Разрушены некоторые наши позиции на Покровском направлении. Уничтожена колонна российских БТР на Купянщине и 8 БМД в Часовом Яре, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки на Харьковском направлении подразделения Сил обороны отражали вражеские атаки в Волчанске. В районе Тихого противник пытался прорваться при поддержке бронетехники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, во время отражения наступательных действий наши воины уничтожили четыре БМП-3 оккупантов. Атака захлебнулась.

На Купянском направлении противник штурмовал позиции наших войск вблизи Глушковки, Новой Кругляковки, Загрызово и Зеленого Гая. В районе Песчаного для поддержки штурмовых действий враг применил бронетехнику. В результате огневого поражения колонна из пяти БТР была уничтожена. Противник понес потери, отступил.

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По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении оккупанты проводили наступательные действия в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Зеленая Долина и Торское, а на Северском направлении - в районе Васюковки. Противник успеха не имел.

"На Краматорском направлении главной целью российской армии остается Часов Яр. По позициям наших защитников по этому городу враг совершил 139 артиллерийских обстрелов. В условиях ограниченной видимости противник проводил наступательные действия при поддержке бронетехники. Только в Часовом Яре подразделения Сил обороны уничтожили и повредили 8 БМД российских десантников. Также на этом направлении противник безуспешно атаковал наши позиции неподалеку Маркового, Белой Горы и Ступочек", - говорится в сообщении.

На Торецком направлении атакующие усилия врага были сосредоточены на проведении штурмовых действий в районах Крымского, Леонидовки, Щербиновки и в Торецке. Противник успеха не имел, ухудшение тактического положения не допущено.

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"Самым горячим на всей линии боевого столкновения остается Покровское направление. Преимущественно без применения бронетехники противник проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Проминь, Новоукраинка, Удачное, Котлино, Новоелизаветовка, Успеновка, Серебряное, Андреевка, Дачное, Улаклы. Продолжались бои в Лисовке, Зеленом, Надеевке, Шевченко и Янтарном. Некоторые наши позиции были разрушены в результате штурмовых действий и огневого воздействия противника. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - добавляют в ОСГВ "Хортица".

Также отмечается, что на Новопавловском направлении противник атаковал наши укрепления в Великой Новоселке. Здесь по позициям Сил обороны враг совершил более 40 артобстрелов. Не считаясь с многочисленными потерями, враг пытается захватить этот населенный пункт. Наши воины держат оборону, нанося врагу значительные потери.

Ранее в DeepState заявили, что оккупанты уже фиксируются в центре Великой Новоселки.