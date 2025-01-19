РУС
Выиграть войну, находясь в обороне, невозможно, - Сырский

Головком ЗСУ Сирський

ВСУ вынуждены держать оборону и концентрировать силы фактически вдоль всей линии фронта.

Об этом рассказал Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский в интервью программе "ТСН Тиждень", передает Цензор.НЕТ.

"Сколько ты не будешь обороняться, ты все равно будешь отступать. А мы вынуждены держать оборону и концентрировать наши силы фактически вдоль всей линии фронта", - пояснил Главнокомандующий.

В ответ на вопрос о том, как Украине проводить наступательные действия, учитывая, что Россия имеет преимущество в живой силе, бронетехнике и авиации, генерал ответил, что стоит внедрять "то, в чем мы имеем преимущество".

Читайте также: Делаем все, чтобы не допустить захвата россиянами Покровска, - Сырский

"Мы первые в мире создали Силы беспилотных систем. Сейчас идет масштабирование и наращивание беспилотной составляющей. Мы активно развиваем роботизированные платформы", - отметил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ также напомнил, что в советское время в Украине изготавливали "все системы управления для зенитно-ракетных комплексов".

"То есть мы имеем мощности и имеем возможности создать собственный отечественный комплекс противовоздушной обороны. Я надеюсь, что по своим характеристикам он будет не хуже, чем Patriot", - добавил он.

Читайте также: Сырский и начальник Штаба обороны ВС Канады Кариньян обсудили повышение возможностей украинской ПВО

Автор: 

Александр Сырский (700) война в Украине (5794)
+19
"Скільки ти не будеш оборонятися, ти все одно будеш відступати..." - цікаво, в яких академіях цьому навчають???
19.01.2025 21:17 Ответить
+12
Це я правильно зрозумів? Ви з ЗЕлупою ще й наступати збираєтесь?
Два дегенерата живучих в альтернативній реальності! Де вони ще здатні "перемогти".
19.01.2025 21:22 Ответить
+11
- звільнила десятки тисяч українців від життя.
19.01.2025 21:24 Ответить
"Скільки ти не будеш оборонятися, ти все одно будеш відступати..." - цікаво, в яких академіях цьому навчають???
19.01.2025 21:17 Ответить
Академія Жюкого. Великий Жукій людішек клав міліонами, і Творожок це хоче.
19.01.2025 21:26 Ответить
А ви яку академію та коли закінчили?
19.01.2025 21:29 Ответить
для ботів ОПи це платна послуга....
19.01.2025 21:30 Ответить
Зрозуміло, к вас за плечами академія вентиляторно-накидуючих військ і вищі курси говнометства.
19.01.2025 21:35 Ответить
плюс - ще є "курси кройти і шиття, і вишивки зігзагом"
19.01.2025 21:37 Ответить
Мистецтво війни - Сунь-Дзи звідси цитата
19.01.2025 21:32 Ответить
Так потрібно висунути із Сунь і вставити в Дзи...
19.01.2025 21:34 Ответить
І багато та книжка Китаю допомогла?
19.01.2025 21:41 Ответить
багато.
20.01.2025 01:15 Ответить
Де саме. Назвіть хоть одну війну яку виграв Китай.
20.01.2025 08:41 Ответить
У Чізського сьодні бенефіс?
19.01.2025 21:18 Ответить
Так-так. Контрнаступ-1-2-3-4-100. І так поки 14-річних не почнуть мобілізувати, як інший відомий диктатор. Так точно виграєш!
19.01.2025 21:19 Ответить
кто хочет - делает
кто не хочет - ищет причини
19.01.2025 21:20 Ответить
Тоб то, коливін керував обороною Києва до нього притензій не було?
Коли він керував Харьківсько-Ізюмською операцією до нього притензій не було?
19.01.2025 21:32 Ответить
Відверто кажучи я теж не розумію стьобу з нього. Зараз інший теж особливо нічого не зробив би
19.01.2025 21:45 Ответить
А це не стьоб, це хлопчики підробляють накидачами на вентилятор.
19.01.2025 21:51 Ответить
Грамотно влаштована оборона може тривати роками, поки ворог не виснажеться повністю. Потім можна й наступати. Але нашому Сирському це невідомо. Тупий, як сапог
19.01.2025 23:32 Ответить
Це зрозуміло. Я не професійний вояка. Але щось мені підказує, що проти фронтової авіації з авіабомбами та ударними промисловими дронами типу "Ланцет" особливо не по обороняєшся. Всі вважають, що достатньо поставити якогось файного дядьку, який накаже "жахнути з усіх стволів"
20.01.2025 00:21 Ответить
думаю все было решено давно , а его так постааили мальчиком для битья , ну не меняют во время войны железных генералов просто по причине вот не сошлись во мнениях
19.01.2025 21:58 Ответить
Чому не міняють? От блазень же змінив.
19.01.2025 22:05 Ответить
19.01.2025 21:21 Ответить
- звільнила десятки тисяч українців від життя.
19.01.2025 21:24 Ответить
сотні ,якшо не млн, від домівок
19.01.2025 21:33 Ответить
зельоное русняве гівно сирок - більше часу проводить в ефірі ніж у військах ..

