В Киеве заменят глав районных администраций, - глава КГВА Ткаченко

Глава столичной ГВА Тимур Ткаченко после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским анонсировал замену руководителей райгосадминистраций в Киеве.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос безопасности и эффективной работы Киева остается стратегически важным. Столица Украины обладает самым большим бюджетом и ресурсами в стране. Однако даже при таких преимуществах киевляне сталкиваются с проблемами, которые требуют немедленного решения", - заявил чиновник.

По словам Ткаченко, выход из этой ситуации один - изменения.

"Поэтому начинаем с того, что киевляне смогут почувствовать сразу - замена руководителей районных государственных администраций", - добавил глава столичной ГВА.

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