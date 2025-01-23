Сибига о призыве Трампа к Путину: Мы должны усилить давление на Россию и заставить ее вести переговоры.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал позицию президента США Дональда Трампа о необходимости усиления давления на Россию.
Об этом он заявил во время панельной дискуссии Ukraine: The Road Ahead в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Напомним, что 22 января Трамп объявил о готовности ввести высокие налоги, тарифы и санкции на российский экспорт, если в ближайшее время не будет достигнута договоренность о прекращении войны в Украине.
"Это было действительно сильное послание и сильный сигнал. Мы должны усилить давление на Россию и заставить ее вести переговоры. Нам нужно лидерство США. Нам нужно больше участия США. Это пункт первый", - заявил Сибига.
Глава МИД Украины также отметил три ключевых аспекта, необходимых для прекращения агрессии России:
- Усиление давления на Россию. По словам Сибиги, международное сообщество должно сделать цену за дальнейшую агрессию для РФ настолько высокой, чтобы это заставило Кремль начать переговоры.
- Ослабление России из-за санкций. Министр подчеркнул важность усиления санкционной политики, которая поможет подорвать экономическую и военную способность РФ.
- Укрепление обороноспособности Украины. "Нам нужен этот пакет сдерживания, чтобы стабилизировать ситуацию прежде всего на поле боя, укрепить наши военные оборонительные возможности," - подчеркнул Сибига.
"Мы действительно приветствуем такие сильные заявления президента Трампа. И мы верим, что он будет победителем. И мы верим, что у нас есть дополнительный шанс получить новую динамику в дипломатических усилиях по прекращению этой войны и достижению долгосрочного справедливого и всеобъемлющего мира", - резюмировал Сибига.
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