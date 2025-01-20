РУС
У нас сейчас такое количество бригад, что есть проблема с подготовленными командирами, - Сырский

Олександр Сирський

В Вооруженных Силах такое количество бригад, что не хватает подготовленных командиров, которые могут возглавлять эту бригаду.

Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос ротации бригад: замены и вывода для восстановления боеспособности. Каким образом провести, если у тебя нет ни резерва, ни бригады? Конечно, сам процесс адаптации новой бригады - сложный процесс. Сложный процесс почему? Потому что у нас сейчас такое количество бригад, что, в принципе, есть проблема с подготовленными командирами, которые могут возглавлять эту бригаду. Ну и сама бригада должна приобрести боевые традиции. Конечно, это не простое дело. Ведь нужен морально подготовленный и сплоченный к тяжелым действиям коллектив", - пояснил Сырский.

В то же время он отметил, что все бригады прошли через определенный период адаптации.

Читайте: Сырский заверил, что высококвалифицированный персонал Воздушных сил в пехоту не переведут: Это специалисты, которых некем заменить

"Нужно выстоять, удержаться, а потом они показывают результаты не хуже, чем старые бригады", - добавил он.

Сырский также напомнил, что в начале полномасштабной войны в Украине было около 12 бригад.

"Потом их численность увеличилась. Конечно, их не нужно создавать множество. Генеральный штаб провел расчеты, сколько нужно бригад и частей для успешной обороны и проведения наступательных действий", - резюмировал Главнокомандующий ВСУ.

Также читайте: В 2024 году РФ потеряла больше солдат, чем за предыдущие два года войны, - Сырский

ВСУ (6863) Александр Сырский (700)
Топ комментарии
+32
Зелене стерво панічно боїться вправних розумних патріотичних військових командирів з бойовим досвідом. Інакше Сирський не був би головнокомандувачем.
показать весь комментарий
20.01.2025 00:42 Ответить
+32
Это признание в непрофессионализме, что этот дурак создал\согласовал больше бригад чем командиров?

Или это признание в некомпетентности, отсутствии влияния на подчиненных и в бардаке в армии, если какие-то мужики создают вооруженные формирования на территории Украины вопреки субординации?

Че сказать-то хотел сей российский генерал?
показать весь комментарий
20.01.2025 00:42 Ответить
+23
минуло три роки війни, перед цим була Перша та Друга світова війни....
сирський, ти книжки читаєш ?
що важко було зкумекати, що буде нестача молодших командирів ?

а стосовно комбригів, то ьільки один "прильот" ЗЄлі по Генштабу ЗСУ зробив "інвалідами" 17 Генералів та Полковників на чолі з Головнокомандуючим Залужним

це я не рахую ще Генералів Забродського, Кривоноса, Марченко....

із ЗЄлєю ми всєх пабЄдім...
насамперед самих себе
показать весь комментарий
20.01.2025 00:44 Ответить
Зелене стерво панічно боїться вправних розумних патріотичних військових командирів з бойовим досвідом. Інакше Сирський не був би головнокомандувачем.

20.01.2025 00:42 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2025 00:42 Ответить
"Вправних розумних патріотичних військових командирів з бойовим досвідом" Сирський відсторонив від командування (мабуть за чиїмсь наказом). Спочатку змінивши майже всіх комбригів, потім міняючи офіцерів рангом нижче. І масові СЗЧ відбуваються також по причині повної бездарності новопризначених командирів.

20.01.2025 09:41 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2025 09:41 Ответить
Это признание в непрофессионализме, что этот дурак создал\согласовал больше бригад чем командиров?

Или это признание в некомпетентности, отсутствии влияния на подчиненных и в бардаке в армии, если какие-то мужики создают вооруженные формирования на территории Украины вопреки субординации?

