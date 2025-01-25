РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9723 посетителя онлайн
Новости
6 745 42

Я не буду вводить санкции ни против России, ни против других друзей, - Вучич

Вучич про санкції проти РФ

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не будет вводить санкции ни против России, ни против "других друзей", пока он находится на посту.

Об этом сообщает РТС, передает Цензор.НЕТ.

"Я не буду вводить санкции ни против России, ни против других друзей", - сказал он.

Также он заявил, что будет иметь братские и дружеские отношения с Россией и Китаем, а в ближайшие дни поговорит с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы урегулировать ситуацию относительно санкций США в отношении сербской нефтяной промышленности.

"Сила Сербии в нашей автономии и независимости. Защитим наши корни, но также и наше будущее", - добавил Вучич.

Автор: 

россия (96018) санкции (11422) Сербия (395) Вучич Александр (77)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+31
Мудак у якого в друзях нацист *****
показать весь комментарий
25.01.2025 09:47
+31
Друзі наших ворогів, це вороги!
показать весь комментарий
25.01.2025 09:47
+29
Ці "друзі" ше Європу не підзаібали?
показать весь комментарий
25.01.2025 09:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ці "друзі" ше Європу не підзаібали?
показать весь комментарий
25.01.2025 09:41 Ответить
Дембіл.
показать весь комментарий
25.01.2025 09:47 Ответить
Мудак у якого в друзях нацист *****
показать весь комментарий
25.01.2025 09:47 Ответить
Так воно ж само націст. Згадайте наприклад Сребрениця і резню хорватиів яку там влаштували серби це показала во всій красі.
показать весь комментарий
25.01.2025 09:56 Ответить
Мусульмани та хорвати поводились з сербським населенням не краще. Та про це лицеміри-ліберасти згадувати не хочуть.
показать весь комментарий
25.01.2025 12:08 Ответить
Поведінка сербів у колишній СФРЮ була саме така, як і поведінка кацапні у колишньому СРСР. Тож ненависть інших народів у складі цих колишніх імперій до т.зв. "титульної нації" - відповідна.
Як кажуть: "Їжте, не обляпайтеся!" 😊
показать весь комментарий
25.01.2025 16:43 Ответить
Друзі наших ворогів, це вороги!
показать весь комментарий
25.01.2025 09:47 Ответить
"Скажи менi хто твiй друг......."..i далi по тексту...
показать весь комментарий
25.01.2025 09:50 Ответить
То шо ж ти тоді робиш у ЕС? Дивно, денежку отримує 3,14здота сербська у ЕС а любить Парашу. Европа виродилась за 33 роки.
показать весь комментарий
25.01.2025 09:52 Ответить
Ало, військовий! Що бухаєш? З якого часу Сербія у ЄС???
показать весь комментарий
25.01.2025 10:04 Ответить
А какая разніца?
показать весь комментарий
25.01.2025 11:20 Ответить
Кандидат в члени ЄС.
показать весь комментарий
25.01.2025 12:16 Ответить
Різніцу між абітурієнтом і студентом розумієш?
показать весь комментарий
25.01.2025 14:27 Ответить
а навіщо? воно мабуть не знає що таке подача документів та екзамени...
показать весь комментарий
25.01.2025 18:01 Ответить
І ?
показать весь комментарий
25.01.2025 18:37 Ответить
Що, кацапня, мову відняло? Чий Крим?
показать весь комментарий
25.01.2025 21:30 Ответить
Хфедоров вчи мову.
показать весь комментарий
25.01.2025 18:40 Ответить
Дупы слова не давали. Валадимир.не смерди руцькими портками
показать весь комментарий
25.01.2025 21:28 Ответить
в тебе геть дах поїхав? з якого дива в тебе сербія у ЄС опинилась? а дебіли ще й лайкнули...
показать весь комментарий
25.01.2025 11:47 Ответить
Санкції від Сербії ...Це теж саме- що якби їх і не було
показать весь комментарий
25.01.2025 09:55 Ответить
це якийсь фантастичний феномен.
всюди де лапті гвалтували населення, до них якась фанатична любов.
сербія, гдр, мадярія.... добре що африканці вибили цю дурню з голов французів.
показать весь комментарий
25.01.2025 10:01 Ответить
В сербів велика національна рана. яка не скоро заживе, якщо взагалі заживе.
Навіть 1км моря незалишили.
показать весь комментарий
25.01.2025 10:01 Ответить
Вони ту рану ************ гівном змащують
показать весь комментарий
25.01.2025 13:00 Ответить
Ну значить проти тебе пі****раса ввести санкції як і проти твоїх друзів вбивць. Надіюсь Сербію не візьмуть в НАТО і ЄС а то це буде черговий ******* як і з Вугорщиною.
показать весь комментарий
25.01.2025 10:03 Ответить
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ СПЕЦСЛУЖБЫ КОПНУЛИ ПОД НЕГО И ЕГО СЕМЬЮ !)
показать весь комментарий
25.01.2025 11:04 Ответить
Замість тисячі слів отака от дія, тобто її відсутність.
показать весь комментарий
25.01.2025 11:18 Ответить
Математика(хабари и барыши)важнее всего,в Украине тоже есть такой керивник,до сих пор не сидит.
показать весь комментарий
25.01.2025 11:23 Ответить
Серби = балканські москалі. Свій до свого по своє.
показать весь комментарий
25.01.2025 11:24 Ответить
Стародавнє арабське прислів'я: друг мого ворога - мій ворог то ворог мого ворога - мій друг. Кремлівські холуї : Фіцо, Орбан, Вучич... Вони як і фашист )(уйло люті вороги України та приховані вороги Європі та всьому демократичному Заходу.
показать весь комментарий
25.01.2025 11:34 Ответить
з якого дива це прислів'я стало арабським?
показать весь комментарий
25.01.2025 11:52 Ответить
Ось таке диво. Сам не знав, але Гугля каже - "Доподлинно выяснить, кто является автором этого высказывания, уже не представляется возможным, но предания приписывают эту фразу некоему арабскому принцу - по крайней мере, само построение выражения"
показать весь комментарий
25.01.2025 14:30 Ответить
А ви не вірте москалям. Вони правди не кажуть ніколи.

