У нас зараз така кількість бригад, що є проблема з підготовленими командирами, - Сирський

Олександр Сирський

В Збройних Силах така кількість бригад, що не вистачає підготованих командирів, які можуть очолювати цю бригаду.

Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

"Питання ротації бригад: заміни та виведення для відновлення боєздатності. Яким чином провести, якщо в тебе немає ані резерву, ані бригади? Звичайно, сам процес адаптації нової бригади - складний процес. Складний процес чому? Тому що у нас зараз така кількість бригад, що, в принципі, є проблема з підготовленими командирами, які можуть очолювати цю бригаду. Ну і сама бригада повинна набути бойових традицій. Звичайно, це не проста справа. Адже потрібен морально підготовлений та згуртований до важких дій колектив", - пояснив Сирський.

Водночас він зазначив, що всі бригади пройшли через певний період адаптації.

Читайте: Сирський про результати ударів углиб території РФ: норми витрат артснарядів ворога зменшилися вдвічі

"Потрібно вистояти, втриматись, а потім вони показують результати не гірші, ніж старі бригади", - додав він.

Сирський також нагадав, що на початку повномасштабної війни в Україні було близько 12 бригад.

"Потім їх чисельність збільшилась. Звичайно їх не потрібно створювати безліч. Генеральний штаб провів розрахунки, скільки потрібно бригад і частин для успішної оборони та проведення наступальних дій", - резюмував Головнокомандувач ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У 2024 році РФ втратила більше солдатів, ніж за попередні два роки війни, - Сирський

ЗСУ (7864) Сирський Олександр (727)
+32
Зелене стерво панічно боїться вправних розумних патріотичних військових командирів з бойовим досвідом. Інакше Сирський не був би головнокомандувачем.
20.01.2025 00:42 Відповісти
20.01.2025 00:42 Відповісти
+32
Это признание в непрофессионализме, что этот дурак создал\согласовал больше бригад чем командиров?

Или это признание в некомпетентности, отсутствии влияния на подчиненных и в бардаке в армии, если какие-то мужики создают вооруженные формирования на территории Украины вопреки субординации?

Че сказать-то хотел сей российский генерал?
20.01.2025 00:42 Відповісти
20.01.2025 00:42 Відповісти
+23
минуло три роки війни, перед цим була Перша та Друга світова війни....
сирський, ти книжки читаєш ?
що важко було зкумекати, що буде нестача молодших командирів ?

а стосовно комбригів, то ьільки один "прильот" ЗЄлі по Генштабу ЗСУ зробив "інвалідами" 17 Генералів та Полковників на чолі з Головнокомандуючим Залужним

це я не рахую ще Генералів Забродського, Кривоноса, Марченко....

із ЗЄлєю ми всєх пабЄдім...
насамперед самих себе
20.01.2025 00:44 Відповісти
20.01.2025 00:44 Відповісти
Коментувати
Зелене стерво панічно боїться вправних розумних патріотичних військових командирів з бойовим досвідом. Інакше Сирський не був би головнокомандувачем.
20.01.2025 00:42 Відповісти
20.01.2025 00:42 Відповісти
"Вправних розумних патріотичних військових командирів з бойовим досвідом" Сирський відсторонив від командування (мабуть за чиїмсь наказом). Спочатку змінивши майже всіх комбригів, потім міняючи офіцерів рангом нижче. І масові СЗЧ відбуваються також по причині повної бездарності новопризначених командирів.
20.01.2025 09:41 Відповісти
20.01.2025 09:41 Відповісти
Это признание в непрофессионализме, что этот дурак создал\согласовал больше бригад чем командиров?

Или это признание в некомпетентности, отсутствии влияния на подчиненных и в бардаке в армии, если какие-то мужики создают вооруженные формирования на территории Украины вопреки субординации?

Че сказать-то хотел сей российский генерал?
20.01.2025 00:42 Відповісти
20.01.2025 00:42 Відповісти
ну нормально ...а што ? )

ну головком дебіл - розписується у власній ..як би так сказати ..дебільності

а скоріш за все просто зрадник ..як там батьки сирка на паРаші живуть?
20.01.2025 00:53 Відповісти
20.01.2025 00:53 Відповісти
риторичні питання:
чи може екс-командуючий Десантними військами Генерал Забродський командувати бригадою ?
а екс-нач Ген Штабу ЗСУ Генерал Шаптала що, теж не справиться з бригадою?