Че сказать-то хотел сей российский генерал?
показать весь комментарий
20.01.2025 00:42 Ответить
ну нормально ...а што ? )

ну головком дебіл - розписується у власній ..як би так сказати ..дебільності

а скоріш за все просто зрадник ..як там батьки сирка на паРаші живуть?
показать весь комментарий
20.01.2025 00:53 Ответить
риторичні питання:
чи може екс-командуючий Десантними військами Генерал Забродський командувати бригадою ?
а екс-нач Ген Штабу ЗСУ Генерал Шаптала що, теж не справиться з бригадою?

ну так ото ж !
сирок, кінчай художествєнно свістєть !!!!

.
показать весь комментарий
20.01.2025 01:06 Ответить
Наталко, от чого ви чужинця цькуєте?! Він же чужинець!

20.01.2025 05:08 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2025 05:08 Ответить
При всем моем критическом отношении к Сырку - это не он создал проблему. Это проблема создана "величайшим" недонаполеоном, сменившим в начале 2024 года Залужного и всех его соратников, коих он панически боялся. Сырский, в отличие от Залужного, не умеет говорить "нет" недонаполеону. Ну и вся вертикаль теперь подобрана по такому же принципу. За редким исключением.

20.01.2025 01:55 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2025 01:55 Ответить
А Залужний так йому казав ні, що ми не разу не почули, і поїхав жити в Лондон? Не живіть в ілюзіях, це шкідливо…

20.01.2025 07:36 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2025 07:36 Ответить
А чого він не мав їхати в Лондон? Гундосий звільнив його з армії, чули про таке?

20.01.2025 07:51 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2025 07:51 Ответить
Так він же вміє казати ні! Ви там вище бачите про що мова? Чи курина сліпота?

20.01.2025 08:18 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2025 08:18 Ответить
Еще один из секты умалишенных. Он должен был сказать "нет" приказу Верховного о своем увольнении с должности главкома? Как вы это себе представляете? Откуда вы такие "умники" только лезете?

20.01.2025 11:43 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2025 11:43 Ответить
Ні він повинен був сказати коли в 22му році генштаб набивали всіляким непотрібом, ото тим що керує зараз, якій досі нікуди простриїти не можуть, чи коли казали Работіно в червні 23 в лоба штурмувати, новими бригадами, які ік зайці розбігались по посадках, а тепер то що, справа минула. А чого тебе так рве, посаду собі вже пригледів? Поспішати не треба...

20.01.2025 12:50 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2025 12:50 Ответить
Во-первых весь Генштаб Залужного сейчас не у дел вместе с Шапталой. Было объявлено "перезавантаження генштаба" и отставлено 20 генералов и высших офицеров. И около 70 комбригов за следующие месяцы. И во-вторых за распиаренный "контранступ" - не Залужный устроил тогда "фортецю Бахмут" и разбазаривание подготовленных резервов на три направления, а "великий" недонаполеон, возомнивший себя гением и решивший сам командовать ЗСУ через голову главкома зимой 23 года. Ему какого-то хрена очень понадобилась тогда Горловка, куда и брошены были основные силы и переданная Западом современная техника. И ради чего было перенесено начало наступления с весны на середину лета. Вы бы почитали что по теме, перед тем, как так позориться по тупому.

20.01.2025 14:48 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2025 14:48 Ответить
Мені позоритися по тупому? В мене Президентських амбіцій немає. Я просто спостерігаю за всім цім збіговиськом тупорилим, де кожен кожного вартий, і всі вони ні до чого, і ніхто ні за що не відповідає, і толку від них нуль, і так вже 30 років. А всім оказується керує Єрмак, і країною, і економікою, і армією, а ще судами, прокуратурою, і далі по списку, оце точно - супермен... Даже хочеться подивитись, коли того Єрмака та ЗЕ не стане, а в житті вашому нічого не зміниться, і що ви тоді будете казати? Хоча знаю, через тиждень видумаєте собі нового цапа відбувайло, і будете в нього плювати...

