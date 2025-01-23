Украина находится не в сильнейшей позиции, но она не проигрывает, - Сибига
Глава МИД Андрей Сибига считает, что стоит реализовывать концепцию - мир через силу.
Об этом он заявил на панельной дискуссии Ukraine: The Road Ahead на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы ценим любую помощь, любую поддержку со стороны наших союзников. Европейская и украинская безопасность неразделимы. Это важно понимать. И еще я хотел бы обратить внимание на один очень важный момент. Украина не проигрывает", - пояснил глава МИД.
Сибига напомнил, что в феврале исполнится три года полномасштабной российской агрессии.
"Да, возможно, на том этапе нам стоило бы ожидать более решительных решений. И, наверное, мы не должны были быть в такой ситуации, в которой находимся сейчас. Да, сейчас мы находимся не в самой сильной позиции. Это правда. Поэтому так важно реализовать эту концепцию - мир через силу", - продолжил министр.
Глава МИД подчеркнул, что у Украины есть четкое понимание этой концепции и ее элементов, "которые могли бы укрепить наши позиции прямо сейчас". Результат войны сформирует новый глобальный порядок безопасности, "и это будет очень нестабильный и опасный мир, если Россия будет вознаграждена за свою агрессию".
"Неуместно ставить Россию-агрессора в одно измерение с Украиной, которая борется за свою независимость. Наоборот, если эта война закончится справедливым образом, с уважением к суверенитету, территориальной целостности и безопасности Украины, мир станет безопаснее. Поэтому также очень важно не манипулировать значением термина "мир", только всеобъемлющий, длительный мир", - подытожил министр.
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