ну так ото ж !
сирок, кінчай художествєнно свістєть !!!!

.
20.01.2025 01:06 Відповісти
20.01.2025 01:06 Відповісти
Наталко, от чого ви чужинця цькуєте?! Він же чужинець!
20.01.2025 05:08 Відповісти
20.01.2025 05:08 Відповісти
При всем моем критическом отношении к Сырку - это не он создал проблему. Это проблема создана "величайшим" недонаполеоном, сменившим в начале 2024 года Залужного и всех его соратников, коих он панически боялся. Сырский, в отличие от Залужного, не умеет говорить "нет" недонаполеону. Ну и вся вертикаль теперь подобрана по такому же принципу. За редким исключением.
20.01.2025 01:55 Відповісти
20.01.2025 01:55 Відповісти
А Залужний так йому казав ні, що ми не разу не почули, і поїхав жити в Лондон? Не живіть в ілюзіях, це шкідливо…
20.01.2025 07:36 Відповісти
20.01.2025 07:36 Відповісти
А чого він не мав їхати в Лондон? Гундосий звільнив його з армії, чули про таке?
20.01.2025 07:51 Відповісти
20.01.2025 07:51 Відповісти
Так він же вміє казати ні! Ви там вище бачите про що мова? Чи курина сліпота?
20.01.2025 08:18 Відповісти
20.01.2025 08:18 Відповісти
Еще один из секты умалишенных. Он должен был сказать "нет" приказу Верховного о своем увольнении с должности главкома? Как вы это себе представляете? Откуда вы такие "умники" только лезете?
20.01.2025 11:43 Відповісти
20.01.2025 11:43 Відповісти
Ні він повинен був сказати коли в 22му році генштаб набивали всіляким непотрібом, ото тим що керує зараз, якій досі нікуди простриїти не можуть, чи коли казали Работіно в червні 23 в лоба штурмувати, новими бригадами, які ік зайці розбігались по посадках, а тепер то що, справа минула. А чого тебе так рве, посаду собі вже пригледів? Поспішати не треба...
20.01.2025 12:50 Відповісти
20.01.2025 12:50 Відповісти
Во-первых весь Генштаб Залужного сейчас не у дел вместе с Шапталой. Было объявлено "перезавантаження генштаба" и отставлено 20 генералов и высших офицеров. И около 70 комбригов за следующие месяцы. И во-вторых за распиаренный "контранступ" - не Залужный устроил тогда "фортецю Бахмут" и разбазаривание подготовленных резервов на три направления, а "великий" недонаполеон, возомнивший себя гением и решивший сам командовать ЗСУ через голову главкома зимой 23 года. Ему какого-то хрена очень понадобилась тогда Горловка, куда и брошены были основные силы и переданная Западом современная техника. И ради чего было перенесено начало наступления с весны на середину лета. Вы бы почитали что по теме, перед тем, как так позориться по тупому.
20.01.2025 14:48 Відповісти
20.01.2025 14:48 Відповісти
Мені позоритися по тупому? В мене Президентських амбіцій немає. Я просто спостерігаю за всім цім збіговиськом тупорилим, де кожен кожного вартий, і всі вони ні до чого, і ніхто ні за що не відповідає, і толку від них нуль, і так вже 30 років. А всім оказується керує Єрмак, і країною, і економікою, і армією, а ще судами, прокуратурою, і далі по списку, оце точно - супермен... Даже хочеться подивитись, коли того Єрмака та ЗЕ не стане, а в житті вашому нічого не зміниться, і що ви тоді будете казати? Хоча знаю, через тиждень видумаєте собі нового цапа відбувайло, і будете в нього плювати...
20.01.2025 15:25 Відповісти
20.01.2025 15:25 Відповісти
Какое отношение этот словесный понос имеет к той херне, что вы писали? Причем здесь одно и другое? Чтобы что? Чтобы просто попи@деть что попало и излить свою желчь? Откуда вы лезете, такие?
20.01.2025 19:48 Відповісти
20.01.2025 19:48 Відповісти
І звільнився він на пенсію, за станом здоровʼя.
20.01.2025 08:19 Відповісти
20.01.2025 08:19 Відповісти
Сколько вы сможешь просидеть и прожить на 1-2 тыс. когда вас отправят "в распоряжение"? Когда вы и денег не имеете и должности вам не дают, а просто маринуют. Эксперды ... ять повылазили.
20.01.2025 11:45 Відповісти
20.01.2025 11:45 Відповісти
Так ось вони які, новітні борці за кращу долю України, може їх ще вдочерити? Хоча, яж не проти, тільки що ви від нього чекаєте, борьби з олігархатом, якихось реформ? Все буде як і було, це людина системна...
20.01.2025 11:51 Відповісти
20.01.2025 11:51 Відповісти
Причем здесь одно и другое? Или лишь бы попи@деть что попало?
20.01.2025 11:56 Відповісти
20.01.2025 11:56 Відповісти
Так казав ні, що аж Героя України здобув, дружньо обійняв клована та поїхав до Лондона. Чекати поки на президента балотуватись час настане
20.01.2025 11:17 Відповісти
20.01.2025 11:17 Відповісти
Система працює 30 років, лохи ковтають...
20.01.2025 11:34 Відповісти
20.01.2025 11:34 Відповісти
Сомалі.. посла нема. Тіко дипломатичні відносини..запровадили
20.01.2025 00:43 Відповісти
20.01.2025 00:43 Відповісти
про-сирський на посла не тягне - тільки молодший клерк по листуванню