про як перемогу мова ? (риторичне)

розраховано на 73% дебілів
19.01.2025 21:22 Ответить
Це я правильно зрозумів? Ви з ЗЕлупою ще й наступати збираєтесь?
Два дегенерата живучих в альтернативній реальності! Де вони ще здатні "перемогти".
19.01.2025 21:22 Ответить
ну так це єдиний спосіб, вибачте пан маршал, вас не спитали.
19.01.2025 21:30 Ответить
Єдиний способ що? Остаточно добити залишки цієї країни? Чи ти такий самий прищелепкуватий з мантрами про "перемогу"?
19.01.2025 21:34 Ответить
Ніякого перемир'я, після якого *залишки країни* виживуть не буде. Тут або вони вб'ють тебе, мене, державу, або ми відбиваємось. Сидіти в обороні і вигрібати постійно - це заохочення продовжувати.

Фактично, сидячи в обороні і ниючи про капітуляцію, ми самі себе вбили. Не нили б, може він би вирішив зупинитись. А так отримуємо те, що заслужили.
19.01.2025 22:00 Ответить
Боже... яка дурня.
Ну ніхто тобі не заважає піти в атаку, в будь якому випадку. І там потужно обісратись, нічого не відбивши.
19.01.2025 22:03 Ответить
Що ти, *****, куриш? Звідки ви ще лізете?
19.01.2025 22:05 Ответить
Залужний жеж вступив наступав, а чому Сирському ніззя?
19.01.2025 22:45 Ответить
немає сил щоб зупинити кацапів, зате вони зявляться для атаки на укріплені позиції з мінними полями.
Що там по новосілці генерал суджанського напрямку не хоче розповісти
19.01.2025 21:25 Ответить
Так не свох же дітей женуть на смерть
19.01.2025 21:32 Ответить
Тобто це спроба пояснити, чому не побудовані лінії оборони скажімо перед тим бе Покровськом, а натомість ворожа атака зупиняється контратакою. Це якщо не шкідництво, то тупість у кращому разі у зустрічних боях співвідношення втрат - 1:1. Українці просто закінчаться швидше. Сирському це хтось може доповісти?
19.01.2025 21:25 Ответить
Перевожу на понятный "сойтись посерединам" язык. Оборона- отрицательное наступление.
19.01.2025 21:25 Ответить
Треба ОПу в атаку запустити
19.01.2025 21:25 Ответить
Велика Новосілка в кліщах..судячи по карті ...і виходу немає на трассу....усюди річки
19.01.2025 21:28 Ответить
Та тебе же сегодня прямо сказали .
"США ніколи не обіцяли допомогти Україні повернути окуповані території"
Сколько вы еще будете дурить людей , людоеды?
19.01.2025 21:28 Ответить
Бо тоді потрібно буде завершувати війну, а цього ой як не хочеться. Війна для них одни плюси - сидіти при владі стільки скільки захочеш, можна ще 10 років воювати, вертольотні гроші з ЄС, котрі можна пиляти, величезні контракти на забезпечення ЗСУ через бізнес-партнерів з откатами, маленький процентік на всі закупки від генераторів, яйця, куртки, картопля і тому подібне...Напевно це і є країна мрій Зеленського.
20.01.2025 00:01 Ответить
руснявий сирок почав корчити з себе Сюнь-Цзи ))))

Оманська Гнида - Наполеона )))

а обидва по суті - руснява гниль та зрадники.

