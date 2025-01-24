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В Киеве заменят глав районных администраций, - глава КГВА Ткаченко

Ткаченко анонсував заміни очільників районних адміністрацій

Глава столичной ГВА Тимур Ткаченко после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским анонсировал замену руководителей райгосадминистраций в Киеве.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос безопасности и эффективной работы Киева остается стратегически важным. Столица Украины обладает самым большим бюджетом и ресурсами в стране. Однако даже при таких преимуществах киевляне сталкиваются с проблемами, которые требуют немедленного решения", - заявил чиновник.

По словам Ткаченко, выход из этой ситуации один - изменения.

"Поэтому начинаем с того, что киевляне смогут почувствовать сразу - замена руководителей районных государственных администраций", - добавил глава столичной ГВА.

Читайте также: Новый глава военной администрации Киева занялся проверками маршруток

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) Киев (25655) увольнение (2685) Ткаченко Тимур (21)


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Топ комментарии
+19
Я знаю, яку одну зміну потрібно зробити, щоб вся країна відчула позитивні зміни та надію..
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24.01.2025 23:42
+10
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24.01.2025 23:44
+9
Знову неслов'янська пика.
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24.01.2025 23:49
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Я знаю, яку одну зміну потрібно зробити, щоб вся країна відчула позитивні зміни та надію..
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24.01.2025 23:42 Ответить
Хай.. гауляйтерам ЗЄлі !

Самоуправління громад побоку !

.
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25.01.2025 03:16 Ответить
Чекаємо на фронті звільнених очільників районних держадміністрацій
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25.01.2025 09:48 Ответить
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24.01.2025 23:44 Ответить
Та нехай вже беруть мило і натруть ним підлогу-легше будуть ліжка переставлятися і менше та ж підлога буде царапатися.
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25.01.2025 02:38 Ответить
Ой і хто ж це замінить? Виявляється не мер їх призначає та звільняє! А у зелених сектантів всі районні адміністрації під мером!
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24.01.2025 23:47 Ответить
Это от их небольшого ума. Все главы районных ВГА подчиняются главе ВГА и президенту как Верховному.
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25.01.2025 00:33 Ответить
73% невеликого розуму , обрали ПОРНОШУТА кумира сРаліна , звідти і дії і назви « слуга народу 🇷🇺«, « ставка» , справа врачей ( генералів) колективні пісьма , по просьбе трудящіхся служби ЗЕІУДИ отримують мільонні зарплати , а герої України мільенні застави, і навіть нехають права на заставу ! Зелене мразота має сісти на ПОЖИТТЕВЄ з повною конфіскацією ! Але , Цє замало , ха ті всі злодіяння , зради мародерства на крові ……
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25.01.2025 01:06 Ответить
Україна перетворюється на маленьку рашку!

але мала раша ніколи НЕ переможе велику рашу

Вибори !
Повна перезагрузка влади до голів районів включно !

.
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25.01.2025 03:19 Ответить
Знову неслов'янська пика.
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24.01.2025 23:49 Ответить
в києві райони, більше ніж деякі обласні міста.
в україні досі, не працює закон про столицю, та управління.
мер виборна посада, а секретар киів ради призначається. при цьому, мер не має ніяких повноважень.
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25.01.2025 00:04 Ответить
Київ мав Магдебургське право ще за Речі Посполитої !

то може нам пана Дуду на королівство запросити замість ЗЄлі?

.
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25.01.2025 03:22 Ответить
От просто так - взяти і замінити. Як Залужного.
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25.01.2025 00:12 Ответить
Мамедов
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25.01.2025 00:26 Ответить
Тимур це Тамерлан

коментарі зайві!

Тамерлан ЗЄльонович...

.
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25.01.2025 03:24 Ответить
Кожна наступна заміна від Зеленського завжди ГІРШЕ попередника!
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25.01.2025 00:40 Ответить
Чекайте! В мережі зявилась інформація за бордель Клічка, який функціонує в центрі міста в будинку де три поверхи займає пентхаус Клічка за адресою Б. Хмельницького 30/10 (поряд з оперним) і його брат є прямим бенефінціаром простиції. 30 років ніхто цього борделю бачити не хоче з часів Омельченка... Всі "шановні клієнти" і всі засняті на відео. Компромат у Клічка є на всіх... В будь якому суспільстві цього "чемпіона-сутенера" і власника мохнаток вже б судили...
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25.01.2025 04:10 Ответить
ага типу бордель ми знаемо такі борделі де усе зелене кодло бігае і там ще діджей сереунея лещенко і там анал не табу
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25.01.2025 14:43 Ответить
Разве эти цирк? Это - балаган!
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25.01.2025 00:46 Ответить
Недомірок берега , поплутав ,( перебздів) , перед інспекцією ФБР , за мільярдні розкрадання платників податків США
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25.01.2025 01:10 Ответить
Куди не подивись, як не Тімур так Умеров. Люди, ми в якій державі виживаємо?
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25.01.2025 01:14 Ответить
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25.01.2025 01:24 Ответить
Шо знов бороду приліпили?
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25.01.2025 01:32 Ответить
А шо за два браслети на руцях??

Готується, як кайданки носити?
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25.01.2025 02:01 Ответить
Ще нічого доброго такі «зміни» не принесли Україні. Те саме на те саме
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25.01.2025 06:24 Ответить
плохо делились? всем понятно- на эти должности идут не для того, чтобы улучшить жизнь бабе маше и дяде пете
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25.01.2025 07:30 Ответить
Дерибанить бюджет лучше со своими - классика.
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25.01.2025 07:55 Ответить
Барабани треба ховати
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25.01.2025 08:13 Ответить
Почнуться аукціони за посади. Кто більше відшкодує,
той і отримує посаду. А пахан отримує чистий прибуток.
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25.01.2025 08:43 Ответить
Колись глав районних адміністрацій вибирали кияни, потім їх скасували..., а потім прийшов головний руйнатор країни і призначив замість виборних посад своїх начальників, які називаються військово-цивільними від Києва і до найменшого хутора в Україні. Оце так демократія, оце так Конституція, так 73%? Мало йому парламенту, де монобільшість, свого уряду, своїх силовиків, судів...так він ще заліз і до громад і не зробити краще, а забрати гроші, які громади збирають для громад. А вибраним мерім залишив тільки назву і відповідальність. По діях з 2019 року видно, що той, що призначає всіх своїх має компетентність на рівні кухарки, але то таке, наріду видніше.
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25.01.2025 12:30 Ответить
Потому что все молчат - и все по своим норкам ... а вот как пример , как НАЦИЯ себя ведёт - население Хорватии 3.8 млн. Сегодня стартовал протест против повышения цен, цель протеста - не покупать ничего в больших супермаркетах. Протест продлится неделю. Никто никуда не выходил на протест - это тихий протест, сегодня вышел на прогулку, в супермаркетах пусто, на стоянках возле них 2-3 машины. Люди поддерживают этот движ по всей стране.
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25.01.2025 13:05 Ответить
 
 