Сырский заверил, что высококвалифицированный персонал Воздушных сил в пехоту не переведут: Это специалисты, которых некем заменить

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заверил, что высококвалифицированный персонал Воздушных сил ВСУ в пехоту не переводят.

Об этом он заявил в интервью журналисту Андрею Цаплиенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Как подчеркнул он, сейчас действует его распоряжение, которое запрещает переводить высококвалифицированный персонал, прошедший подготовку и специализирующийся именно на обслуживании самолетов.

Однозначно, это специалисты, потраченные средства, которые имеют опыт и которых фактически некем заменить, - с одной стороны. С другой стороны, мы в принципе нуждаемся на фронте, мы должны поднять адекватное количество личного состава в наших механизированных бригадах. Возможности мобилизации, к сожалению, не покрывают эту потребность", - подчеркнул Сырский.

Поэтому ВСУ "в разумных пределах" уменьшают логистическую составляющую и часть обеспечения в войске, а также тех, кто занимается обслуживанием.

"Поэтому штабы знают эти задачи, они провели расчеты. Ну, и, конечно, наша задача не допустить таких вот [ситуаций], если возникает какая-то такая проблема, то мгновенно среагировать. Не допустить, чтобы кто-то из этой категории (кого запрещено переводить. - Ред.) попал на фронт", - подчеркнул главнокомандующий.

Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что специалистов Воздушных сил ВСУ массово переводят в пехоту. Также сокращают мобильные огневые группы.

Генеральный штаб ВСУ заявил, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, которые обслуживают самолеты в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется.

Командующий ВС Кривоножко подтвердил, что перевод не планируется.

Зеленский поручил командующему ВС Кривоножко не уменьшать состав специалистов, которые нужны Воздушным силам для выполнения боевых задач.