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Добрая воля в Москве генерируется только благодаря преобладающей огневой мощи и сокрушительным санкциям, - Сибига

Сибіга про тиск на РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что заставить РФ к миру может максимальное экономическое и военное давление.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Так, Сибига отметил, что такие слабые стратегии, как чрезмерная осторожность, "управление эскалацией" и умиротворение никогда не срабатывали с Москвой.

"Только мир благодаря силе - максимальное экономическое и военное давление - сработает. Добрая воля в Москве генерируется только благодаря преобладающей огневой мощи и сокрушительным санкциям", - добавил он.

Также читайте: Украина находится не в сильнейшей позиции, но она не проигрывает, - Сибига

Сибіга про санкції проти РФ

Автор: 

россия (96018) санкции (11422) Сибига Андрей (473)


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Топ комментарии
+2
Угу - ви головне , коли будете "тиснути" , побільше кацапської нафти , через Україну , прокачуйте ...
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25.01.2025 12:57
+2
А ось у кінокомпанії «Грин Филмс» ситуація краща. Так, згідно з даними Росстату, розмір грошових надходжень на рахунки фірми Зеленського в Росії становив:

у 2014 році: понад 340 мільйонів,

у 2015 році: понад 208 мільйонів,

у 2016 році: більше ніж 123 мільйони,

у 2017 році: майже 180 мільйонів (серед них від оренди, роялті, ліцензійних платежів - близько 143 мільйонів рублів).
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25.01.2025 13:11
+1
Здається, що наші партнери відсторонились від проблем війни. Україна своїми землями та населенням має захищати спокій Заходу від АЗІЙСЬКОЇ НАВАЛИ ? КНДР спочатку піхоту "перевірила", а сьогодні вже ракетні та артилерійська війська збирається ? А що там Китай буде випробовувати в Україні завтра ? Захід та США мляво відреагували на азійську піхоту. Ось і має Україна ще потужнішу ескалацію - балістичними ракетами. Захід не дає Томагавки, Першинги, Шольц Таурси. Щоб бити по корейськім військовим ешелонам, які несуться Сибіром. То 6-й флот США буде збивати балістику КНДР ? Чи Захід Петріоти зі всього світу перекине в Україну ? Повне ЛИЦЕМІРСТВО - казати про допомогу, і дивитись на знищення українського народу АЗІЙСЬКИМИ ВБИВЦЯМИ зі своїх кабінетів !
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25.01.2025 13:49
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Угу - ви головне , коли будете "тиснути" , побільше кацапської нафти , через Україну , прокачуйте ...
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25.01.2025 12:57 Ответить
Палітіка.
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25.01.2025 13:25 Ответить
Слухай довбак розірви контракт і сам залишишся під санкціями
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25.01.2025 15:56 Ответить
А шо там з безпековими угодами, які цей меністер підписував з африканськими вождями?
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25.01.2025 13:04 Ответить
Путужний дипломат! Не дарма свою зарплату отримує.
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25.01.2025 13:05 Ответить
А ось у кінокомпанії «Грин Филмс» ситуація краща. Так, згідно з даними Росстату, розмір грошових надходжень на рахунки фірми Зеленського в Росії становив:

у 2014 році: понад 340 мільйонів,

у 2015 році: понад 208 мільйонів,

у 2016 році: більше ніж 123 мільйони,

у 2017 році: майже 180 мільйонів (серед них від оренди, роялті, ліцензійних платежів - близько 143 мільйонів рублів).
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25.01.2025 13:11 Ответить
Это "трио" скоро опять соберётся вместе. Ансамбль Александрова, Кабздон и Пахмутова.
Подводно-подземный концерт патриотических уепанов приглашает всех парашников.
https://www.youtube.com/watch?v=Vdi2z4CyqqE
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25.01.2025 13:18 Ответить
Мене не чують - це є мінус - але и не гонять - це є плюс
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25.01.2025 13:19 Ответить
Здається, що наші партнери відсторонились від проблем війни. Україна своїми землями та населенням має захищати спокій Заходу від АЗІЙСЬКОЇ НАВАЛИ ? КНДР спочатку піхоту "перевірила", а сьогодні вже ракетні та артилерійська війська збирається ? А що там Китай буде випробовувати в Україні завтра ? Захід та США мляво відреагували на азійську піхоту. Ось і має Україна ще потужнішу ескалацію - балістичними ракетами. Захід не дає Томагавки, Першинги, Шольц Таурси. Щоб бити по корейськім військовим ешелонам, які несуться Сибіром. То 6-й флот США буде збивати балістику КНДР ? Чи Захід Петріоти зі всього світу перекине в Україну ? Повне ЛИЦЕМІРСТВО - казати про допомогу, і дивитись на знищення українського народу АЗІЙСЬКИМИ ВБИВЦЯМИ зі своїх кабінетів !
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25.01.2025 13:49 Ответить
азійська піхота не воює в Україні,вона знаходиться на території паРаші,два недомірки підписали угоду про співпрацю,а наш недомірок їм підіграв у цьому відправивши ЗСУ на території паРаші,от і вся казочка з трьома карликами.
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25.01.2025 13:59 Ответить
Звісно, якихось 12 тисяч азіатів не розмажеш по 1000 км фронту. Проте артилерія КОКСАНи вже працює на Вовчанському напрямку. А балістику везуть для штурму Суджі ? Гадаю, що війна не поділяється на дві окремі війни: в Україні та на кацапії. Як наші пришелепкуваті .... наче папуги після Шольца та інших, почали годувати наших земляків. І взагалі, аби наші ЗСУ перейшли кордони, то це вже українська агресія, це завойовницька війна ? І допомога Заходу - це неправильно ? Чи все ж справедлива війна до ПЕРЕМОГИ ?
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25.01.2025 14:22 Ответить
"Не верю я лишь в силу слова...
Но верю - в силу "********...".
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25.01.2025 14:07 Ответить
 
 