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Сырский посетил Покровское направление: принял решения об усилении подразделений резервами и ресурсами. ФОТОрепортаж

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посвятил день работе на Покровском направлении, где враг сосредотачивает основные усилия и ведет активные наступательные действия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Во время работы на командных пунктах заслушал командиров бригад об особенностях ведения боевых действий, проблемных вопросов и принял все меры по их решению", - написал Сырский.

О 155-й бригаде

Особое внимание уделил 155 отдельной механизированной бригаде. Стоит отметить, что бригада постепенно приобретает определенных боевых возможностей. Все негативные моменты и трудности, которые возникли во время ее развертывания в Украине, проанализированы, сделаны выводы, которые будут учтены при дальнейшей подготовке военнослужащих.

Также читайте: Бутусов о задержании генералов: Вопросы должны быть не только к низшему звену, а и к Зеленскому, Сырскому и Содолю.

Также Сырский поблагодарил международных партнеров, в частности Францию, которая была первой страной, которая откликнулась на просьбу создать механизированную бригаду и выполнила все взятые на себя обязательства по подготовке и оснащению вышеупомянутой воинской части.

Сирський на Покровському напрямку
Сирський на Покровському напрямку

"Механизированные, десантно-штурмовые бригады, бригада ударных БПЛА "Птахи Мадяра" - наши воины сейчас героически сдерживают превосходящие силы российских оккупантов и эффективно уничтожают личный состав и боевую технику врага", - написал Главнокомандующий.

Также Сырский выслушал проблемные вопросы и запросы по актуальным потребностям. Поработал в отдельном полку БПС, по дальнейшему масштабированию его в бригаду нового типа. Ознакомился с новыми технологическими разработками, которые совершенствуются с учетом вызовов войны и сразу применяются непосредственно на поле боя.

Сирський на Покровському напрямку

Читайте также: У нас сейчас такое количество бригад, что есть проблема с подготовленными командирами, - Сырский

"Принял необходимые решения по усилению подразделений резервами и ресурсами для более эффективного выполнения задач", - подытожил Сырский.

Сирський на Покровському напрямку

Автор: 

Генштаб ВС (6426) Донецкая область (9910) ВСУ (6666) Александр Сырский (614) Покровск (630) Покровский район (660) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+9
а ті шестеро, що розстріляні, були забеспечені всім необхідним????
ті 16 яких розстріляли раніше?
хто зробив так щоб вони перестали відбиватися????
розвідка, дрони, арта, мінометна підтримка у них була??????
чому не відійшли?????
коментар, будьте добрі!!!
чому так сталося????
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23.01.2025 12:26
+8
Там ситуацію може виправити тількі "95-а квартальна бригада" на чолі з Єрмаком!
Доукомлектувати тими, хто будував захісні споруди, постачав драну форму, браковані міни...
Висвітлювати події відправити журналюг з тєлємарахфона...
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23.01.2025 12:27
+5
Хана Покровську-творожніков приїхав.
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23.01.2025 12:23
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Є-посилення?
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23.01.2025 12:19 Ответить
Хана Покровську-творожніков приїхав.
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23.01.2025 12:23 Ответить
Спроможні шось зараз зробити краще за нього? То берить та робить.
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23.01.2025 12:26 Ответить
головне слово, зараз!!!!!
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23.01.2025 12:29 Ответить
Домовся нехай уступить місце зробимо краще ніж "відвідав"
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23.01.2025 23:45 Ответить
Головнокомандувач відвідав Покровський напрямок. Без коментарів.
Верховний Головнокомандувач відвідав ....., а шо він відвідав? Вбиральню? Шаурмячечну? Мендель?
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23.01.2025 12:25 Ответить
Відвідав з візитом. Візит наніс. Дружній.
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23.01.2025 12:45 Ответить
Цілий "день присвятив роботі на Покровському напрямку" Ще і "Попрацював"... трохи...
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23.01.2025 14:02 Ответить
Вся надія на Мадяраі його цукерки...
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23.01.2025 12:26 Ответить
На таких як Мадьяр.
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23.01.2025 12:45 Ответить
а ті шестеро, що розстріляні, були забеспечені всім необхідним????
ті 16 яких розстріляли раніше?
хто зробив так щоб вони перестали відбиватися????
розвідка, дрони, арта, мінометна підтримка у них була??????
чому не відійшли?????
коментар, будьте добрі!!!
чому так сталося????
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23.01.2025 12:26 Ответить
Війна ж. Коментарі неначасі.
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23.01.2025 12:33 Ответить
Там ситуацію може виправити тількі "95-а квартальна бригада" на чолі з Єрмаком!
Доукомлектувати тими, хто будував захісні споруди, постачав драну форму, браковані міни...
Висвітлювати події відправити журналюг з тєлємарахфона...
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23.01.2025 12:27 Ответить
Знімати цього совка,вже!
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23.01.2025 12:27 Ответить
А що, Курський напрямок - фсьо? 🤔Вже не цікаво пану генералу? 🤔
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23.01.2025 12:35 Ответить
"...Сирський відвідав Покровський напрямок..."
Снізошол, так би мовити - онис відвідали. Аж цілий день присвятив.
А далі взагалі жесть: Також Сирський вислухав проблемні питання та запити щодо актуальних потреб... Слів немає. Якщо це не спланована здача Донбасу - тоді ЩО ЦЕ ?
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23.01.2025 12:55 Ответить
Та ну нах - яч це він рішився посилити Покровськии напрямок?
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23.01.2025 13:04 Ответить
Не може бути...нарешті доїхало!!!!
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23.01.2025 13:21 Ответить
А що можливо було не реагувати на запити військових ? А потім вдруг прієхал БОЛШОЙ НАЧАЛЬНІК і видав ценниє указанія!
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23.01.2025 14:59 Ответить
Так потужно підсилили що під Новоселівкою котел, під Кураховим кацапня захопила панівні висоти, а під самим Покровськом захоплено черговий населений пункт, що прискорює захоплення цього важливого міста.
*****, Залужний їм мішав, тепер українські солдати вмиваються кров'ю і гинуть в оточенні 🤬🤬🤬
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23.01.2025 15:12 Ответить
 
 