.
20.01.2025 00:46 Відповісти
20.01.2025 00:46 Відповісти
Шпіон потрібен.. чого США проти шоб ми в НАТО.. нах,..їм клубок.. тож вони толеранто нам відмовляють.
20.01.2025 01:06 Відповісти
20.01.2025 01:06 Відповісти
Ув. Nataliia Mykhailova a5732138 огласите ваше воинское звание, или профессию. Если нет, идите борщ варить.
20.01.2025 09:25 Відповісти
20.01.2025 09:25 Відповісти
минуло три роки війни, перед цим була Перша та Друга світова війни....
сирський, ти книжки читаєш ?
що важко було зкумекати, що буде нестача молодших командирів ?

а стосовно комбригів, то ьільки один "прильот" ЗЄлі по Генштабу ЗСУ зробив "інвалідами" 17 Генералів та Полковників на чолі з Головнокомандуючим Залужним

це я не рахую ще Генералів Забродського, Кривоноса, Марченко....

із ЗЄлєю ми всєх пабЄдім...
насамперед самих себе
20.01.2025 00:44 Відповісти
20.01.2025 00:44 Відповісти
так і до чого тут Сирський? - не він їх звільняв і в нього нема повноважень їх повернути. Він тільки натякає, що це спричинило нестачу генералів - а як скаже це вголос, то опиниться там само
20.01.2025 04:36 Відповісти
20.01.2025 04:36 Відповісти
Комбригів звільняли за наказом Головкома.
20.01.2025 17:28 Відповісти
20.01.2025 17:28 Відповісти
"Потім їх чисельність збільшилась. Звичайно їх не потрібно створювати безліч. Генеральний штаб провів розрахунки, скільки потрібно бригад і частин для успішної оборони та проведення наступальних дій" ,,,але ГШ забув про підготовку командирів.а ті що були з бойовим длсвідом ,взяв і позвільняв...
20.01.2025 00:50 Відповісти
20.01.2025 00:50 Відповісти
руснявий сирок в черговий раз насрав словами..

головнокомандуючий по присутності в ефірі прямо як верховний

на фронті все ок. (в Багдаде все спокойно, не смотрите вверх)
20.01.2025 00:51 Відповісти
20.01.2025 00:51 Відповісти
А скільки звільнених грамотних командирів??? От і поверніть на службу, чи сирський ссит про це казати, в нього взага странна політика до комбригів, всяке гівно поставить, а нормальних щимять і звільняють!!!
20.01.2025 00:52 Відповісти
20.01.2025 00:52 Відповісти
сирок - русняве гівно і зрадник ..тупо від нього чогось очікувати

як і від тих хто його на цю посаду поставив
20.01.2025 00:55 Відповісти
20.01.2025 00:55 Відповісти
Ну вообще да, если рассматривать поступки сего персонажа с т.з. вредительства - то да, паззлик складывается ну прям ровно.
20.01.2025 01:18 Відповісти
20.01.2025 01:18 Відповісти
ну ти й ..... !!!!!!

