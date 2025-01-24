На Покровском направлении произошло 78 боевых столкновений, возросло количество российских атак на Краматорском, - Генштаб
Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. В общем с начала этих суток произошло 190 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.
Российские обстрелы Украины
Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 28 авиационных ударов, применив одну ракету и 37 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 423 дрона-камикадзе и совершили более трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении наши защитники отразили два вражеских штурма в районе Волчанска.
На Купянском направлении противник 13 раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Песчаного, Двуречного, Глушковки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая и Загрызово. Украинские защитники отразили семь атак, шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 16 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Копанки, Зеленая Долина и Торское. Сейчас продолжается два боестолкновения.
На Краматорском направлении зафиксировано 39 боестолкновений вблизи Часова Яра, Орехово-Васильевки, Ступочек, Васюковки, Новомаркового и Белой Горы, 15 из которых продолжаются до сих пор.
На Торецком направлении россияне 20 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Торецка, Крымского, Дилиевки, Леонидовки и Щербиновки. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.
С начала этих суток на Покровском направлении россияне 78 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Мирноград, Шевченко, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котлино, Новоелизаветовка, Успеновка, Серебряное, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное. До сих пор продолжается 12 боестолкновений.
Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 367 оккупантов, 186 из них - безвозвратно. Также уничтожено двенадцать единиц автомобильной техники, две боевые машины пехоты, один окопный РЭБ, три антенны связи, кроме того, значительно повреждены три миномета захватчиков.
Обстановка на юге
На Новопавловском направлении враг три раза атаковал вблизи Константинополя.
На Ореховском направлении противник при поддержке авиации трижды атаковал в направлениях Малой Токмачки и Новоданиловки.
На Приднепровском направлении наши войска отразили три атаки противника.
На Северском, Гуляйпольском направлениях противник наступательных действий не проводил.
Курское направление
Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 13 штурмов позиций украинских подразделений, 12 атак уже отражены нашими защитниками, один бой продолжается. Враг нанес 25 авиационных ударов 30 управляемыми бомбами и совершил 387 артиллерийских обстрелов (15 из них - из РСЗО).
На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
Сегодня стоит отметить воинов 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола, 124-й отдельной бригады территориальной обороны, 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, 37-й отдельной бригады морской пехоты, 100-й отдельной механизированной бригады, 43-й отдельной механизированной бригады, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.
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''Згадаєте мої слова: Росія зникне з лиця Землі, коли зійде українське сонце!'' - Джохар Дудаєв.
Противник просунувся в центральній частині міста та продовжує атаки піхотними підрозділами в районі н.п. Кримське (селище в Торецькій міській громаді), в районі шахти «Торецька» та на північно-західній та південно-західній околицях.
Часів Яр.
У північній частині міста точаться бої за мікрорайон «Новопівнічний».
У центральній частині російські війська продовжують атаки в районі кварталу багатоповерхових будинків на південь від «Часівярського вогнетривкого комбінату».
На північ від ставка Дачі Велкова противник веде штурмові дії в районі опорного пункту в лісопосадці. Результат бою на уточненні, додана сіра зона."