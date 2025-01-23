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Новости Война
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Украина находится не в сильнейшей позиции, но она не проигрывает, - Сибига

Сибіга заявив про ненайсильнішу позицію України

Глава МИД Андрей Сибига считает, что стоит реализовывать концепцию - мир через силу.

Об этом он заявил на панельной дискуссии Ukraine: The Road Ahead на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ценим любую помощь, любую поддержку со стороны наших союзников. Европейская и украинская безопасность неразделимы. Это важно понимать. И еще я хотел бы обратить внимание на один очень важный момент. Украина не проигрывает", - пояснил глава МИД.

Сибига напомнил, что в феврале исполнится три года полномасштабной российской агрессии.

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"Да, возможно, на том этапе нам стоило бы ожидать более решительных решений. И, наверное, мы не должны были быть в такой ситуации, в которой находимся сейчас. Да, сейчас мы находимся не в самой сильной позиции. Это правда. Поэтому так важно реализовать эту концепцию - мир через силу", - продолжил министр.

Глава МИД подчеркнул, что у Украины есть четкое понимание этой концепции и ее элементов, "которые могли бы укрепить наши позиции прямо сейчас". Результат войны сформирует новый глобальный порядок безопасности, "и это будет очень нестабильный и опасный мир, если Россия будет вознаграждена за свою агрессию".

"Неуместно ставить Россию-агрессора в одно измерение с Украиной, которая борется за свою независимость. Наоборот, если эта война закончится справедливым образом, с уважением к суверенитету, территориальной целостности и безопасности Украины, мир станет безопаснее. Поэтому также очень важно не манипулировать значением термина "мир", только всеобъемлющий, длительный мир", - подытожил министр.

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Автор: 

война (1400) Сибига Андрей (473) война в Украине (4489)


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Щось Зельоні активно почали собі на просуванню кацапів перемогу будувати.

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23.01.2025 12:36 Ответить
Коли Бубон починає керувати, зразу ж в ЗСУ проблеми, так було після Балаклеї і триває до цього часу. Обкурений і крєпко віпівающій - хаотичні дії.
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23.01.2025 12:41 Ответить
Аби шо ляпнути ...🤡🤡🤡
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23.01.2025 12:44 Ответить
Ну то зганяй до Донецька на день-два. Тоді й побалакаємо.
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23.01.2025 12:53 Ответить
а казали що дебілізм незаразний......
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23.01.2025 13:09 Ответить
А-ха-ха, тобто фронти, які валяться - то норм? Бусифікація дідів і пацанів, тисячі у СЗЧ - норм? Те, що кацапи захоплюють кожет день по кілька сіл - то норм? Те, що ви вже не здатні навіть шахеди збивати і ракети літають під час масованих обстрілів по усій країні, як у себе вдома - то норм? Те, що у вас уся країна вже на життєзабезпечені від Заходу, і як тільки воно припинеться - миттєво крякне, то норм?

У вас, імбецили не просто "ненайсильніша" позиція. Ви в двух кроках від катастрофи на всіх рівнях.
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23.01.2025 14:36 Ответить
Все йде за оманським планом.
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23.01.2025 16:47 Ответить
 
 