"четирьохэтажный матерный" це основна мова в Армїях всіх часів і народів !!!!
прочитай Швейка ! там кожне друге слово в діалогах "дупа"

.

.
20.01.2025 01:12 Відповісти
20.01.2025 01:12 Відповісти
здогадайся, що каже сержант новобранцю в армії США
20.01.2025 01:15 Відповісти
20.01.2025 01:15 Відповісти
Когда смолили крышу долбо....во...дятлы плеснули смолы мне на руку. Я сказал "Вы там, поаккуратней"
20.01.2025 09:30 Відповісти
20.01.2025 09:30 Відповісти
Це вам залишається хіба що книжки читати, бо в армії не були. Спілкуватися можна нормально і саме так ми і спілкувалися
20.01.2025 01:19 Відповісти
20.01.2025 01:19 Відповісти
"тот, кто НЕ был в армии - много потерял !"

це для таких як ти маминих квіточок

послухай хоча б коментарі наших хлопців, коли вони луплять по оркам,

одуванчик гр....

.
20.01.2025 01:25 Відповісти
20.01.2025 01:25 Відповісти
Ну ви на відміну не були в армії - значить багато втратили. Закінчуйте бухати
20.01.2025 01:28 Відповісти
20.01.2025 01:28 Відповісти
В боевой обстановке выражение "Будьте любезны, перенесите огонь на вновь прибывший личный состав противника" заменяется на "***....и по тем пи...рам". Покойная Фарион (царство ей небесное) хотела подорвать нашу боеспособность путем отдачи долгих приказов
20.01.2025 09:35 Відповісти
20.01.2025 09:35 Відповісти
Да річ про наради, шикування тощо. А так зрозуміло) Я навіть в екстремальних умовах мат не вживаю)
20.01.2025 09:46 Відповісти
20.01.2025 09:46 Відповісти
Ідіоти кончені. Нахера вам нові бригади. Ви старі доукомплектуйте. Поки Творожков виводить одну бригаду, а на її місце заводить бригаду наловлених бусами студентів, рашисти в цей час захопили десятки населених пунктів.
20.01.2025 00:58 Відповісти
20.01.2025 00:58 Відповісти
вони не ідіоти....вони свідомо зливають Україну саботажем
20.01.2025 01:00 Відповісти
20.01.2025 01:00 Відповісти
Можу порекомендувати досвідчених командирів з 22-го року, котрі цілу штурмову бригаду стерли майже в нуль.
20.01.2025 01:01 Відповісти
20.01.2025 01:01 Відповісти
так він же і каже---------------"Потрібно вистояти, втриматись, а потім вони показують результати не гірші, ніж старі бригади"-----------а скільки за цей час загине, його не цікавить.
20.01.2025 08:52 Відповісти
20.01.2025 08:52 Відповісти
хворобливо-ранімий стендапер поразганяв багато талановитих командирів. Навіть недотичні до війська люди знають про Кривоноса і Марченка.
20.01.2025 01:01 Відповісти
20.01.2025 01:01 Відповісти
ти ідіот ? Дівчина постраждала якнайважче, це 22-річна Жанна Шарова.

27 января 2022 года, в день расстрела, потерпевшая Жанна Шарова работала в очередной смене. Во время стрельбы она получила три тяжелых ранения, а одна пуля попала в позвоночник.

