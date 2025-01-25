В результате вражеской атаки повреждено предприятие и дом на Хмельнитчине
В ночь на 25 января российские войска атаковали Хмельницкую область, в результате чего есть повреждения.
Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в результате атаки повреждено помещение цеха одного из предприятий и выбиты окна жилого дома.
Сообщается также, что пострадавших нет.
Кроме того, сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", силы ПВО уничтожили 4 вражеских БпЛА.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль