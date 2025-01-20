У нас сейчас такое количество бригад, что есть проблема с подготовленными командирами, - Сырский

В Вооруженных Силах такое количество бригад, что не хватает подготовленных командиров, которые могут возглавлять эту бригаду.

"Вопрос ротации бригад: замены и вывода для восстановления боеспособности. Каким образом провести, если у тебя нет ни резерва, ни бригады? Конечно, сам процесс адаптации новой бригады - сложный процесс. Сложный процесс почему? Потому что у нас сейчас такое количество бригад, что, в принципе, есть проблема с подготовленными командирами, которые могут возглавлять эту бригаду. Ну и сама бригада должна приобрести боевые традиции. Конечно, это не простое дело. Ведь нужен морально подготовленный и сплоченный к тяжелым действиям коллектив", - пояснил Сырский.

В то же время он отметил, что все бригады прошли через определенный период адаптации.

"Нужно выстоять, удержаться, а потом они показывают результаты не хуже, чем старые бригады", - добавил он.

Сырский также напомнил, что в начале полномасштабной войны в Украине было около 12 бригад.

"Потом их численность увеличилась. Конечно, их не нужно создавать множество. Генеральный штаб провел расчеты, сколько нужно бригад и частей для успешной обороны и проведения наступательных действий", - резюмировал Главнокомандующий ВСУ.