20.01.2025 15:25 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2025 15:25 Ответить
Какое отношение этот словесный понос имеет к той херне, что вы писали? Причем здесь одно и другое? Чтобы что? Чтобы просто попи@деть что попало и излить свою желчь? Откуда вы лезете, такие?

20.01.2025 19:48 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2025 19:48 Ответить
І звільнився він на пенсію, за станом здоровʼя.
показать весь комментарий
20.01.2025 08:19 Ответить
Сколько вы сможешь просидеть и прожить на 1-2 тыс. когда вас отправят "в распоряжение"? Когда вы и денег не имеете и должности вам не дают, а просто маринуют. Эксперды ... ять повылазили.

20.01.2025 11:45 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2025 11:45 Ответить
Так ось вони які, новітні борці за кращу долю України, може їх ще вдочерити? Хоча, яж не проти, тільки що ви від нього чекаєте, борьби з олігархатом, якихось реформ? Все буде як і було, це людина системна...

20.01.2025 11:51 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2025 11:51 Ответить
Причем здесь одно и другое? Или лишь бы попи@деть что попало?

20.01.2025 11:56 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2025 11:56 Ответить
Так казав ні, що аж Героя України здобув, дружньо обійняв клована та поїхав до Лондона. Чекати поки на президента балотуватись час настане

20.01.2025 11:17 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2025 11:17 Ответить
Система працює 30 років, лохи ковтають...
показать весь комментарий
20.01.2025 11:34 Ответить
Сомалі.. посла нема. Тіко дипломатичні відносини..запровадили

20.01.2025 00:43 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2025 00:43 Ответить
про-сирський на посла не тягне - тільки молодший клерк по листуванню

.

20.01.2025 00:46 Ответить

.
показать весь комментарий
20.01.2025 00:46 Ответить
Шпіон потрібен.. чого США проти шоб ми в НАТО.. нах,..їм клубок.. тож вони толеранто нам відмовляють.

20.01.2025 01:06 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2025 01:06 Ответить
Ув. Nataliia Mykhailova a5732138 огласите ваше воинское звание, или профессию. Если нет, идите борщ варить.

20.01.2025 09:25 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2025 09:25 Ответить
минуло три роки війни, перед цим була Перша та Друга світова війни....
сирський, ти книжки читаєш ?
що важко було зкумекати, що буде нестача молодших командирів ?

а стосовно комбригів, то ьільки один "прильот" ЗЄлі по Генштабу ЗСУ зробив "інвалідами" 17 Генералів та Полковників на чолі з Головнокомандуючим Залужним

це я не рахую ще Генералів Забродського, Кривоноса, Марченко....

із ЗЄлєю ми всєх пабЄдім...
насамперед самих себе
показать весь комментарий
20.01.2025 00:44 Ответить
так і до чого тут Сирський? - не він їх звільняв і в нього нема повноважень їх повернути. Він тільки натякає, що це спричинило нестачу генералів - а як скаже це вголос, то опиниться там само

20.01.2025 04:36 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2025 04:36 Ответить
Комбригів звільняли за наказом Головкома.
показать весь комментарий
20.01.2025 17:28 Ответить
"Потім їх чисельність збільшилась. Звичайно їх не потрібно створювати безліч. Генеральний штаб провів розрахунки, скільки потрібно бригад і частин для успішної оборони та проведення наступальних дій" ,,,але ГШ забув про підготовку командирів.а ті що були з бойовим длсвідом ,взяв і позвільняв...
показать весь комментарий
20.01.2025 00:50 Ответить
руснявий сирок в черговий раз насрав словами..

головнокомандуючий по присутності в ефірі прямо як верховний

на фронті все ок. (в Багдаде все спокойно, не смотрите вверх)
показать весь комментарий
20.01.2025 00:51 Ответить
А скільки звільнених грамотних командирів??? От і поверніть на службу, чи сирський ссит про це казати, в нього взага странна політика до комбригів, всяке гівно поставить, а нормальних щимять і звільняють!!!
показать весь комментарий
20.01.2025 00:52 Ответить
сирок - русняве гівно і зрадник ..тупо від нього чогось очікувати

як і від тих хто його на цю посаду поставив
показать весь комментарий
20.01.2025 00:55 Ответить
Ну вообще да, если рассматривать поступки сего персонажа с т.з. вредительства - то да, паззлик складывается ну прям ровно.
показать весь комментарий
20.01.2025 01:18 Ответить
ну ти й ..... !!!!!!

