Сырский посетил Покровское направление: принял решения об усилении подразделений резервами и ресурсами. ФОТОрепортаж

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посвятил день работе на Покровском направлении, где враг сосредотачивает основные усилия и ведет активные наступательные действия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Во время работы на командных пунктах заслушал командиров бригад об особенностях ведения боевых действий, проблемных вопросов и принял все меры по их решению", - написал Сырский.

О 155-й бригаде

Особое внимание уделил 155 отдельной механизированной бригаде. Стоит отметить, что бригада постепенно приобретает определенных боевых возможностей. Все негативные моменты и трудности, которые возникли во время ее развертывания в Украине, проанализированы, сделаны выводы, которые будут учтены при дальнейшей подготовке военнослужащих.

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Также Сырский поблагодарил международных партнеров, в частности Францию, которая была первой страной, которая откликнулась на просьбу создать механизированную бригаду и выполнила все взятые на себя обязательства по подготовке и оснащению вышеупомянутой воинской части.





"Механизированные, десантно-штурмовые бригады, бригада ударных БПЛА "Птахи Мадяра" - наши воины сейчас героически сдерживают превосходящие силы российских оккупантов и эффективно уничтожают личный состав и боевую технику врага", - написал Главнокомандующий.

Также Сырский выслушал проблемные вопросы и запросы по актуальным потребностям. Поработал в отдельном полку БПС, по дальнейшему масштабированию его в бригаду нового типа. Ознакомился с новыми технологическими разработками, которые совершенствуются с учетом вызовов войны и сразу применяются непосредственно на поле боя.

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"Принял необходимые решения по усилению подразделений резервами и ресурсами для более эффективного выполнения задач", - подытожил Сырский.