«Я не понимаю, почему он [Артемий Рябчук] это сделал. Возможно, стрелял в меня, потому что я могла бы доложить в часть. Но не успела этого сделать, потому что он в меня выстрелил. Я вообще не знала его имени и фамилии, ведь редко заступала в караул. А из того караула [27 января] я знала только трех человек», - рассказала Шарова.
20.01.2025 01:20 Відповісти
20.01.2025 01:20 Відповісти
А издеватся над солдатом правильно? Того Рябчука все гнобили прежде чем он на это решился
20.01.2025 01:38 Відповісти
20.01.2025 01:38 Відповісти
22-річна Жанна Шарова стала інвалідом
20.01.2025 01:47 Відповісти
20.01.2025 01:47 Відповісти
Допивайте останню чарку і лягайте спати. Завтра на працю
20.01.2025 01:21 Відповісти
20.01.2025 01:21 Відповісти
Від того хто їх знімає чи міняє очікувати позитивних рішень не доводиться.
20.01.2025 01:08 Відповісти
20.01.2025 01:08 Відповісти
Талановитих командирів не бракує, бракує дуполизів, які не були б тупими. І це страшенно засмучує і Сирського, і Віслюка.
20.01.2025 01:22 Відповісти
20.01.2025 01:22 Відповісти
Слухай, кремлебот, ти бездар. Плакала твоя квартальна премія...
20.01.2025 05:20 Відповісти
20.01.2025 05:20 Відповісти
Сирський також нагадав, що на початку повномасштабної війни в Україні було близько 12 бригад. Джерело: https://censor.net/ua/n3531127
Брехня !
20.01.2025 01:31 Відповісти
20.01.2025 01:31 Відповісти
Десятки фахових генералів випхади на пенсію, інвалідність, "дипломатичну працю", просто звільнили!
У існуючих бригадах некомплект 40-60%
А Найпотужніший Генералісімус топае ніжкою та кричить "ДАЙТЕ МЕНІ ЩЕ 15 НОВИХ БРІГАД!"
20.01.2025 01:56 Відповісти
20.01.2025 01:56 Відповісти
Це чисто по-військовому : створюйте бригади якомога більше, а я піду дізнаюсь скільки треба".
Спочатку попиляти гроші на створенні бригад адже керівництво, бухгалтерія призначається одразу і отримує з першого дня зарплатню. Тепер будем ліквідовувати бригади, та платити компенсації при звільненні.
Не здивуюсь, якщо частина бригад існувала лише на папері.
Доречі, десь пролітала інформація, що формують вже 211 бригаду.
20.01.2025 02:08 Відповісти
20.01.2025 02:08 Відповісти
212 уже... на папері только десяток не больше, и то штабные и тыловые посади там заняты вполне реальными людьми.
20.01.2025 02:14 Відповісти
20.01.2025 02:14 Відповісти
Общее количество бригад достигло цифры 212... а было их в начале полномасштабки не 12, а в шесть раз больше...
Кроме этих 212 бригад есть еще сотни отдельных полков и батальонов. Вообщем наплодили підрозділів мама не горюй...
20.01.2025 02:12 Відповісти
20.01.2025 02:12 Відповісти
Штаби , штабчики , штабусіки.
20.01.2025 05:36 Відповісти
20.01.2025 05:36 Відповісти
Що тут скажеш, почитав оце новини за день ( в більшості від Сирського) , так схоже спагетті ще місяців 3 купувати не буду - вистачить того що вже повисло на вухах. І це я навіть телемарафон не включав.
20.01.2025 02:31 Відповісти
20.01.2025 02:31 Відповісти
Головне штабів наклепати та укомплектувати на 100500%. Толку з тих нових , необстріляних бригад ?
20.01.2025 05:35 Відповісти
20.01.2025 05:35 Відповісти
Толк э ******** горошi
20.01.2025 07:00 Відповісти
20.01.2025 07:00 Відповісти
То роби з бригад дивізії,дебіл. Скільки можна про це казати. Ідіот.
20.01.2025 05:51 Відповісти
20.01.2025 05:51 Відповісти
Нах то там сидиш алкоголiк
20.01.2025 06:59 Відповісти
20.01.2025 06:59 Відповісти
То говорят нет пехоты, то командиров, то техники, то еще какой-то ху й ни.
Зеленый е ба нариум
20.01.2025 07:14 Відповісти
20.01.2025 07:14 Відповісти
Нелох усе зробив для цього
20.01.2025 07:55 Відповісти
20.01.2025 07:55 Відповісти
Да, проблема...
20.01.2025 09:06 Відповісти
20.01.2025 09:06 Відповісти
