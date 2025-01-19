Сырский заверил, что высококвалифицированный персонал Воздушных сил в пехоту не переведут: Это специалисты, которых некем заменить
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заверил, что высококвалифицированный персонал Воздушных сил ВСУ в пехоту не переводят.
Об этом он заявил в интервью журналисту Андрею Цаплиенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Как подчеркнул он, сейчас действует его распоряжение, которое запрещает переводить высококвалифицированный персонал, прошедший подготовку и специализирующийся именно на обслуживании самолетов.
Однозначно, это специалисты, потраченные средства, которые имеют опыт и которых фактически некем заменить, - с одной стороны. С другой стороны, мы в принципе нуждаемся на фронте, мы должны поднять адекватное количество личного состава в наших механизированных бригадах. Возможности мобилизации, к сожалению, не покрывают эту потребность", - подчеркнул Сырский.
Поэтому ВСУ "в разумных пределах" уменьшают логистическую составляющую и часть обеспечения в войске, а также тех, кто занимается обслуживанием.
"Поэтому штабы знают эти задачи, они провели расчеты. Ну, и, конечно, наша задача не допустить таких вот [ситуаций], если возникает какая-то такая проблема, то мгновенно среагировать. Не допустить, чтобы кто-то из этой категории (кого запрещено переводить. - Ред.) попал на фронт", - подчеркнул главнокомандующий.
Что предшествовало?
Напомним, ранее сообщалось, что специалистов Воздушных сил ВСУ массово переводят в пехоту. Также сокращают мобильные огневые группы.
Генеральный штаб ВСУ заявил, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, которые обслуживают самолеты в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется.
Командующий ВС Кривоножко подтвердил, что перевод не планируется.
Зеленский поручил командующему ВС Кривоножко не уменьшать состав специалистов, которые нужны Воздушным силам для выполнения боевых задач.
"Тому штаби знають ці задачі, вони провели розрахунки...",-
так в цьому є сенс, але одразу виникає питання: чому відповідно до зменшення чисельності допоміжних підрозділів в/ч не зменшується чисельність управління?
Чому в штабах лише "рахують", а не очолюють процес? Де те саме розрекламоване лідерство?
Цікавий серіальчік виходить: підлеглих стає все менше, а кількість керуючих лише пАтужно зростає. Тому й втрачається довіра. Не "заходять" більше комісарські висери.
А комплексів ПВО і літаків (обслуговування) у нас вже раданських дуже мало!
Звісно, з Петріота, або іншої натівської техніки забирати не треба!
А інших треба у штурмовики - правильно все!
Навіщо їх так багато, сидять, нічого не роблять - на них техніки стільки немає!
https://youtu.be/TNNRqNEW7bk?t=1679 Із інтерв'ю Дмитра Гнапа
1. Нашого пілота F-16 Moonfish Олексій Месь було збито власним комплексом Patriot. І не треба казати, що попередників забрали у піхоту!
2. СЗЧ офіційно 120 тисяч, неофіційно 200 тисяч! Так це ж ні одна в'язниця не витримає! Треба обнуляти!
3. Під вугледаром ціла новонабрана рота пішла із позицій і ми втратили місто яке 2 роки обороняли!
диявол або зельоні гниди в деталях - вони просто персонал назвуть НИЗЬКОКВАЛІФІКОВАНИМ )
саме тому ця руснява гнида сирок застосувала фразу "висококваліфікований песонал"
чи ти думаєш там солдати яких набрали на вулиці обслуговують літаки
я кажу про те що СИРОК ******* і переводять ВСІХ висококваліфікованих спеціалістів в піхоту
в тому числі - дронщиків, ребовців і тиди ..Ви дебіл?
так що не звездіть тут що вони в піхоті з автоматами на передовій бігають