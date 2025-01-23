Сырский посетил Покровское направление: принял решения об усилении подразделений резервами и ресурсами. ФОТОрепортаж
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посвятил день работе на Покровском направлении, где враг сосредотачивает основные усилия и ведет активные наступательные действия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Во время работы на командных пунктах заслушал командиров бригад об особенностях ведения боевых действий, проблемных вопросов и принял все меры по их решению", - написал Сырский.
О 155-й бригаде
Особое внимание уделил 155 отдельной механизированной бригаде. Стоит отметить, что бригада постепенно приобретает определенных боевых возможностей. Все негативные моменты и трудности, которые возникли во время ее развертывания в Украине, проанализированы, сделаны выводы, которые будут учтены при дальнейшей подготовке военнослужащих.
Также Сырский поблагодарил международных партнеров, в частности Францию, которая была первой страной, которая откликнулась на просьбу создать механизированную бригаду и выполнила все взятые на себя обязательства по подготовке и оснащению вышеупомянутой воинской части.
"Механизированные, десантно-штурмовые бригады, бригада ударных БПЛА "Птахи Мадяра" - наши воины сейчас героически сдерживают превосходящие силы российских оккупантов и эффективно уничтожают личный состав и боевую технику врага", - написал Главнокомандующий.
Также Сырский выслушал проблемные вопросы и запросы по актуальным потребностям. Поработал в отдельном полку БПС, по дальнейшему масштабированию его в бригаду нового типа. Ознакомился с новыми технологическими разработками, которые совершенствуются с учетом вызовов войны и сразу применяются непосредственно на поле боя.
"Принял необходимые решения по усилению подразделений резервами и ресурсами для более эффективного выполнения задач", - подытожил Сырский.
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Верховний Головнокомандувач відвідав ....., а шо він відвідав? Вбиральню? Шаурмячечну? Мендель?
ті 16 яких розстріляли раніше?
хто зробив так щоб вони перестали відбиватися????
розвідка, дрони, арта, мінометна підтримка у них була??????
чому не відійшли?????
коментар, будьте добрі!!!
чому так сталося????
Доукомлектувати тими, хто будував захісні споруди, постачав драну форму, браковані міни...
Висвітлювати події відправити журналюг з тєлємарахфона...
Снізошол, так би мовити - онис відвідали. Аж цілий день присвятив.
А далі взагалі жесть: Також Сирський вислухав проблемні питання та запити щодо актуальних потреб... Слів немає. Якщо це не спланована здача Донбасу - тоді ЩО ЦЕ ?
*****, Залужний їм мішав, тепер українські солдати вмиваються кров'ю і гинуть в оточенні 🤬🤬🤬