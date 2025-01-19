РУС
Сырский заверил, что высококвалифицированный персонал Воздушных сил в пехоту не переведут: Это специалисты, которых некем заменить

головком ЗСУ Сирський

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заверил, что высококвалифицированный персонал Воздушных сил ВСУ в пехоту не переводят.

Об этом он заявил в интервью журналисту Андрею Цаплиенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Как подчеркнул он, сейчас действует его распоряжение, которое запрещает переводить высококвалифицированный персонал, прошедший подготовку и специализирующийся именно на обслуживании самолетов.

Однозначно, это специалисты, потраченные средства, которые имеют опыт и которых фактически некем заменить, - с одной стороны. С другой стороны, мы в принципе нуждаемся на фронте, мы должны поднять адекватное количество личного состава в наших механизированных бригадах. Возможности мобилизации, к сожалению, не покрывают эту потребность", - подчеркнул Сырский.

Читайте также: В Воздушных силах создана спецкомиссия по переводу военных ВС в другие роды ВСУ

Поэтому ВСУ "в разумных пределах" уменьшают логистическую составляющую и часть обеспечения в войске, а также тех, кто занимается обслуживанием.

"Поэтому штабы знают эти задачи, они провели расчеты. Ну, и, конечно, наша задача не допустить таких вот [ситуаций], если возникает какая-то такая проблема, то мгновенно среагировать. Не допустить, чтобы кто-то из этой категории (кого запрещено переводить. - Ред.) попал на фронт", - подчеркнул главнокомандующий.

Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что специалистов Воздушных сил ВСУ массово переводят в пехоту. Также сокращают мобильные огневые группы.

Генеральный штаб ВСУ заявил, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, которые обслуживают самолеты в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется.

Командующий ВС Кривоножко подтвердил, что перевод не планируется.

Зеленский поручил командующему ВС Кривоножко не уменьшать состав специалистов, которые нужны Воздушным силам для выполнения боевых задач.

бла-бла-бла...скільки вже перевели і знищили?
мусарню забирай в піхоту , хай кендюхи трохи об землю постирають .
З 2022 року тисячі поліціантів з втрачених українських міст та сел "кудись" поділися, ну точно вони зараз не в ЗСУ, так само митники з північної та південної частини держкордонів.
Кожний мніт себе сратегом бача бій з далека. Саме з далека а не з ....
Не виключаю нічиєї правоти. Ні вашої ні інших. Час покаже. Але фактом для мене є недовіра до дій і рішень зеленої влади. І в основі такого сприйняття лежить їхня (влади) Брехня. Починаючи з 2019 року. І, особливо, початок війни 2024 року і все, що пов'язане з втратою півдня зокрема.
Я теж не маю.довіри до зеленій влади. Я маю довіру до СОУ.
Випускаите Безуглу - нехаи розкаже почім в Одесі грубі пряники
"Висококваліфікований персонал", це - генерали, їх заступники та барбершопні речники?
За планами російських спецслужб, саме спеціалістів яких не можливо замінити, треба відправити в мясні штурми, чим до розголосу і займались зелені хвойди
творожніков, переведи в піхоту зовсім без кваліфікації уздохлова і смітаніна. і агрохламідію.
А той, хто підвозить та чипляє ракету висококваліфікований ? Я - висококваліфікований, бо закінчив військове та універ, А ПРИЧЕПИТИ РАКЕТУ НЕ ЗМОЖУ.
"...ЗСУ "у розумних межах" зменшують логістичний складник та частину забезпечення у війську, а також тих, хто займається обслуговуванням.

"Тому штаби знають ці задачі, вони провели розрахунки...",-

так в цьому є сенс, але одразу виникає питання: чому відповідно до зменшення чисельності допоміжних підрозділів в/ч не зменшується чисельність управління?
Чому в штабах лише "рахують", а не очолюють процес? Де те саме розрекламоване лідерство?
Цікавий серіальчік виходить: підлеглих стає все менше, а кількість керуючих лише пАтужно зростає. Тому й втрачається довіра. Не "заходять" більше комісарські висери.
Так тих ПВО-шників наготовали у Союзі дуже на світову війну!
А комплексів ПВО і літаків (обслуговування) у нас вже раданських дуже мало!
Звісно, з Петріота, або іншої натівської техніки забирати не треба!
А інших треба у штурмовики - правильно все!
Навіщо їх так багато, сидять, нічого не роблять - на них техніки стільки немає!

https://youtu.be/TNNRqNEW7bk?t=1679 Із інтерв'ю Дмитра Гнапа
1. Нашого пілота F-16 Moonfish Олексій Месь було збито власним комплексом Patriot. І не треба казати, що попередників забрали у піхоту!
2. СЗЧ офіційно 120 тисяч, неофіційно 200 тисяч! Так це ж ні одна в'язниця не витримає! Треба обнуляти!
3. Під вугледаром ціла новонабрана рота пішла із позицій і ми втратили місто яке 2 роки обороняли!
https://www.youtube.com/watch?v=1CTcH613L2U
М'ясо проти м'яса...
Запевнення сирського-це як піти посрати за гаражами. Отаке в нас зараз слово офіцера.
Сырский заверил... дальше можно не читать.
"що висококваліфікований персонал Повітряних сил "

диявол або зельоні гниди в деталях - вони просто персонал назвуть НИЗЬКОКВАЛІФІКОВАНИМ )
скажу відверто - СИРОК ПІЗДИТЬ !

саме тому ця руснява гнида сирок застосувала фразу "висококваліфікований песонал"
переводять всіх - дронщиків.. спеціалістів по РЕБ і тиди ..
а хто тоді вони що мають вищу військо-технічну освіту?
чи ти думаєш там солдати яких набрали на вулиці обслуговують літаки
а Ви можете свій висер словами в якусь зрозуміло форму перевести

я кажу про те що СИРОК ******* і переводять ВСІХ висококваліфікованих спеціалістів в піхоту
в тому числі - дронщиків, ребовців і тиди ..Ви дебіл?
Зе, поверни Залужного і посади Ермака с Безуглой
технічні спеціалісти ВПС це офіцери а не солдати,
так що не звездіть тут що вони в піхоті з автоматами на передовій бігають
Ні, солдати теж є. Багато набрали інженерів "з вулиці" без срочки і військової кафедри.
Сырский заверил...Дальше можно не читать.
Звучить як- Тепер ні, я гірше собі далі робити не буду. Капець, поки хай не піднімуть хазяїн не бачить, що в його дворі твориться.
Не розумію, чому перевід у піхоту сприймають як вирок? По заявам нашого президента за майже 3 роки війни загинуло лише 34 тис. вояків. Тобто шанс померти в ДПП або від нещасного випадку у цівільному житті вище ніж на фронті.
Таки да. Але неприємно коли по добі шпарить арта. А ще холодно((.
Дима без вогню не бувае тобто знов якась херня...
