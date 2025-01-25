Я не буду вводить санкции ни против России, ни против других друзей, - Вучич
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не будет вводить санкции ни против России, ни против "других друзей", пока он находится на посту.
Об этом сообщает РТС, передает Цензор.НЕТ.
"Я не буду вводить санкции ни против России, ни против других друзей", - сказал он.
Также он заявил, что будет иметь братские и дружеские отношения с Россией и Китаем, а в ближайшие дни поговорит с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы урегулировать ситуацию относительно санкций США в отношении сербской нефтяной промышленности.
"Сила Сербии в нашей автономии и независимости. Защитим наши корни, но также и наше будущее", - добавил Вучич.
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Як кажуть: "Їжте, не обляпайтеся!" 😊
всюди де лапті гвалтували населення, до них якась фанатична любов.
сербія, гдр, мадярія.... добре що африканці вибили цю дурню з голов французів.
Навіть 1км моря незалишили.
Пор.: […] "il nemico del mio nemico è mio amico", aforisma creduto per molti secoli di origine araba ma che invece trova origine e riscontro letterario proprio nell'Arthashastra.
= "[…] ворог мого ворога є моїм другом", афоризм, що його впродовж багатьох століть уважано за арабський із походження, але який насправді бере початок з «Арташастри», де має найдавніше засвідчення.
Тож нічого нового.