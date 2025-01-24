МИД об обвинении в кибератаке: Фицо должен прекратить искать воображаемых врагов в Украине

Министерство иностранных дел отрицает причастность Украины к кибератаке на словацкую страховую компанию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Категорически отвергаем намеки на причастность Украины к кибератаке против медицинской страховой компании в Словакии. В очередной раз призываем премьер-министра Словакии Роберта Фицо прекратить искать мнимых врагов в дружественной Словакии и словацкому народу Украине", - говорится в сообщении.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что на национальную страховую компанию была совершена кибератака и без всяких доказательств заявил, что к ней причастна Украина.

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