МИД об обвинении в кибератаке: Фицо должен прекратить искать воображаемых врагов в Украине
Министерство иностранных дел отрицает причастность Украины к кибератаке на словацкую страховую компанию.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Категорически отвергаем намеки на причастность Украины к кибератаке против медицинской страховой компании в Словакии. В очередной раз призываем премьер-министра Словакии Роберта Фицо прекратить искать мнимых врагов в дружественной Словакии и словацкому народу Украине", - говорится в сообщении.
Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что на национальную страховую компанию была совершена кибератака и без всяких доказательств заявил, что к ней причастна Украина.
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+7 ALEX SUROVV #593022
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+6 Ihor Ihor #577453
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Шось тебе з твоїм сратим самопіаром та пикою "братка" забагато стало тут.
Пішло нагуй.