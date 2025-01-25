Я не буду вводить санкции ни против России, ни против других друзей, - Вучич

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не будет вводить санкции ни против России, ни против "других друзей", пока он находится на посту.

Об этом сообщает РТС, передает Цензор.НЕТ.

"Я не буду вводить санкции ни против России, ни против других друзей", - сказал он.

Также он заявил, что будет иметь братские и дружеские отношения с Россией и Китаем, а в ближайшие дни поговорит с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы урегулировать ситуацию относительно санкций США в отношении сербской нефтяной промышленности.

"Сила Сербии в нашей автономии и независимости. Защитим наши корни, но также и наше будущее", - добавил Вучич.