Украина работает над визитом спецпредставителя Трампа Келлога, - Сибига

Украина и США пока не контактировали с администрацией президента США Дональда Трампа относительно визита его спецпредставителя Кита Келлога. Однако работа по этому вопросу проводится.

Об этом в комментарии NV сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.

Сибига отметил, что после инаугурации Трампа уже нет "юридических препятствий" для налаживания контактов.

"После инаугурации уже нет юридических препятствий, очень надеемся, что эти контакты в ближайшее время состоятся. Мы уже по дипломатическим каналам обратились по поводу таких контактов - телефонических или обмена визитами. Поэтому мы ожидаем и, надеемся, они состоятся в короткой перспективе", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

На вопрос о том, ежедневно ли происходят такие контакты, глава МИД ответил, что это зависит от двух сторон.

"Посольства существуют для того, чтобы контакт был постоянным. Высший уровень контактов зависит и от другой стороны, мы готовы к постоянным контактам",- добавил Сибига.

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Также министр отметил, что Украина постоянно находится в фокусе.

"В каждой речи, которую я слышу, звучит Украина, звучат слова поддержки, солидарности и заявления о необходимости достижения справедливого мира. Потому что это война не только против Украины... это атака на общие ценности, международное право. Без установления справедливого мира невозможно восстановить устоявшийся темп жизни в Европе или в трансатлантическом сообществе", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что представитель новоизбранного президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог отложил поездку в Киев и другие европейские столицы до момента инаугурации Трампа 20 января.

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