дикий сюр..
19.01.2025 21:28 Ответить
Що будемо воювати до останнього українця ? Довбню ,ти кацапів зупини і стабілізуй фронт ,в наступ вже йому закортіло , так ще мало набусифікували гарматного м"яса , Що будемо дронами проти авіації і ракет воювати ?Ти згадав за радянський ВПК ,так його наші реформатори майже зруйнували за 30 років ,а що ще животіло ,так те кацапи хочуть добити ,як вчора на Лук"янівці ( хто там мешкав чи мешкає зрозуміли про що я кажу ).
19.01.2025 21:29 Ответить
"згадав за радянський ВПК" - згадала баба, як дівкой була.
19.01.2025 22:06 Ответить
Сирський, а чого ти в обороні.
В тебе Сили Оброни - 1,2 млн. бійців.
У кацапів угрупування - 0,7 млн. бійців.
То чого ти в обороні? Не замислювався, як воно так виходить?
19.01.2025 21:29 Ответить
У нас 200 тисяч на лінії зіткнень і тил в 750 тисяч, у кацапів 700 тисяч штурмовиків та 1.5 млн в тилу. Просто тил на території росії. Тобто нам мінімум треба 500 тисяч мобілізувати.
19.01.2025 21:32 Ответить
Вперед.........
19.01.2025 21:33 Ответить
Бо він так воює : "Скільки ти не будеш оборонятися, ти все одно будеш відступати" Джерело: https://censor.net/ua/n3531113
19.01.2025 21:32 Ответить
Просветление после Отупения? Естественно любую оборону рано или поздно проломят. Если все время только в обороне стоять то война будет проиграна. Контратаковатать надо и отгонять врага назад
19.01.2025 21:31 Ответить
Авиации нет ,
19.01.2025 21:34 Ответить
Нада контратаковать, тільки в ТЦК ти звісно ні ногою, кимось іншим контратакувать.
19.01.2025 21:37 Ответить
За два года прошел два ТЦК и два ВЛК. Я не виноват что меня ВЛК забраковало и списали как непригодного к воинской службе. Если бы мобилизировали то пошел бы воевать. Но пока армия во мне НЕ НУЖДАЕТСЯ
19.01.2025 21:41 Ответить
Добровольцем иди ,
19.01.2025 21:49 Ответить
Та ви шо????Та яким добровольцем🤣🤣🤣🤣
19.01.2025 21:54 Ответить
Если бы я купил решение ВЛК то был бы уже за границей. А я нахожусь на Донбассе под ударами авиабомб и заграницу и не думаю валить. Так какой я сцыкун если даже имея законное право валить "за бугор" я остаюсь в Украине. Да еще и на Донбассе?
19.01.2025 21:56 Ответить
Военный наверное или в органах работал???
19.01.2025 22:02 Ответить
Мабуть накурюєшся до стану країни мрій разом з Зеленьским
20.01.2025 00:02 Ответить
пока фронт стоит - нужно успеть капитуляцию подписать
потому, что когда фронт посыпится и Сумская, Харьковская и Днепропетровская область будут включены в рф, аппетиты у ***** будут по Днепру + Киевская, Николаевская и Одесская области.

