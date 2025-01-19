РУС
Сырский и начальник Штаба обороны ВС Канады Кариньян обсудили повышение возможностей украинской ПВО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал начальника Штаба обороны Вооруженных сил Канады генерала Дженни Кариньян об оперативно-стратегической обстановке на фронте и поблагодарил за помощь Украине.

Об этом сообщил Александр Сырский в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Имел честь приветствовать в Украине начальника Штаба обороны Вооруженных сил Канады генерала Дженни Кариньян. Во время разговора проинформировал канадскую коллегу об оперативной ситуации на линии фронта, ознакомил с актуальной обстановкой в сфере безопасности в Украине и потребностями Вооруженных сил в вооружении и военной технике", - написал Сирский.

Как отметил Главнокомандующий, военные подробно обсудили повышение возможностей украинской противовоздушной и противоракетной обороны, учитывая ракетно-авиационные удары противника по объектам критической инфраструктуры, ключевым объектам оборонно-промышленного комплекса и жилому сектору Украины в контексте достижения преимущества над врагом и расширения возможностей противовоздушной обороны.

Также Сырский поблагодарил Канаду за взносы в деятельность Коалиций по развитию беспилотных систем, воздушных сил, бронетанковой техники и информационных технологий.

Отдельно отметил результативность военно-тренировочной миссии Вооруженных сил Канады UNIFIER, которая за десять лет своей деятельности подготовила почти 43 тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"Выразил искреннюю благодарность генералу Дженни Кариньян, правительству Канады и канадскому народу за сильную и последовательную поддержку Украины в нашей борьбе за независимость, а также за уникальную военную помощь, предоставленную Силам обороны Украины, в частности проведение профессиональной подготовки украинских пилотов F-16 в Канаде и обеспечение языковой подготовки летного и технического персонала", - написал Сырский.

Топ комментарии
+1
Пан Сирський--Головнокомандувач телеграмних військ?
19.01.2025 18:19 Ответить
+1
На початку патріоти чудово збивали балістику і кинджали в тому числі. Але зараз чомусь це стало проблемою. Суб'єктивно, це деградація управління і забезпечення ППО.
19.01.2025 18:54 Ответить
Ви вже постили цього "харошева рускава" з Харкова. Людина приїхала в Україну, пошарилася у прифронтовій зоні і вже розповідає нам про війну
19.01.2025 17:49 Ответить
Що підвищувати, якщо балістика фігачить без проблем що у прифронтових містах, що у столиці? Неможна підвищити те, чого немає.
19.01.2025 17:37 Ответить
Дійсно, треба повернути всі Петріоти, бо на форумі вважають, що воно не потрібно - і різниці немає )))
19.01.2025 17:51 Ответить
На початку патріоти чудово збивали балістику і кинджали в тому числі. Але зараз чомусь це стало проблемою. Суб'єктивно, це деградація управління і забезпечення ППО.
19.01.2025 18:54 Ответить
Пан Сирський--Головнокомандувач телеграмних військ?
19.01.2025 18:19 Ответить
Для початку - не переводити ППОшників у піхоту? Що почалося ще з 23 року?
19.01.2025 20:13 Ответить
 
 