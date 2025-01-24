Оккупанты уже фиксируются в центре Великой Новоселки, - DeepState
Российские захватчики уже фиксируются в центре населенного пункта Великая Новоселка Донецкой области.
Об этом пишут аналитики мониторингового проекта DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.
"Противник продолжает зачистку и уже фиксируется в центре Великой Новоселки. Враг начинает публиковать кадры из Великой Новоселки, одновременно, манипулируя тем, что они якобы взяли под контроль весь поселок, что не соответствует действительности на данный момент", - отмечает Telegram-канал.
В DeepState заявляют, что россияне имеют успех в продвижении на восточных окраинах, а также заняли небольшую часть центральных улиц населенного пункта, где они снимали свои видео с российскими флагами.
Также, как отмечают аналитики, враг пробует давить с юга и со стороны Временки, применяя огромное количество ресурсов, в частности, пехоты и техники.
"Одновременно с этим, ситуация вокруг поселка сложная и можно констатировать, что битва за Великую Новоселку подходит к концу", - заключают в DeepState.
Ранее в ОСГВ "Хортица" заявляли, что ситуация возле Великой Новоселки остается сложной, российские оккупанты планируют окружить поселок.
Также ранее в Силах обороны сообщили об угрозе оперативного окружения украинских войск на Новопавловском направлении возле Великой Новоселки.
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Вірим, ага.
Раніше в ОСУВ "Хортиця" заявляли, що Ситуація біля Великої Новосілки залишається складно, російські окупанти планують оточити селища. Джерело: https://censor.net/ua/n3532196
Фіксується ворог. ( Як в криму - фіксується і все. Достеменно ж відомо що є він там ))))
Ти ба, які милі евфемізми: не окупували або захопили, а "фіксуються"!
Фіксікі, мля...
Хуцпа, яка вбиває!
Скільки вже таких евфемізмів угондосив ( запровадив) черновий "речник чогось там"...
А нарід потужно сміється з братів-ватанів, мовляв, гиги, як у них так кажуть, обломкі дронов загорєлісь, ну хаха, ржунімагу... Отріцатєльний рост, но темпи хорошиє
они так же писали когда русня въехала в порт Мариуполя.
Начальникам дають стимул красти а не будувати захист /купляти дрони , актуальні рішення замітаються під килимок .
Є дійсно чутлива інформація, яку може цензурувати "воєнщина" , а є суцільна ХУЦПА, яка вбиває - людям не дають доступу до важливої інформації, щоб евакуювати сім'ї, прийняти нарешті актуальні рішення в своєму житті...
Довбойопський Лідор з вами тут!
Слухайте потужний Гундос
Не хволюйтесь, це шашлик а не попадос