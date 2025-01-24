Оккупанты уже фиксируются в центре Великой Новоселки, - DeepState

Российские захватчики уже фиксируются в центре населенного пункта Великая Новоселка Донецкой области.

Об этом пишут аналитики мониторингового проекта DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

"Противник продолжает зачистку и уже фиксируется в центре Великой Новоселки. Враг начинает публиковать кадры из Великой Новоселки, одновременно, манипулируя тем, что они якобы взяли под контроль весь поселок, что не соответствует действительности на данный момент", - отмечает Telegram-канал.

В DeepState заявляют, что россияне имеют успех в продвижении на восточных окраинах, а также заняли небольшую часть центральных улиц населенного пункта, где они снимали свои видео с российскими флагами.

Также, как отмечают аналитики, враг пробует давить с юга и со стороны Временки, применяя огромное количество ресурсов, в частности, пехоты и техники.

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"Одновременно с этим, ситуация вокруг поселка сложная и можно констатировать, что битва за Великую Новоселку подходит к концу", - заключают в DeepState.

Ранее в ОСГВ "Хортица" заявляли, что ситуация возле Великой Новоселки остается сложной, российские оккупанты планируют окружить поселок.

Также ранее в Силах обороны сообщили об угрозе оперативного окружения украинских войск на Новопавловском направлении возле Великой Новоселки.

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