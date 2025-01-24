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Оккупанты уже фиксируются в центре Великой Новоселки, - DeepState

Аналітики DeepState про ситуацію у Великій Новосілці

Российские захватчики уже фиксируются в центре населенного пункта Великая Новоселка Донецкой области.

Об этом пишут аналитики мониторингового проекта DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

"Противник продолжает зачистку и уже фиксируется в центре Великой Новоселки. Враг начинает публиковать кадры из Великой Новоселки, одновременно, манипулируя тем, что они якобы взяли под контроль весь поселок, что не соответствует действительности на данный момент", - отмечает Telegram-канал.

В DeepState заявляют, что россияне имеют успех в продвижении на восточных окраинах, а также заняли небольшую часть центральных улиц населенного пункта, где они снимали свои видео с российскими флагами.

Также, как отмечают аналитики, враг пробует давить с юга и со стороны Временки, применяя огромное количество ресурсов, в частности, пехоты и техники.

Читайте также: Тактическую обстановку вокруг Великой Новоселки уже невозможно изменить, - DeepState

"Одновременно с этим, ситуация вокруг поселка сложная и можно констатировать, что битва за Великую Новоселку подходит к концу", - заключают в DeepState.

Ранее в ОСГВ "Хортица" заявляли, что ситуация возле Великой Новоселки остается сложной, российские оккупанты планируют окружить поселок.

Также ранее в Силах обороны сообщили об угрозе оперативного окружения украинских войск на Новопавловском направлении возле Великой Новоселки.

Читайте также: Есть определенные планы для недопущения окружения Великой Новоселки войсками РФ, - ОСГВ "Хортица"

Автор: 

Донецкая область (9910) боевые действия (4253) Волновахский район (265) Новоселовка (59) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+24
Окупанти вже фіксуються в центрі Великої Новосілки

Ти ба, які милі евфемізми: не окупували або захопили, а "фіксуються"!
Фіксікі, мля...
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24.01.2025 21:22
+12
Згідно доповідей Генштабу, ОСУВ Хортиця, пакетних генералів і їх шісток спікерів, Велика Новосілка під нашим контролем.
Вірим, ага.
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24.01.2025 21:19
+12
Влада злива Україну. В нас 800 тис військових, але не на фронті. В нас є зброя, але не на фронті.
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24.01.2025 21:48
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Згідно доповідей Генштабу, ОСУВ Хортиця, пакетних генералів і їх шісток спікерів, Велика Новосілка під нашим контролем.
Вірим, ага.
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24.01.2025 21:19 Ответить
Російські загарбники вже фіксуються в центрі населеного пункту Велика Новосілка Донецької області. Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3532196

Раніше в ОСУВ "Хортиця" заявляли, що Ситуація біля Великої Новосілки залишається складно, російські окупанти планують оточити селища. Джерело: https://censor.net/ua/n3532196
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24.01.2025 21:25 Ответить
Готують котел вместьох.
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24.01.2025 21:26 Ответить
Потужний контроль через монітор ©
Фіксується ворог. ( Як в криму - фіксується і все. Достеменно ж відомо що є він там ))))
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24.01.2025 21:41 Ответить
Окупанти вже фіксуються в центрі Великої Новосілки

Ти ба, які милі евфемізми: не окупували або захопили, а "фіксуються"!
Фіксікі, мля...
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24.01.2025 21:22 Ответить
Мля..
Хуцпа, яка вбиває!
Скільки вже таких евфемізмів угондосив ( запровадив) черновий "речник чогось там"...
А нарід потужно сміється з братів-ватанів, мовляв, гиги, як у них так кажуть, обломкі дронов загорєлісь, ну хаха, ржунімагу... Отріцатєльний рост, но темпи хорошиє
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24.01.2025 21:39 Ответить
Всю цю хєрну переплюнуло «уточнення даних»
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25.01.2025 09:39 Ответить
І «групи оповіщення»
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25.01.2025 09:40 Ответить
так, а что меняется?
они так же писали когда русня въехала в порт Мариуполя.
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24.01.2025 22:31 Ответить
Жодним чином нікого з військових не звинувачую. Проте питання. Якщо в центрі фіксують ворогів, то чого тримати наших хлопців вже у тилу цього ворогу, а не сконцентрувати їх зусилля на центрі Новосілки, поступившись кількома км у цій кишені. Бо виходить: нам важливі околиці, а не центр ???
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24.01.2025 21:22 Ответить
Якщо вивести хлопців, тоді котел не вийде.
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24.01.2025 21:28 Ответить
Це просто. Я та ви - не військові. Тому я не обговорюю рішення командирів в цілому. Проте воювати з ворогом, коли тили вже не українські, це дуже-дуже ризиково для військових.
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24.01.2025 21:37 Ответить
командиры еще себе солдат наловят, только желающих быть наловленными все меньше
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24.01.2025 22:32 Ответить
Тепер наваляться на Покровськ - іх тактика оточення спрацьовує - вже 20 - те місто так будуть брати - генерали шо цього не бачуть
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24.01.2025 21:27 Ответить
Цього "вперто не бачить" так звана ставка. ( Болотяна жаба зі ставка)
Начальникам дають стимул красти а не будувати захист /купляти дрони , актуальні рішення замітаються під килимок .
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24.01.2025 21:35 Ответить
Земарафон киздить !! Пам'ятайте!!
Є дійсно чутлива інформація, яку може цензурувати "воєнщина" , а є суцільна ХУЦПА, яка вбиває - людям не дають доступу до важливої інформації, щоб евакуювати сім'ї, прийняти нарешті актуальні рішення в своєму житті...
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24.01.2025 21:30 Ответить
"фортеця_бахмут"
Довбойопський Лідор з вами тут!
Слухайте потужний Гундос
Не хволюйтесь, це шашлик а не попадос
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24.01.2025 21:32 Ответить
Влада злива Україну. В нас 800 тис військових, але не на фронті. В нас є зброя, але не на фронті.
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24.01.2025 21:48 Ответить
тим часом зелена підарюга підрахувала, скільки у "шахедах" деталей, які вироблені не кацапами... а щодо новосілки, становища наших вояків там - та по...уй й на новосілку, й на наших вояків...
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24.01.2025 22:15 Ответить
Велика частина центральних вулиць, або невелика… не зовсім відповідає дійсності… Та якого вже *** та різниця?! З урахуванням того, що Велика Новосілка під загрозою оперативного оточення, це вже не має значення. Тут людей би вивести без втрат.
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24.01.2025 22:59 Ответить
Може я такий тупий, але ворог концентрується у визначених місцях, щоб атакувати нашу оборону, у нас не вистачає бійців, але ж вогневих засобів зараз достатньо. То чому не концентрують удари по скупченню ворога ще на дальніх підступах і не знищують його ще за 10-15-20 км?! А жд. новозбудовану чому не знищили ще, а потім час від часу довбати в те місце, щоб не змогли полагодити?!....
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25.01.2025 11:39 Ответить
Как на то что территория каждый день отжимается реагирует правительство в изменении тактики ведения войны?
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25.01.2025 18:48 Ответить
Потужним вiдосиком.
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26.01.2025 06:04 Ответить
Авторів котла під суд та до відповідальності. Дати пж та грохнути при спробі втечі!
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26.01.2025 08:46 Ответить
 
 