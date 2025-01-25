Добрая воля в Москве генерируется только благодаря преобладающей огневой мощи и сокрушительным санкциям, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что заставить РФ к миру может максимальное экономическое и военное давление.
Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Так, Сибига отметил, что такие слабые стратегии, как чрезмерная осторожность, "управление эскалацией" и умиротворение никогда не срабатывали с Москвой.
"Только мир благодаря силе - максимальное экономическое и военное давление - сработает. Добрая воля в Москве генерируется только благодаря преобладающей огневой мощи и сокрушительным санкциям", - добавил он.
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у 2014 році: понад 340 мільйонів,
у 2015 році: понад 208 мільйонів,
у 2016 році: більше ніж 123 мільйони,
у 2017 році: майже 180 мільйонів (серед них від оренди, роялті, ліцензійних платежів - близько 143 мільйонів рублів).
Подводно-подземный концерт патриотических уепанов приглашает всех парашников.
https://www.youtube.com/watch?v=Vdi2z4CyqqE
Но верю - в силу "********...".