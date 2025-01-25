Россияне более 90 раз обстреляли Сумщину: пострадали 4 человека

24 января россияне совершили 92 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 116 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Великописаревская громада: враг бил из ствольной артиллерии (16 взрывов), минометов (2 взрыва), FPV-дронами (8 взрывов) и сбросил с БпЛА взрывные устройства (10 взрывов). В результате обстрела поврежден частный жилой дом.

Новослободская громада: был удар FPV-дронами (3 взрыва).

Краснопольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (6 взрывов), сбрасывание с вражеского БпЛА взрывных устройств (13 взрывов), обстрелы FPV-дронами (3 взрыва).

Середино-Будская громада: нанесена атака FPV-дронами (12 взрывов). В результате обстрела поврежден частный жилой дом. Кроме того, с вражеского БпЛА осуществлено сбрасывание взрывных устройств (4 взрыва), минометный обстрел (6 взрывов).

Шалыгинская громада: произошла атака FPV-дронами (4 взрыва).

Миропольская громада: враг ударил FPV-дронами (5 взрывов). Ранены 3 гражданских лица и повреждены 2 автомобиля. Также были минометные обстрелы (3 взрыва).

Глуховская громада: россияне били FPV-дронами (4 взрыва). Травмирована одна мирная жительница, поврежден автомобиль.

Хотинская громада: осуществлено сбрасывание взрывных устройств с БпЛА (4 взрыва), пуск авиационных бомб типа КАБ (2 взрыва).

Эсманская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады. Также был удар FPV-дроном (1 взрыв).

Белопольская громада: зафиксировано сбрасывание с вражеского БпЛА взрывчатых предметов (1 взрыв).

Юнаковская громада: с вражеского самолета осуществлены пуски авиационных бомб типа КАБ (6 взрывов).

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