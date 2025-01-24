Путин пытается манипулировать стремлениями Трампа достичь мира, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления диктатора РФ Владимира Путина о готовности говорить с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства считает, что Путин хочет манипулировать стремлениями Трампа достичь мира.

Об этом он сказал в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Президент рассказал, что в пятницу, 24 января, провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко о военном потенциале РФ.

"Провел сегодня Ставку. Несколько вопросов. Доклад как раз руководителя СВР относительно военного потенциала России и готовности Путина продолжать войну и манипулировать лидерами мира. И, в частности, он хочет манипулировать стремлением президента Соединенных Штатов Америки достичь мира. Я уверен, что никакие российские манипуляции больше не удадутся", - сказал Зеленский в обращении.

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По словам главы государства, второй вопрос, который обсуждался на Ставке, - это обеспечение всех подразделений на передовой.

"Это оружие, это люди. Я благодарю всех в государстве, кто подходит к этому вопросу ответственно", - добавил президент.

Напомним, что также в обращении Зеленский призвал остановить поставки деталей для военного производства в РФ.

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