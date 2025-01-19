Выиграть войну, находясь в обороне, невозможно, - Сырский

ВСУ вынуждены держать оборону и концентрировать силы фактически вдоль всей линии фронта.

Об этом рассказал Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский в интервью программе "ТСН Тиждень", передает Цензор.НЕТ.

"Сколько ты не будешь обороняться, ты все равно будешь отступать. А мы вынуждены держать оборону и концентрировать наши силы фактически вдоль всей линии фронта", - пояснил Главнокомандующий.

В ответ на вопрос о том, как Украине проводить наступательные действия, учитывая, что Россия имеет преимущество в живой силе, бронетехнике и авиации, генерал ответил, что стоит внедрять "то, в чем мы имеем преимущество".

"Мы первые в мире создали Силы беспилотных систем. Сейчас идет масштабирование и наращивание беспилотной составляющей. Мы активно развиваем роботизированные платформы", - отметил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ также напомнил, что в советское время в Украине изготавливали "все системы управления для зенитно-ракетных комплексов".

"То есть мы имеем мощности и имеем возможности создать собственный отечественный комплекс противовоздушной обороны. Я надеюсь, что по своим характеристикам он будет не хуже, чем Patriot", - добавил он.

