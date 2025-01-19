РУС
В 2024 году РФ потеряла больше солдат, чем за предыдущие два года войны, - Сырский

Сирський про втрати рф

За 2024 год враг потерял больше, чем за два предыдущих года российско-украинской войны.

Об этом Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил в интервью военному корреспонденту Андрею Цаплиенко, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным Главкома, за прошлый год потери российских захватчиков достигли более 434 000 личного состава, из них - 150 тысяч погибшими.

"По нашим подсчетам, общие потери врага составили более 434 тысяч личного состава. Из них примерно 150 тысяч - погибшими. Это за 2024 год... За этот год боевых действий он потерял больше, чем за два предыдущих года войны", - сказал Сырский.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 818 740 российских захватчиков.

Читайте также: Выиграть войну, находясь в обороне, невозможно, - Сырский

армия РФ (20375) ликвидация (3987) Александр Сырский (700) война в Украине (5794)
Топ комментарии
+6
Пан гроссмейстер просирає партію у шахи, але вихваляється тим, скіко пішаків противника він позбивав.
Вра!
19.01.2025 22:10 Ответить
+4
Втратили! і що кацапи почали тормозити? - на втрати ім пох
19.01.2025 22:10 Ответить
+2
Сьодні бенефіс пана Чізського!
19.01.2025 22:08 Ответить
Сьодні бенефіс пана Чізського!
19.01.2025 22:08 Ответить
Пан гроссмейстер просирає партію у шахи, але вихваляється тим, скіко пішаків противника він позбивав.
Вра!
19.01.2025 22:10 Ответить
Пан Просирський...
19.01.2025 22:15 Ответить
А...це коли знімають фото: скажи - Сиирський...
19.01.2025 22:11 Ответить
Втратили! і що кацапи почали тормозити? - на втрати ім пох
19.01.2025 22:10 Ответить
Сирському повезло - не на питання Бутусова відповідає, і ДБР поки що...
19.01.2025 22:10 Ответить
ну, ти як скажеш.....
у сирьського є фотка з стерненком, а у бутусова. є?
19.01.2025 22:22 Ответить
Бутусов зустрічався із С...., але тримає паузу - і відгук був Бутусова пристойний!
19.01.2025 22:24 Ответить
Хм. Сьогодні ''день Сирка''.
19.01.2025 22:12 Ответить
"Ваше высокопревосходительство, сколько турок указывать убитыми?", - Суворов ответил так: "Чего их, басурман, жалеть, пиши больше!"
19.01.2025 22:16 Ответить
А, що ішак після передозу ще не прийшов до тями? Складається враження, що ішака з відосіками не буде і випустили замість нього троянського коня.
19.01.2025 22:16 Ответить
19.01.2025 22:17 Ответить
нєнє!
взагалі, не так!
за час правління зе!гундоса, кацапи втратили в тисячі разів більше ніж до нього!
19.01.2025 22:19 Ответить
А може ще згадаємо скільки територій втратили після звільнення Залужного.
19.01.2025 22:22 Ответить
А де Валодька, що замість нього сьогодні Палкаводєц розважає зелохторат?
19.01.2025 22:53 Ответить
Зрозуміло, не те що при Залужному. Тільки втрати ворога треба ще порівняти зі своїми
19.01.2025 23:05 Ответить
Підрахуй і брехун, звісно чим більше підорафів загине тим краще, але це не його заслуги...
19.01.2025 23:18 Ответить
Завтра зранку мабуть вже буде 820 тисяч втрачених кацапів. Ще три роки такої війни і донорство сперми остаточно стане професією в **********.
19.01.2025 23:21 Ответить
Джинджиталізація по ноуту
19.01.2025 23:32 Ответить
Головне результат.Результат при мінімальних втратах.
В нього який результат,та і скільки втрат у нього,точніше, через нього?
20.01.2025 00:03 Ответить
Скільки втратив ти, Луценко, Гнатов, Зубанич, Ледньов?
20.01.2025 00:06 Ответить
 
 