думай-те
20.01.2025 07:33 Ответить
Это голобородько ему сказал или ермак?
19.01.2025 21:31 Ответить
А що сказати то хотів? В чому думка то була?
19.01.2025 21:33 Ответить
Невже не розуміє, що ППО, навіть Петріот - це про оборону, це не наступальна зброя. Але ми щодня чуємо здебільшого та насамперед - про ППО. І от знову.
19.01.2025 21:33 Ответить
Невозможно выиграть войну,когда президент- зрадник.
19.01.2025 21:33 Ответить
Управляемый агентом фсб.
19.01.2025 21:47 Ответить
Щоб наступати треба мати перевагу у засобах ураження на певній території в тому числі і в авіації. Якщо частини будуть рострілювати із чого можна як у тирі, то це не наступ а просто просирання ресурсів.
19.01.2025 21:41 Ответить
От для цього ішак і призначав трояньського коня.
19.01.2025 21:42 Ответить
Коли в тилу у владі вороги то і не переможеш. Щось подібне в історії вже було..
19.01.2025 21:43 Ответить
Та ми бачимо, як ви офігєнно перемагаєте. Як Залужного поперли, суцільні перемоги. Скоро переможно до Дніпра дійдеш, стратєх.
19.01.2025 21:44 Ответить
в цьому і мета руснявого сирка і Оманської гниди
19.01.2025 22:11 Ответить
Да і при Залужному ми не слабо "перемагали" - проіпали кучу міст, злили боєспосібних в контрнаступі, захватив три села. При ньому і почалися проблеми з мобілізацією, драконові закони в армії. Не треба з нього ікону ліпити.
20.01.2025 06:57 Ответить
Виграти війну з кацапським главкомом не можлливо. І це факт.
p.s. Прівєт папє і мамє с братухой
19.01.2025 21:45 Ответить
то може по автомату дасте всім та по машині з повним баком а ми всі маршем на москву?
19.01.2025 21:49 Ответить
Уже наступил, в курской.
19.01.2025 21:50 Ответить
Перш ніж пукати щось там про ту міфічну "перемогу", нехай Сирок та усі інші "перемагателі" розкажуть як збираються в наступі(якщо фея надасть тисячі одиниць техніки і десятки тисяч вмотивованих солдат) нівелювати FPV дрони, які жгуть будь яку техніку ще до того як вона заїде до ворожих позицій пачками. Так само як і піхоту. Бо якщо хтось думає, що це відбувається тільки коли ворог атакує - то для нього погані новини.
Без цього вирішення питання завжди буде траплятись лише "контрнахрюк-2" чи навіть гірше.
19.01.2025 21:52 Ответить
да відкрийте ОЧІ.."подивіться ВГОРУ" (с)

мета руснявого Сирка та Оманської Гниди - знищення Української держави та українців
19.01.2025 22:13 Ответить
Щось від тебе сильно тхне кацапом
20.01.2025 06:59 Ответить
"Тобто ми маємо потужності й маємо можливості створити власний вітчизняний комплекс протиповітряної оборони. Я сподіваюсь, що за своїми характеристиками він буде не гірше, ніж Patriot", - додав він.-----потужності і можливості ми маємо, але чомусь ----------робимо браковані міни.
20.01.2025 09:17 Ответить
Нехай Сирський щось почитає про Першу світову війну.
19.01.2025 22:24 Ответить
Це він про себе сказав,бо наступати не вміє і касапи вже не зважають на можливість наступу на них,фланги в них вільні,хоч би що.
Для наступу концентрують основні сили на головному напрямку плюс військова розвідка має бути на висоті -це ж азбука.
В нього всюди має бути рівномірно,а будангов-то окрема течія,подобає більше на вангіста,ніж на керівника розвідки.Сам рос.походження,просто сюрр,..
19.01.2025 23:26 Ответить
Трамп еще не стал президентом

Но уже https://focus.ua/world/689180-peregovory-ukraina-rf-blinken-vystupil-protiv-v-2022-godu всплывает
"Настаивал на этом": в 2022 году госсекретарь США Блинкен выступал за продолжение войны в Украине, - NYT
20.01.2025 01:12 Ответить
Він не вміє організовувати масштабну оборону. Тільки окремий напрямок.
Тому корпусів і не створено.
20.01.2025 01:14 Ответить
Не пройшло і три... А ні, майже пройшло.
Просто геній військової стратегії.
Ну хоч хтось це сказав.
20.01.2025 01:17 Ответить
Так чому тоді не перейти в наступ?
Формула ж наступу проста і відома - сформувати нову бригаду, поставити недосвідчених офіцерів, і кинути в наступ без розвідки попередньо (за півроку мінімум) попередивши рашистів про напрямок наступу. І звісно написати в Генштабі план наступу - ця бригада за 5 днів бере Маріуполь, потім через 2 бере Чонгар, ще через 3 Керч, і в процесі всього цього бажано і Луганськ. А потім підтягнуться всі інші. Може підтягнуться. Якщо Шольц дасть 2 Тауруси.

Звісно оборона не вихід, але які варіанти, якщо влада, робить все для того, щоб навіть вона була невдалою? Що вже казати про наступ.
20.01.2025 02:53 Ответить
Чи не забагато зараз сирського у медіа? Вже почав виправдовуватися?
20.01.2025 06:17 Ответить
Не атакуйте в малих масштабах, ви повинні атакувати раптово і масово, щоб бути ефективними.
20.01.2025 08:12 Ответить
 
 