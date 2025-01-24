Путин пытается манипулировать стремлениями Трампа достичь мира, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления диктатора РФ Владимира Путина о готовности говорить с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства считает, что Путин хочет манипулировать стремлениями Трампа достичь мира.
Об этом он сказал в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Президент рассказал, что в пятницу, 24 января, провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко о военном потенциале РФ.
"Провел сегодня Ставку. Несколько вопросов. Доклад как раз руководителя СВР относительно военного потенциала России и готовности Путина продолжать войну и манипулировать лидерами мира. И, в частности, он хочет манипулировать стремлением президента Соединенных Штатов Америки достичь мира. Я уверен, что никакие российские манипуляции больше не удадутся", - сказал Зеленский в обращении.
По словам главы государства, второй вопрос, который обсуждался на Ставке, - это обеспечение всех подразделений на передовой.
"Это оружие, это люди. Я благодарю всех в государстве, кто подходит к этому вопросу ответственно", - добавил президент.
Напомним, что также в обращении Зеленский призвал остановить поставки деталей для военного производства в РФ.
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якщо самозакоханому ананісту трампу подобається, то нехай зе!гундос плазує, либезить, прогинається, смокче, вилизує, все що завгодно.
як що це принесе користь україні, то нехай робить, те що хрипатий зе!лідор вміє краще за все.
Невже це зелене клоунське чувирло, на якому висить бейджик президента України, десь в глибині свідомості таки знає що обісрався з тими "шашликами" по самі вуха? Може Зеленський таки знає, що винен у сотнях тисяч смертей. Якби носив за то "браслетики" - треба було би ті браслетики за ним на вантажному авто возити.
Зрадник номер 1.