"четирьохэтажный матерный" це основна мова в Армїях всіх часів і народів !!!!
прочитай Швейка ! там кожне друге слово в діалогах "дупа"

.

.
показать весь комментарий
20.01.2025 01:12 Ответить
здогадайся, що каже сержант новобранцю в армії США
показать весь комментарий
20.01.2025 01:15 Ответить
Когда смолили крышу долбо....во...дятлы плеснули смолы мне на руку. Я сказал "Вы там, поаккуратней"
показать весь комментарий
20.01.2025 09:30 Ответить
Це вам залишається хіба що книжки читати, бо в армії не були. Спілкуватися можна нормально і саме так ми і спілкувалися
показать весь комментарий
20.01.2025 01:19 Ответить
"тот, кто НЕ был в армии - много потерял !"

це для таких як ти маминих квіточок

послухай хоча б коментарі наших хлопців, коли вони луплять по оркам,

одуванчик гр....

.
показать весь комментарий
20.01.2025 01:25 Ответить
Ну ви на відміну не були в армії - значить багато втратили. Закінчуйте бухати
показать весь комментарий
20.01.2025 01:28 Ответить
В боевой обстановке выражение "Будьте любезны, перенесите огонь на вновь прибывший личный состав противника" заменяется на "***....и по тем пи...рам". Покойная Фарион (царство ей небесное) хотела подорвать нашу боеспособность путем отдачи долгих приказов
показать весь комментарий
20.01.2025 09:35 Ответить
Да річ про наради, шикування тощо. А так зрозуміло) Я навіть в екстремальних умовах мат не вживаю)
показать весь комментарий
20.01.2025 09:46 Ответить
Ідіоти кончені. Нахера вам нові бригади. Ви старі доукомплектуйте. Поки Творожков виводить одну бригаду, а на її місце заводить бригаду наловлених бусами студентів, рашисти в цей час захопили десятки населених пунктів.
показать весь комментарий
20.01.2025 00:58 Ответить
вони не ідіоти....вони свідомо зливають Україну саботажем
показать весь комментарий
20.01.2025 01:00 Ответить
Можу порекомендувати досвідчених командирів з 22-го року, котрі цілу штурмову бригаду стерли майже в нуль.
показать весь комментарий
20.01.2025 01:01 Ответить
так він же і каже---------------"Потрібно вистояти, втриматись, а потім вони показують результати не гірші, ніж старі бригади"-----------а скільки за цей час загине, його не цікавить.
показать весь комментарий
20.01.2025 08:52 Ответить
хворобливо-ранімий стендапер поразганяв багато талановитих командирів. Навіть недотичні до війська люди знають про Кривоноса і Марченка.
показать весь комментарий
20.01.2025 01:01 Ответить
ти ідіот ? Дівчина постраждала якнайважче, це 22-річна Жанна Шарова.

27 января 2022 года, в день расстрела, потерпевшая Жанна Шарова работала в очередной смене. Во время стрельбы она получила три тяжелых ранения, а одна пуля попала в позвоночник.

