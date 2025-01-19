В 2024 году РФ потеряла больше солдат, чем за предыдущие два года войны, - Сырский
За 2024 год враг потерял больше, чем за два предыдущих года российско-украинской войны.
Об этом Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил в интервью военному корреспонденту Андрею Цаплиенко, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным Главкома, за прошлый год потери российских захватчиков достигли более 434 000 личного состава, из них - 150 тысяч погибшими.
"По нашим подсчетам, общие потери врага составили более 434 тысяч личного состава. Из них примерно 150 тысяч - погибшими. Это за 2024 год... За этот год боевых действий он потерял больше, чем за два предыдущих года войны", - сказал Сырский.
Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 818 740 российских захватчиков.
Вра!
і ДБРпоки що...
у сирьського є фотка з стерненком, а у бутусова. є?
взагалі, не так!
за час правління зе!гундоса, кацапи втратили в тисячі разів більше ніж до нього!
В нього який результат,та і скільки втрат у нього,точніше, через нього?