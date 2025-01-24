В Киеве заменят глав районных администраций, - глава КГВА Ткаченко
Глава столичной ГВА Тимур Ткаченко после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским анонсировал замену руководителей райгосадминистраций в Киеве.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Вопрос безопасности и эффективной работы Киева остается стратегически важным. Столица Украины обладает самым большим бюджетом и ресурсами в стране. Однако даже при таких преимуществах киевляне сталкиваются с проблемами, которые требуют немедленного решения", - заявил чиновник.
По словам Ткаченко, выход из этой ситуации один - изменения.
"Поэтому начинаем с того, что киевляне смогут почувствовать сразу - замена руководителей районных государственных администраций", - добавил глава столичной ГВА.
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+19 Сармат Сарматович
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Самоуправління громад побоку !
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але мала раша ніколи НЕ переможе велику рашу
Вибори !
Повна перезагрузка влади до голів районів включно !
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в україні досі, не працює закон про столицю, та управління.
мер виборна посада, а секретар киів ради призначається. при цьому, мер не має ніяких повноважень.
то може нам пана Дуду на королівство запросити замість ЗЄлі?
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коментарі зайві!
Тамерлан ЗЄльонович...
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Готується, як кайданки носити?
той і отримує посаду. А пахан отримує чистий прибуток.