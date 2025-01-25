Многоэтажка в Вишневом после дроновой атаки РФ: спасены 5 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате вражеской атаки беспилотниками на Киевщине поврежден 9-этажный дом и производственное помещение. Спасены 5 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в Вишневом из-за вражеской атаки разрушены балконы с 5 по 9-й этажи жилого дома. Чрезвычайники спасли трех человек с 5-го этажа и двух с 7-го этажа здания, из них - двое детей. Предварительно без пострадавших. На месте работают 42 спасателя и 7 единиц техники. Информация обновляется.

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Также, по данным спасателей, в результате вражеской атаки загорелось здание производственного помещения в Фастовском районе. Ликвидирован пожар на площади 600 м.кв. Обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что "шахеды" атаковали Киевскую область: повреждена многоэтажка, есть разрушение балконов и лестничной клетки.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 24 января российские оккупанты атаковали Киевскую область ударными беспилотниками, в регионе работала ПВО. В результате падения обломков в одном из населенных пунктов области произошел пожар в 10-этажном жилом доме в нескольких квартирах. В другом населенном пункте возник пожар частного двухэтажного дома на площади 120м2.