Пор.: […] "il nemico del mio nemico è mio amico", aforisma creduto per molti secoli di origine araba ma che invece trova origine e riscontro letterario proprio nell'Arthashastra.

= "[…] ворог мого ворога є моїм другом", афоризм, що його впродовж багатьох століть уважано за арабський із походження, але який насправді бере початок з «Арташастри», де має найдавніше засвідчення.
показать весь комментарий
25.01.2025 15:06 Ответить
Це не цьому під)(уловнику наш потужно незламний лідор дякував за підтримку у Давосі 2 дні тому?
показать весь комментарий
25.01.2025 11:40 Ответить
Навіть не приховує що Роіся це друзі губошльопа.
показать весь комментарий
25.01.2025 12:15 Ответить
Це його право, раша все життя допомагає сербам.
Тож нічого нового.
показать весь комментарий
25.01.2025 12:32 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2025 12:54 Ответить
Та годі вже згадувати цю путєнську ************, вона того не варта
показать весь комментарий
25.01.2025 12:57 Ответить
Друг нашого ворога - наш ворог. Так думають в ЄС сьогодні чи ні ?
показать весь комментарий
25.01.2025 14:47 Ответить
шматок козла!
показать весь комментарий
25.01.2025 14:53 Ответить
Тоді віддасиш воєводину угорщині 😁
показать весь комментарий
25.01.2025 17:14 Ответить
Як кажуть - Скажи хто твій друг, і я скажу хто ти.....
показать весь комментарий
25.01.2025 17:29 Ответить
 
 