7 тысяч человек остаются в Покровске, всех детей из громады эвакуировали, - ГВА

По состоянию на данное время, в Покровской громаде остаются 10 тысяч человек, в самом Покровске - 7 тысяч. Всех детей из громады эвакуировали.

Об этом рассказал глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы верим в ВСУ и надеемся, что у нас не будет уличных боев, но мы к ним готовимся вместе с военными. Поэтому надо, все же, эвакуироваться. Сейчас в Покровске остается около 7 тысяч человек, всего в громаде - 10 тысяч. Детей в громаде нет - были случаи возвращения семей с несовершеннолетними, их эвакуировали повторно", - рассказал чиновник.

Он призвал горожан эвакуироваться в более безопасные места.

"У нас есть горький опыт соседних городов, в которые уже заходит война, поэтому не медлите с эвакуацией", - призвал Добряк.

Также глава ГВА рассказал, что факта захода в город диверсионно-разведывательных групп врага не зафиксировано.

Ранее в ОСГВ "Хортиця" рассказали, что российские оккупационные войска пытаются окружить Покровск, но им это пока не удается.

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