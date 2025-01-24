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Рубио и Рютте обсудили прекращение войны РФ против Украины, - Белый дом

Рубіо про умови завершення війни рф проти України

22 января государственный секретарь США Марко Рубио обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте прекращение войны России против Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Рубио и Рютте обсудили приоритеты внешней политики администрации президента Дональда Трампа.

Во время разговора госсекретарь США отметил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов к НАТО и важность Альянса для обеспечения международной безопасности.

"Госсекретарь и генеральный секретарь Рютте обсудили важность наличия состоятельных союзников в сфере обороны и реального распределения финансового бремени. Они обсудили важность прекращения войны России против Украины и необходимость мирного решения", - говорится в заявлении.

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Ранее сообщалось, что в среду, 22 января, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с новоназначенным госсекретарем США Марко Рубио.

Автор: 

Рютте Марк (377) Рубио Марко (216) война в Украине (4489)


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як ми сподівались на зміни, при рютте.
а рютте все говорив говорив говорив.....
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24.01.2025 21:20 Ответить
 
 