Сутки на Донетчине: в Покровске ранен человек, обстрелам подверглись три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 25 января рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Покровске ранен человек, повреждены админздание и жилой дом.
Краматорский район
Обстреляны окрестности Константиновской и Лиманской громад.
Бахмутский район
В Северске повреждены 16 домов.
Отмечается, что всего за сутки с линии фронта эвакуированы 389 человек, в том числе 49 детей.
В Нацполиции показали последствия вражеских атак на область.
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