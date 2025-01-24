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МИД об обвинении в кибератаке: Фицо должен прекратить искать воображаемых врагов в Украине

Роберт Фіцо

Министерство иностранных дел отрицает причастность Украины к кибератаке на словацкую страховую компанию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Категорически отвергаем намеки на причастность Украины к кибератаке против медицинской страховой компании в Словакии. В очередной раз призываем премьер-министра Словакии Роберта Фицо прекратить искать мнимых врагов в дружественной Словакии и словацкому народу Украине", - говорится в сообщении.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что на национальную страховую компанию была совершена кибератака и без всяких доказательств заявил, что к ней причастна Украина.

Читайте: Украина расценивает заявления Фицо о "словацком Майдане" как попытку запугать общество и консолидировать свой электорат, - МИД

Автор: 

МИД (6986) Фицо Роберт (194) кибератака (185)


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Топ комментарии
+7
Фіцо вже зовсім кукухою поїхав заразившись від *****. Вже таке несе що на голову не налазить. Скоро дійде до терактів в багатоповерхівках щоб звинуватити Україну. Пора вже цю гниду прибирати поки воно біди не натворило. Те ж саме з Орбаном
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24.01.2025 21:07
+6
Фіцо не шукає ворогів. Він просто зачитує тексти із пукінської методички.
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24.01.2025 21:06
+5
Заявив вголос ? Це добре. Треба ЗА НАКЛЕП подати позов. У міжнародний суд.
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24.01.2025 21:05
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Заявив вголос ? Це добре. Треба ЗА НАКЛЕП подати позов. У міжнародний суд.
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24.01.2025 21:05 Ответить
Фіцо не шукає ворогів. Він просто зачитує тексти із пукінської методички.
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24.01.2025 21:06 Ответить
Фіцо вже зовсім кукухою поїхав заразившись від *****. Вже таке несе що на голову не налазить. Скоро дійде до терактів в багатоповерхівках щоб звинуватити Україну. Пора вже цю гниду прибирати поки воно біди не натворило. Те ж саме з Орбаном
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24.01.2025 21:07 Ответить
Фіцо!
Шось тебе з твоїм сратим самопіаром та пикою "братка" забагато стало тут.
Пішло нагуй.
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24.01.2025 21:13 Ответить
А шо с цього приводу скажуть о Фіцо словацькі психіатри?

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24.01.2025 21:17 Ответить
Недострілене 😄
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24.01.2025 21:23 Ответить
Якщо Фіцо перестане шукать уявних ворогів Словаччини в Україні, то вийде на ворога справжнього - НА САМОГО СЕБЕ...
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25.01.2025 00:52 Ответить
 
 