отметил, что ситуация на фронте "действительно требует непростых решений от высшего военного руководства, в частности, это касается и перевода в подразделения других родов и видов ВСУ военнослужащих Воздушных сил".

Также и.о. командующего Воздушными силами заявил, что ВС уже не первый год усиливают боевых побратимов на передовой, прежде всего это касается подразделений, которые готовятся на базе Сводной стрелковой бригады Воздушных сил, и воюют на самых горячих направлениях фронта.

Читайте также: Генштаб ВСУ отрицает перевод в пехоту остродефицитных специалистов Воздушных сил: не планировалось и не планируется

"Кроме того, согласно принятым решениям, Воздушные силы поэтапно переводят в сухопутные подразделения определенное количество личного состава для усиления бригад на линии фронта. Впрочем, это не будет касаться именно дефицитных специальностей и специалистов, задействованных для выполнения задач боевой авиацией", - подчеркнул Кривоножко.

Он отметил, что ВС постоянно проводят работу по усилению подразделений зенитных ракетных войск, совершенствуют систему работы мобильных огневых групп, повышают эффективность применения авиационной компоненты, и такое развитие Воздушных сил будет продолжаться.

Ранее Генштаб ВСУ заявил, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, обслуживающих самолеты, в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется.

Что предшествовало?

Напомним, что накануне авиационно-технический персонал Воздушных сил Вооруженных сил Украины обнародовал обращение, в котором подчеркнул, что сегодня сталкивается с "реальным вызовом, который может поставить под угрозу не только нашу способность выполнять боевые задачи, но и уничтожить самую основу нашей авиации".

Также авиационные техники из прикарпатской 114-й бригады Воздушных сил ВСУ обратились с призывом придать огласке ситуацию, которая сложилась с переводом персонала в пехоту.

Смотрите также: Авиатехников Воздушных сил переводят в пехоту: воины заявили об угрозе для защиты неба. ВИДЕО

... 

Автор: 

+16
"То все брехня, що ми їх переводили! Але більше переводити не будемо."
14.01.2025 18:10 Ответить
+12
14.01.2025 18:19 Ответить
+11
В заявлении указывается, что "больше переводить не будут", учитывая общественный "резонанс"... То есть, если бы не "резонанс", то и дальше бы переводили как раньше?
14.01.2025 18:06 Ответить
Відбіи тривоги?
14.01.2025 18:05 Ответить
🤣🤣🤣🤣точн,,,,,,,Можна далі спать спокійно
14.01.2025 18:06 Ответить
Він сказав, що не будуть «дефіцитних» переводити. А хто виявиться більш дефіцитним - авіційний технік чи кум, який числиться у штабі...

Тобто, як було так і буде, зараз просто говоритимуть про тих, яких відправили, що вони нікому не потрібні, на їхнє місце по 120 осіб і нехай колядують в окопах.
14.01.2025 19:44 Ответить
Таким чином, те, що ми всі тут бачили звернення військовослужбовців ІАС ПС - не правда? А все, що кажуть генерали- правда. Знаєте генерали- це не смішно. Вам вже ніхто не вірить. Ви всі брехуни. І Залужний теж один із вас.
14.01.2025 18:07 Ответить
Та той головний
14.01.2025 18:09 Ответить
Схоже в цій країні довіряти нікому...немає в України свого Черчіля чи Першінга...☹️
14.01.2025 18:51 Ответить
14.01.2025 18:55 Ответить
А ви впевнені шо то були самє техніри з ТЕЧ а не абатошники?
14.01.2025 18:53 Ответить
А якшо і будемо переводити то все брехня🤣🤣🤣🤣
14.01.2025 18:15 Ответить
А шо ви такого особливого побачили у тому шо вільних військовослужбовців, у яких нема ні літакив для обслуговування чи аеродрому, кудись переводяться наказом під часм війни? Ясно сказано - для посилення побратимів. Виж посилювати не бажаєтє, то і нехай вони сидять у тилу без роботи і жруть смажену картоплю, квашені огірки, тушкованку тощо.
14.01.2025 18:59 Ответить
Хай сидять і хай жруть.
14.01.2025 19:04 Ответить
А чому?
14.01.2025 19:09 Ответить
(пошепки):
Пане генерале! У вас ніс видовжується!
14.01.2025 18:18 Ответить
14.01.2025 18:19 Ответить
Чергова локшина...
14.01.2025 18:35 Ответить
Зате депутати,прокурори,поліція та ТЦК можуть спати спокійно...у них важливі справи в тилу...вони критично незамінні"...😁
14.01.2025 18:49 Ответить
а мусорів на фронт ніззя?
14.01.2025 18:53 Ответить
А мусора командувачу ПС або Головнокомандувачу не підпорядковуются. Вони підпорядковані Верховнеому Головнокомандувачу, тому запитайте про це Зеленського - можно мусарню чи ні. Потім, як шо буде не важко, розповісте нам тут шо він вам відповів..
14.01.2025 19:02 Ответить
Це все робиться для того щоб знищити явіацію і фахівців.
Це зрада. Все що вони говорять що не переводять це брехня
14.01.2025 18:54 Ответить
В нас доуя генералів та полковників. Залишити лише пана сирського, а решті АК в зуби, ріжок із десятком патронів в ср...ку, і нехай захищають та утримують яму посеред поля
14.01.2025 19:04 Ответить
Цікаво як ви відправите полковника на передок, їх можна тільки відправити в запас, щоб не витрачати кошти на велику зарплатню та забезпечення.
14.01.2025 19:13 Ответить
Мне вспомнился "полковник Гриценко"...

"Лідер партії "Громадянська позиція", екс-міністр оборони Анатолій Гриценко пояснив, що не пішов воювати на фронті на Донбас, оскільки не має відповідної підготовки піхотинця або командира батальйону."
14.01.2025 21:10 Ответить
14.01.2025 19:42 Ответить
Про масові випадки переведення фахівців авіатехніків та обслуговуючого персоналу до піхоти заявив сержант 114-ї бригади Повітряних Сил ЗСУ Віталій Горжевський.

Горжевський підкреслив, що до їхньої частини "надійшла телеграма про переведення майже всіх техніків у піхоту", а це загрожує роботі Повітряних Сил. За його даними, раніше у піхоту вже перевели 250 фахівців, а зараз планують перевести ще 218.
14.01.2025 19:47 Ответить
Тобто нові французькі літаки Мираж вже в Україні , так агенти ФСБ придумали винищити тезничний персонал . Це САБОТАЖ
14.01.2025 19:49 Ответить
3,14zдить як (троцький) гідрант.
14.01.2025 19:47 Ответить
 
 