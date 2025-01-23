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Сибига о призыве Трампа к Путину: Мы должны усилить давление на Россию и заставить ее вести переговоры.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал позицию президента США Дональда Трампа о необходимости усиления давления на Россию.

Об этом он заявил во время панельной дискуссии Ukraine: The Road Ahead в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Напомним, что 22 января Трамп объявил о готовности ввести высокие налоги, тарифы и санкции на российский экспорт, если в ближайшее время не будет достигнута договоренность о прекращении войны в Украине.

"Это было действительно сильное послание и сильный сигнал. Мы должны усилить давление на Россию и заставить ее вести переговоры. Нам нужно лидерство США. Нам нужно больше участия США. Это пункт первый", - заявил Сибига.

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Глава МИД Украины также отметил три ключевых аспекта, необходимых для прекращения агрессии России:

  1. Усиление давления на Россию. По словам Сибиги, международное сообщество должно сделать цену за дальнейшую агрессию для РФ настолько высокой, чтобы это заставило Кремль начать переговоры.
  2. Ослабление России из-за санкций. Министр подчеркнул важность усиления санкционной политики, которая поможет подорвать экономическую и военную способность РФ.
  3. Укрепление обороноспособности Украины. "Нам нужен этот пакет сдерживания, чтобы стабилизировать ситуацию прежде всего на поле боя, укрепить наши военные оборонительные возможности," - подчеркнул Сибига.

"Мы действительно приветствуем такие сильные заявления президента Трампа. И мы верим, что он будет победителем. И мы верим, что у нас есть дополнительный шанс получить новую динамику в дипломатических усилиях по прекращению этой войны и достижению долгосрочного справедливого и всеобъемлющего мира", - резюмировал Сибига.

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Автор: 

Трамп Дональд (5580) Сибига Андрей (473) война в Украине (4489)


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Які перемовини із злочинцем? Геть з нашої землі, а тоді про щось можно розмовляти, наприклад про краєвид з віконечка камери.
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23.01.2025 12:29 Ответить
кассапстан ніколи не дотримувався прописаного в угодах після будь яких переговорів.
вони розуміють лише ультиматуми з чітко проставленими датами наслідків.
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23.01.2025 12:30 Ответить
На ультиматум Трампа, кацапи тричі зробили "Ку" з присіданням. Чим ви можете "давити", хз, головне в нього під ногами не вештайтеся.
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23.01.2025 12:35 Ответить
 
 