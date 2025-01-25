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В результате вражеской атаки повреждено предприятие и дом на Хмельнитчине

Обстріл Хмельниччини 25 січня

В ночь на 25 января российские войска атаковали Хмельницкую область, в результате чего есть повреждения.

Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате атаки повреждено помещение цеха одного из предприятий и выбиты окна жилого дома.

Сообщается также, что пострадавших нет.

Кроме того, сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", силы ПВО уничтожили 4 вражеских БпЛА.

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Автор: 

обстрел (27652) Хмельницкая область (955)


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