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Многоэтажка в Вишневом после дроновой атаки РФ: спасены 5 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате вражеской атаки беспилотниками на Киевщине поврежден 9-этажный дом и производственное помещение. Спасены 5 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в Вишневом из-за вражеской атаки разрушены балконы с 5 по 9-й этажи жилого дома. Чрезвычайники спасли трех человек с 5-го этажа и двух с 7-го этажа здания, из них - двое детей. Предварительно без пострадавших. На месте работают 42 спасателя и 7 единиц техники. Информация обновляется.

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На Київщині шахедом пошкоджено багатоповерхівку 25 січня 2025 року
На Київщині шахедом пошкоджено багатоповерхівку 25 січня 2025 року
На Київщині шахедом пошкоджено багатоповерхівку 25 січня 2025 року
На Київщині шахедом пошкоджено багатоповерхівку 25 січня 2025 року
На Київщині шахедом пошкоджено багатоповерхівку 25 січня 2025 року

Также, по данным спасателей, в результате вражеской атаки загорелось здание производственного помещения в Фастовском районе. Ликвидирован пожар на площади 600 м.кв. Обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что "шахеды" атаковали Киевскую область: повреждена многоэтажка, есть разрушение балконов и лестничной клетки.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 24 января российские оккупанты атаковали Киевскую область ударными беспилотниками, в регионе работала ПВО. В результате падения обломков в одном из населенных пунктов области произошел пожар в 10-этажном жилом доме в нескольких квартирах. В другом населенном пункте возник пожар частного двухэтажного дома на площади 120м2.

Автор: 

Вишневое (38) Киевская область (4186) ГСЧС (4998) Шахед (1124) Бучанский район (63) Фастовский район (28) война в Украине (4489)


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Моцковские упыри продолжают свое черное дело...
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25.01.2025 12:21 Ответить
нагадаю, вишневе, то вже не київ!
то, на сто метрів за кордоном!
а, от як що б на борщаге...
ото да....
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25.01.2025 16:09 Ответить
 
 