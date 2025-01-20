У нас зараз така кількість бригад, що є проблема з підготовленими командирами, - Сирський
В Збройних Силах така кількість бригад, що не вистачає підготованих командирів, які можуть очолювати цю бригаду.
Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
"Питання ротації бригад: заміни та виведення для відновлення боєздатності. Яким чином провести, якщо в тебе немає ані резерву, ані бригади? Звичайно, сам процес адаптації нової бригади - складний процес. Складний процес чому? Тому що у нас зараз така кількість бригад, що, в принципі, є проблема з підготовленими командирами, які можуть очолювати цю бригаду. Ну і сама бригада повинна набути бойових традицій. Звичайно, це не проста справа. Адже потрібен морально підготовлений та згуртований до важких дій колектив", - пояснив Сирський.
Водночас він зазначив, що всі бригади пройшли через певний період адаптації.
"Потрібно вистояти, втриматись, а потім вони показують результати не гірші, ніж старі бригади", - додав він.
Сирський також нагадав, що на початку повномасштабної війни в Україні було близько 12 бригад.
"Потім їх чисельність збільшилась. Звичайно їх не потрібно створювати безліч. Генеральний штаб провів розрахунки, скільки потрібно бригад і частин для успішної оборони та проведення наступальних дій", - резюмував Головнокомандувач ЗСУ.
Или это признание в некомпетентности, отсутствии влияния на подчиненных и в бардаке в армии, если какие-то мужики создают вооруженные формирования на территории Украины вопреки субординации?
Че сказать-то хотел сей российский генерал?
ну головком дебіл - розписується у власній ..як би так сказати ..дебільності
а скоріш за все просто зрадник ..як там батьки сирка на паРаші живуть?
чи може екс-командуючий Десантними військами Генерал Забродський командувати бригадою ?
а екс-нач Ген Штабу ЗСУ Генерал Шаптала що, теж не справиться з бригадою?
ну так ото ж !
сирок, кінчай художествєнно свістєть !!!!
.
.
сирський, ти книжки читаєш ?
що важко було зкумекати, що буде нестача молодших командирів ?
а стосовно комбригів, то ьільки один "прильот" ЗЄлі по Генштабу ЗСУ зробив "інвалідами" 17 Генералів та Полковників на чолі з Головнокомандуючим Залужним
це я не рахую ще Генералів Забродського, Кривоноса, Марченко....
із ЗЄлєю ми всєх пабЄдім...
насамперед самих себе
головнокомандуючий по присутності в ефірі прямо як верховний
на фронті все ок. (в Багдаде все спокойно, не смотрите вверх)
як і від тих хто його на цю посаду поставив
"четирьохэтажный матерный" це основна мова в Армїях всіх часів і народів !!!!
прочитай Швейка ! там кожне друге слово в діалогах "дупа"
.
.
це для таких як ти маминих квіточок
послухай хоча б коментарі наших хлопців, коли вони луплять по оркам,
одуванчик гр....
.
27 января 2022 года, в день расстрела, потерпевшая Жанна Шарова работала в очередной смене. Во время стрельбы она получила три тяжелых ранения, а одна пуля попала в позвоночник.
«Я не понимаю, почему он [Артемий Рябчук] это сделал. Возможно, стрелял в меня, потому что я могла бы доложить в часть. Но не успела этого сделать, потому что он в меня выстрелил. Я вообще не знала его имени и фамилии, ведь редко заступала в караул. А из того караула [27 января] я знала только трех человек», - рассказала Шарова.
Брехня !
У існуючих бригадах некомплект 40-60%
А Найпотужніший Генералісімус топае ніжкою та кричить "ДАЙТЕ МЕНІ ЩЕ 15 НОВИХ БРІГАД!"
Спочатку попиляти гроші на створенні бригад адже керівництво, бухгалтерія призначається одразу і отримує з першого дня зарплатню. Тепер будем ліквідовувати бригади, та платити компенсації при звільненні.
Не здивуюсь, якщо частина бригад існувала лише на папері.
Доречі, десь пролітала інформація, що формують вже 211 бригаду.
Кроме этих 212 бригад есть еще сотни отдельных полков и батальонов. Вообщем наплодили підрозділів мама не горюй...
Зеленый е ба нариум
Повнокровна бригада сама моде зробити внутрішню ротацію: один бат заходить - інший виходмть, при цьому управління, логістика, підтримка дронами, артою не змінюється.