«Я не понимаю, почему он [Артемий Рябчук] это сделал. Возможно, стрелял в меня, потому что я могла бы доложить в часть. Но не успела этого сделать, потому что он в меня выстрелил. Я вообще не знала его имени и фамилии, ведь редко заступала в караул. А из того караула [27 января] я знала только трех человек», - рассказала Шарова.
показать весь комментарий
20.01.2025 01:20 Ответить
А издеватся над солдатом правильно? Того Рябчука все гнобили прежде чем он на это решился
показать весь комментарий
20.01.2025 01:38 Ответить
22-річна Жанна Шарова стала інвалідом
показать весь комментарий
20.01.2025 01:47 Ответить
Допивайте останню чарку і лягайте спати. Завтра на працю
показать весь комментарий
20.01.2025 01:21 Ответить
Від того хто їх знімає чи міняє очікувати позитивних рішень не доводиться.
показать весь комментарий
20.01.2025 01:08 Ответить
Талановитих командирів не бракує, бракує дуполизів, які не були б тупими. І це страшенно засмучує і Сирського, і Віслюка.
показать весь комментарий
20.01.2025 01:22 Ответить
Слухай, кремлебот, ти бездар. Плакала твоя квартальна премія...
показать весь комментарий
20.01.2025 05:20 Ответить
Сирський також нагадав, що на початку повномасштабної війни в Україні було близько 12 бригад. Джерело: https://censor.net/ua/n3531127
Брехня !
показать весь комментарий
20.01.2025 01:31 Ответить
Десятки фахових генералів випхади на пенсію, інвалідність, "дипломатичну працю", просто звільнили!
У існуючих бригадах некомплект 40-60%
А Найпотужніший Генералісімус топае ніжкою та кричить "ДАЙТЕ МЕНІ ЩЕ 15 НОВИХ БРІГАД!"
показать весь комментарий
20.01.2025 01:56 Ответить
Це чисто по-військовому : створюйте бригади якомога більше, а я піду дізнаюсь скільки треба".
Спочатку попиляти гроші на створенні бригад адже керівництво, бухгалтерія призначається одразу і отримує з першого дня зарплатню. Тепер будем ліквідовувати бригади, та платити компенсації при звільненні.
Не здивуюсь, якщо частина бригад існувала лише на папері.
Доречі, десь пролітала інформація, що формують вже 211 бригаду.
показать весь комментарий
20.01.2025 02:08 Ответить
212 уже... на папері только десяток не больше, и то штабные и тыловые посади там заняты вполне реальными людьми.
показать весь комментарий
20.01.2025 02:14 Ответить
Общее количество бригад достигло цифры 212... а было их в начале полномасштабки не 12, а в шесть раз больше...
Кроме этих 212 бригад есть еще сотни отдельных полков и батальонов. Вообщем наплодили підрозділів мама не горюй...
показать весь комментарий
20.01.2025 02:12 Ответить
Штаби , штабчики , штабусіки.
показать весь комментарий
20.01.2025 05:36 Ответить
Що тут скажеш, почитав оце новини за день ( в більшості від Сирського) , так схоже спагетті ще місяців 3 купувати не буду - вистачить того що вже повисло на вухах. І це я навіть телемарафон не включав.
показать весь комментарий
20.01.2025 02:31 Ответить
Головне штабів наклепати та укомплектувати на 100500%. Толку з тих нових , необстріляних бригад ?
показать весь комментарий
20.01.2025 05:35 Ответить
Толк э ******** горошi
показать весь комментарий
20.01.2025 07:00 Ответить
То роби з бригад дивізії,дебіл. Скільки можна про це казати. Ідіот.
показать весь комментарий
20.01.2025 05:51 Ответить
Нах то там сидиш алкоголiк
показать весь комментарий
20.01.2025 06:59 Ответить
То говорят нет пехоты, то командиров, то техники, то еще какой-то ху й ни.
Зеленый е ба нариум
показать весь комментарий
20.01.2025 07:14 Ответить
Нелох усе зробив для цього
показать весь комментарий
20.01.2025 07:55 Ответить
Да, проблема...
показать весь комментарий
20.01.2025 09:06 Ответить
