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Путин пытается манипулировать стремлениями Трампа достичь мира, - Зеленский

Зеленський про заяви Путіна говорити із Трампом

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления диктатора РФ Владимира Путина о готовности говорить с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства считает, что Путин хочет манипулировать стремлениями Трампа достичь мира.

Об этом он сказал в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Президент рассказал, что в пятницу, 24 января, провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко о военном потенциале РФ.

"Провел сегодня Ставку. Несколько вопросов. Доклад как раз руководителя СВР относительно военного потенциала России и готовности Путина продолжать войну и манипулировать лидерами мира. И, в частности, он хочет манипулировать стремлением президента Соединенных Штатов Америки достичь мира. Я уверен, что никакие российские манипуляции больше не удадутся", - сказал Зеленский в обращении.

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По словам главы государства, второй вопрос, который обсуждался на Ставке, - это обеспечение всех подразделений на передовой.

"Это оружие, это люди. Я благодарю всех в государстве, кто подходит к этому вопросу ответственно", - добавил президент.

Напомним, что также в обращении Зеленский призвал остановить поставки деталей для военного производства в РФ.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20734) обращение (763) путин владимир (31501) Трамп Дональд (5580) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+7
"...Я впевнений, що жодні російські маніпуляції більше не вдадуться..."

Невже це зелене клоунське чувирло, на якому висить бейджик президента України, десь в глибині свідомості таки знає що обісрався з тими "шашликами" по самі вуха? Може Зеленський таки знає, що винен у сотнях тисяч смертей. Якби носив за то "браслетики" - треба було би ті браслетики за ним на вантажному авто возити.
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24.01.2025 22:41
+5
ще зовсім недавно це недорозуміння дозволяло собі хамити в адрес США і союзників, а тепер на Ви і пошепки - Трамп, Трамп, Трамп
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24.01.2025 22:26
+4
Як це чмо забанити у стрічці ?
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24.01.2025 22:17
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Тріо популістів-шоуменів патологічних правдорубів Зу Пу та Тр. Ко. Кожен день шоу
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24.01.2025 22:16 Ответить
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24.01.2025 22:17 Ответить
Як це чмо забанити у стрічці ?
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24.01.2025 22:17 Ответить
Які маніпуляціі - Трамп "сказав" якшо - шо - то можна і ломом
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24.01.2025 22:18 Ответить
Трумпом маніпулювати можливо, але плішивому гопнику недомірку з його IQ слід закатати губу.
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24.01.2025 22:25 Ответить
ще зовсім недавно це недорозуміння дозволяло собі хамити в адрес США і союзників, а тепер на Ви і пошепки - Трамп, Трамп, Трамп
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24.01.2025 22:26 Ответить
скажу наступне.
якщо самозакоханому ананісту трампу подобається, то нехай зе!гундос плазує, либезить, прогинається, смокче, вилизує, все що завгодно.
як що це принесе користь україні, то нехай робить, те що хрипатий зе!лідор вміє краще за все.
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24.01.2025 22:28 Ответить
"...Я впевнений, що жодні російські маніпуляції більше не вдадуться..."

Невже це зелене клоунське чувирло, на якому висить бейджик президента України, десь в глибині свідомості таки знає що обісрався з тими "шашликами" по самі вуха? Може Зеленський таки знає, що винен у сотнях тисяч смертей. Якби носив за то "браслетики" - треба було би ті браслетики за ним на вантажному авто возити.
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24.01.2025 22:41 Ответить
Ну для кого вот это , у Трампа нет своей разведки и он слушает Зеленского?
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24.01.2025 22:51 Ответить
Ми будемо ще довго спостерігати як один клоун іншого нагинає.
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24.01.2025 23:37 Ответить
Йди геть недоразвитий ухилянт янелох!
Зрадник номер 1.
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25.01.2025 13:12 Ответить
Так сам же обрав а тепер гавкаєш
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25.01.2025 16:02 Ответить
Ти диви очі відкрились. Хоча хоч тут правий
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25.01.2025 16:03 Ответить
 
 