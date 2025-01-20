У нас зараз така кількість бригад, що є проблема з підготовленими командирами, - Сирський

В Збройних Силах така кількість бригад, що не вистачає підготованих командирів, які можуть очолювати цю бригаду.

Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

"Питання ротації бригад: заміни та виведення для відновлення боєздатності. Яким чином провести, якщо в тебе немає ані резерву, ані бригади? Звичайно, сам процес адаптації нової бригади - складний процес. Складний процес чому? Тому що у нас зараз така кількість бригад, що, в принципі, є проблема з підготовленими командирами, які можуть очолювати цю бригаду. Ну і сама бригада повинна набути бойових традицій. Звичайно, це не проста справа. Адже потрібен морально підготовлений та згуртований до важких дій колектив", - пояснив Сирський.

Водночас він зазначив, що всі бригади пройшли через певний період адаптації.

"Потрібно вистояти, втриматись, а потім вони показують результати не гірші, ніж старі бригади", - додав він.

Сирський також нагадав, що на початку повномасштабної війни в Україні було близько 12 бригад.

"Потім їх чисельність збільшилась. Звичайно їх не потрібно створювати безліч. Генеральний штаб провів розрахунки, скільки потрібно бригад і частин для успішної оборони та проведення наступальних дій", - резюмував Головнокомандувач ЗСУ.