Ото новина! Так треба ж було не жополизів та м'ясників "чєго ізволітє" продвигати, а нормальних мужиків. Сирок такий на зєльоном глазу, наче він вчора головкомом став. Розвів в ЗСУ *** зна шо в угоду здєрьмакам- а тепер - "камандіров нєма". З такими камандірами і ворогів не треба. " Папа, а шо лучче- охвіцер ілі камандір? Та один ***!" (Вєлічайший митець всіх врємьон і народів Л. Подерв'янський)
показать весь комментарий
20.01.2025 09:22 Ответить
Пропозиції, до ,Сирськог , могу змінити Ермака ,на його посаді , фах дозволяє , я теж завхоз , . А Ермак нехай бригаду очолить
показать весь комментарий
20.01.2025 09:34 Ответить
то це на офіцерські посади бусами ловлять?
показать весь комментарий
20.01.2025 09:50 Ответить
На більшість підготовлених командирів буратінка справи кримінальні позаводив, а решту просто прибрав з фронту; такий наказ гебні. Взагалі, пану Сирському за краще мовчати; потім "дадуть" меньше.
показать весь комментарий
20.01.2025 10:38 Ответить
Нічого не зрозуміло! Чи бригад занадто багато, чи командирів немає? І до чого тут Перша світова? Щось тут не так...
показать весь комментарий
20.01.2025 12:46 Ответить
Круто! У нас стільки військ, що не вистачає зброї, спорядження, техніки, ***********, і самих військових.
показать весь комментарий
20.01.2025 15:53 Ответить
А поповнити особовим складом бойові бригади з досвідом? Нє?
Повнокровна бригада сама моде зробити внутрішню ротацію: один бат заходить - інший виходмть, при цьому управління, логістика, підтримка дронами, артою не змінюється.
показать весь комментарий
20.01.2025 16:07 Ответить
У нас такое кол-во дебилов во власти, что у нас есть проблеми во всем...
показать весь комментарий
20.01.2025 16:30 Ответить
Я готовий командиром частини. Тільки стягнення потрібно зняти згідно статті 26² Дисциплінарного статуту ЗСУ.
показать весь комментарий
20.01.2025 17:15 Ответить
Я готовий командиром бригади. Тільки стягнення скасуйте згідно статті 26² дисциплінарного статуту ЗСУ.
показать весь комментарий
20.01.2025 17:17 Ответить
Если бы сырский хотел что-то изменить, он бы выделил 2 бригады, чтобы поймать Ермака и закончить это двоевластие
показать весь комментарий
20.01.2025 18:20 Ответить
***...Ди
показать весь комментарий
21.01.2025 14:43 Ответить
Я вгорі від того що відбувається взагалі. ГК каже що у нас не вистачає командирів з досвідом, а на справді тих хто має досвід не хочуть бачити на командних посадах . І при досягненні 60 років не глядячи на твоє здоров'я і фізичну підготовку відправляють на пенсію , до того на початку повномасштабної єдині хто дійсно вижив і да достойний опір були саме ти , кого Зеленський сказав не ставити на командні посади, а саме старших 45 . Далеко ходити не треба я це кажу з особистого досвіду, той хто на війні з літа 2014 , а зараз вже другий місяць сиджу і чекаю, шукаю посаду чи роботу бо до 60 вже залишилось 4 місяці. Здоров'я і фізичну форму підтримую на рівні що молодим соромно. Чому таке відношення не розумію. Хоча таким просто немає чого втрачати і вони не мовчать, кажуть свою думку що не подобається молодому командуванню у більшості. Просто кажучи - таких бояться. Ми переможемо але з таким підходом до особового складу не так швидко .
показать весь комментарий
26.01.2025 07:13 Ответить
Для чого нові бригади, чи не легше доукомплектовувати старі? Наприклад, можна збільшити кількість особового складу за рахунок збільшення кількості батальйонів в бригаді чи рот в батальйоні.
показать весь комментарий
26.01.2025 10:28 Ответить
Сирок сказав, що на початку війни було лише 12 бригад??? Та лише Порох після 2014 створив більше 12 бригад! Я вже мовчу про відновлення Нацгвардії з 50 тис. бійців.
показать весь комментарий
03.02.2025 18:46 Ответить
 
 