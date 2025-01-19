Выиграть войну, находясь в обороне, невозможно, - Сырский
ВСУ вынуждены держать оборону и концентрировать силы фактически вдоль всей линии фронта.
Об этом рассказал Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский в интервью программе "ТСН Тиждень", передает Цензор.НЕТ.
"Сколько ты не будешь обороняться, ты все равно будешь отступать. А мы вынуждены держать оборону и концентрировать наши силы фактически вдоль всей линии фронта", - пояснил Главнокомандующий.
В ответ на вопрос о том, как Украине проводить наступательные действия, учитывая, что Россия имеет преимущество в живой силе, бронетехнике и авиации, генерал ответил, что стоит внедрять "то, в чем мы имеем преимущество".
"Мы первые в мире создали Силы беспилотных систем. Сейчас идет масштабирование и наращивание беспилотной составляющей. Мы активно развиваем роботизированные платформы", - отметил Сырский.
Главнокомандующий ВСУ также напомнил, что в советское время в Украине изготавливали "все системы управления для зенитно-ракетных комплексов".
"То есть мы имеем мощности и имеем возможности создать собственный отечественный комплекс противовоздушной обороны. Я надеюсь, что по своим характеристикам он будет не хуже, чем Patriot", - добавил он.
кто не хочет - ищет причини
Коли він керував Харьківсько-Ізюмською операцією до нього притензій не було?
про як перемогу мова ? (риторичне)
розраховано на 73% дебілів
Два дегенерата живучих в альтернативній реальності! Де вони ще здатні "перемогти".
Фактично, сидячи в обороні і ниючи про капітуляцію, ми самі себе вбили. Не нили б, може він би вирішив зупинитись. А так отримуємо те, що заслужили.
Ну ніхто тобі не заважає піти в атаку, в будь якому випадку. І там потужно обісратись, нічого не відбивши.
вступивнаступав, а чому Сирському ніззя?
Що там по новосілці генерал суджанського напрямку не хоче розповісти
"США ніколи не обіцяли допомогти Україні повернути окуповані території"
Сколько вы еще будете дурить людей , людоеды?
Оманська Гнида - Наполеона )))
а обидва по суті - руснява гниль та зрадники.
дикий сюр..
В тебе Сили Оброни - 1,2 млн. бійців.
У кацапів угрупування - 0,7 млн. бійців.
То чого ти в обороні? Не замислювався, як воно так виходить?
потому, что когда фронт посыпится и Сумская, Харьковская и Днепропетровская область будут включены в рф, аппетиты у ***** будут по Днепру + Киевская, Николаевская и Одесская области.
думай-те
p.s. Прівєт папє і мамє с братухой
Без цього вирішення питання завжди буде траплятись лише "контрнахрюк-2" чи навіть гірше.
мета руснявого Сирка та Оманської Гниди - знищення Української держави та українців
Для наступу концентрують основні сили на головному напрямку плюс військова розвідка має бути на висоті -це ж азбука.
В нього всюди має бути рівномірно,а будангов-то окрема течія,подобає більше на вангіста,ніж на керівника розвідки.Сам рос.походження,просто сюрр,..
Но уже https://focus.ua/world/689180-peregovory-ukraina-rf-blinken-vystupil-protiv-v-2022-godu всплывает
"Настаивал на этом": в 2022 году госсекретарь США Блинкен выступал за продолжение войны в Украине, - NYT
Тому корпусів і не створено.
Просто геній військової стратегії.
Ну хоч хтось це сказав.
Формула ж наступу проста і відома - сформувати нову бригаду, поставити недосвідчених офіцерів, і кинути в наступ без розвідки попередньо (за півроку мінімум) попередивши рашистів про напрямок наступу. І звісно написати в Генштабі план наступу - ця бригада за 5 днів бере Маріуполь, потім через 2 бере Чонгар, ще через 3 Керч, і в процесі всього цього бажано і Луганськ. А потім підтягнуться всі інші. Може підтягнуться. Якщо Шольц дасть 2 Тауруси.
Звісно оборона не вихід, але які варіанти, якщо влада, робить все для того, щоб навіть вона була невдалою? Що вже казати про наступ.