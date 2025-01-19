Сырский и начальник Штаба обороны ВС Канады Кариньян обсудили повышение возможностей украинской ПВО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал начальника Штаба обороны Вооруженных сил Канады генерала Дженни Кариньян об оперативно-стратегической обстановке на фронте и поблагодарил за помощь Украине.

Об этом сообщил Александр Сырский в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Имел честь приветствовать в Украине начальника Штаба обороны Вооруженных сил Канады генерала Дженни Кариньян. Во время разговора проинформировал канадскую коллегу об оперативной ситуации на линии фронта, ознакомил с актуальной обстановкой в сфере безопасности в Украине и потребностями Вооруженных сил в вооружении и военной технике", - написал Сирский.

Как отметил Главнокомандующий, военные подробно обсудили повышение возможностей украинской противовоздушной и противоракетной обороны, учитывая ракетно-авиационные удары противника по объектам критической инфраструктуры, ключевым объектам оборонно-промышленного комплекса и жилому сектору Украины в контексте достижения преимущества над врагом и расширения возможностей противовоздушной обороны.

Также Сырский поблагодарил Канаду за взносы в деятельность Коалиций по развитию беспилотных систем, воздушных сил, бронетанковой техники и информационных технологий.

Читайте также: Сырский представил главнокомандующим НАТО стратегию действий Украины на 2025 год

Отдельно отметил результативность военно-тренировочной миссии Вооруженных сил Канады UNIFIER, которая за десять лет своей деятельности подготовила почти 43 тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"Выразил искреннюю благодарность генералу Дженни Кариньян, правительству Канады и канадскому народу за сильную и последовательную поддержку Украины в нашей борьбе за независимость, а также за уникальную военную помощь, предоставленную Силам обороны Украины, в частности проведение профессиональной подготовки украинских пилотов F-16 в Канаде и обеспечение языковой подготовки летного и технического персонала", - написал Сырский.

Читайте также: Сырский – генералу Брауну: РФ не удалось достичь стратегической цели ни на одном из участков фронта