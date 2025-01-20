У нас сейчас такое количество бригад, что есть проблема с подготовленными командирами, - Сырский
В Вооруженных Силах такое количество бригад, что не хватает подготовленных командиров, которые могут возглавлять эту бригаду.
Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
"Вопрос ротации бригад: замены и вывода для восстановления боеспособности. Каким образом провести, если у тебя нет ни резерва, ни бригады? Конечно, сам процесс адаптации новой бригады - сложный процесс. Сложный процесс почему? Потому что у нас сейчас такое количество бригад, что, в принципе, есть проблема с подготовленными командирами, которые могут возглавлять эту бригаду. Ну и сама бригада должна приобрести боевые традиции. Конечно, это не простое дело. Ведь нужен морально подготовленный и сплоченный к тяжелым действиям коллектив", - пояснил Сырский.
В то же время он отметил, что все бригады прошли через определенный период адаптации.
"Нужно выстоять, удержаться, а потом они показывают результаты не хуже, чем старые бригады", - добавил он.
Сырский также напомнил, что в начале полномасштабной войны в Украине было около 12 бригад.
"Потом их численность увеличилась. Конечно, их не нужно создавать множество. Генеральный штаб провел расчеты, сколько нужно бригад и частей для успешной обороны и проведения наступательных действий", - резюмировал Главнокомандующий ВСУ.
Или это признание в некомпетентности, отсутствии влияния на подчиненных и в бардаке в армии, если какие-то мужики создают вооруженные формирования на территории Украины вопреки субординации?
Че сказать-то хотел сей российский генерал?
ну головком дебіл - розписується у власній ..як би так сказати ..дебільності
а скоріш за все просто зрадник ..як там батьки сирка на паРаші живуть?
чи може екс-командуючий Десантними військами Генерал Забродський командувати бригадою ?
а екс-нач Ген Штабу ЗСУ Генерал Шаптала що, теж не справиться з бригадою?
ну так ото ж !
сирок, кінчай художествєнно свістєть !!!!
.
.
сирський, ти книжки читаєш ?
що важко було зкумекати, що буде нестача молодших командирів ?
а стосовно комбригів, то ьільки один "прильот" ЗЄлі по Генштабу ЗСУ зробив "інвалідами" 17 Генералів та Полковників на чолі з Головнокомандуючим Залужним
це я не рахую ще Генералів Забродського, Кривоноса, Марченко....
із ЗЄлєю ми всєх пабЄдім...
насамперед самих себе
головнокомандуючий по присутності в ефірі прямо як верховний
на фронті все ок. (в Багдаде все спокойно, не смотрите вверх)
як і від тих хто його на цю посаду поставив
"четирьохэтажный матерный" це основна мова в Армїях всіх часів і народів !!!!
прочитай Швейка ! там кожне друге слово в діалогах "дупа"
.
.
це для таких як ти маминих квіточок
послухай хоча б коментарі наших хлопців, коли вони луплять по оркам,
одуванчик гр....
.
Брехня !
У існуючих бригадах некомплект 40-60%
А Найпотужніший Генералісімус топае ніжкою та кричить "ДАЙТЕ МЕНІ ЩЕ 15 НОВИХ БРІГАД!"
Спочатку попиляти гроші на створенні бригад адже керівництво, бухгалтерія призначається одразу і отримує з першого дня зарплатню. Тепер будем ліквідовувати бригади, та платити компенсації при звільненні.
Не здивуюсь, якщо частина бригад існувала лише на папері.
Доречі, десь пролітала інформація, що формують вже 211 бригаду.
Кроме этих 212 бригад есть еще сотни отдельных полков и батальонов. Вообщем наплодили підрозділів мама не горюй...
Зеленый е ба нариум
Повнокровна бригада сама моде зробити внутрішню ротацію: один бат заходить - інший виходмть, при цьому управління, логістика, підтримка дронами, артою не змінюється.