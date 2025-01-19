В 2024 году РФ потеряла больше солдат, чем за предыдущие два года войны, - Сырский

За 2024 год враг потерял больше, чем за два предыдущих года российско-украинской войны.

Об этом Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил в интервью военному корреспонденту Андрею Цаплиенко, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным Главкома, за прошлый год потери российских захватчиков достигли более 434 000 личного состава, из них - 150 тысяч погибшими.

"По нашим подсчетам, общие потери врага составили более 434 тысяч личного состава. Из них примерно 150 тысяч - погибшими. Это за 2024 год... За этот год боевых действий он потерял больше, чем за два предыдущих года войны", - сказал Сырский.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 818 740 российских захватчиков.