Ото новина! Так треба ж було не жополизів та м'ясників "чєго ізволітє" продвигати, а нормальних мужиків. Сирок такий на зєльоном глазу, наче він вчора головкомом став. Розвів в ЗСУ *** зна шо в угоду здєрьмакам- а тепер - "камандіров нєма". З такими камандірами і ворогів не треба. " Папа, а шо лучче- охвіцер ілі камандір? Та один ***!" (Вєлічайший митець всіх врємьон і народів Л. Подерв'янський)
20.01.2025 09:22 Відповісти
20.01.2025 09:22 Відповісти
Пропозиції, до ,Сирськог , могу змінити Ермака ,на його посаді , фах дозволяє , я теж завхоз , . А Ермак нехай бригаду очолить
20.01.2025 09:34 Відповісти
20.01.2025 09:34 Відповісти
то це на офіцерські посади бусами ловлять?
20.01.2025 09:50 Відповісти
20.01.2025 09:50 Відповісти
На більшість підготовлених командирів буратінка справи кримінальні позаводив, а решту просто прибрав з фронту; такий наказ гебні. Взагалі, пану Сирському за краще мовчати; потім "дадуть" меньше.
20.01.2025 10:38 Відповісти
20.01.2025 10:38 Відповісти
Нічого не зрозуміло! Чи бригад занадто багато, чи командирів немає? І до чого тут Перша світова? Щось тут не так...
20.01.2025 12:46 Відповісти
20.01.2025 12:46 Відповісти
Круто! У нас стільки військ, що не вистачає зброї, спорядження, техніки, ***********, і самих військових.
20.01.2025 15:53 Відповісти
20.01.2025 15:53 Відповісти
А поповнити особовим складом бойові бригади з досвідом? Нє?
Повнокровна бригада сама моде зробити внутрішню ротацію: один бат заходить - інший виходмть, при цьому управління, логістика, підтримка дронами, артою не змінюється.
20.01.2025 16:07 Відповісти
20.01.2025 16:07 Відповісти
У нас такое кол-во дебилов во власти, что у нас есть проблеми во всем...
20.01.2025 16:30 Відповісти
20.01.2025 16:30 Відповісти
Я готовий командиром частини. Тільки стягнення потрібно зняти згідно статті 26² Дисциплінарного статуту ЗСУ.
20.01.2025 17:15 Відповісти
20.01.2025 17:15 Відповісти
Я готовий командиром бригади. Тільки стягнення скасуйте згідно статті 26² дисциплінарного статуту ЗСУ.
20.01.2025 17:17 Відповісти
20.01.2025 17:17 Відповісти
Если бы сырский хотел что-то изменить, он бы выделил 2 бригады, чтобы поймать Ермака и закончить это двоевластие
20.01.2025 18:20 Відповісти
20.01.2025 18:20 Відповісти
***...Ди
21.01.2025 14:43 Відповісти
21.01.2025 14:43 Відповісти
Я вгорі від того що відбувається взагалі. ГК каже що у нас не вистачає командирів з досвідом, а на справді тих хто має досвід не хочуть бачити на командних посадах . І при досягненні 60 років не глядячи на твоє здоров'я і фізичну підготовку відправляють на пенсію , до того на початку повномасштабної єдині хто дійсно вижив і да достойний опір були саме ти , кого Зеленський сказав не ставити на командні посади, а саме старших 45 . Далеко ходити не треба я це кажу з особистого досвіду, той хто на війні з літа 2014 , а зараз вже другий місяць сиджу і чекаю, шукаю посаду чи роботу бо до 60 вже залишилось 4 місяці. Здоров'я і фізичну форму підтримую на рівні що молодим соромно. Чому таке відношення не розумію. Хоча таким просто немає чого втрачати і вони не мовчать, кажуть свою думку що не подобається молодому командуванню у більшості. Просто кажучи - таких бояться. Ми переможемо але з таким підходом до особового складу не так швидко .
26.01.2025 07:13 Відповісти
26.01.2025 07:13 Відповісти
Для чого нові бригади, чи не легше доукомплектовувати старі? Наприклад, можна збільшити кількість особового складу за рахунок збільшення кількості батальйонів в бригаді чи рот в батальйоні.
26.01.2025 10:28 Відповісти
26.01.2025 10:28 Відповісти
Сирок сказав, що на початку війни було лише 12 бригад??? Та лише Порох після 2014 створив більше 12 бригад! Я вже мовчу про відновлення Нацгвардії з 50 тис. бійців.
03.02.2025 18:46 Відповісти
03.02.2025 18:46 Відповісти
 
 