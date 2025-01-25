Украина и ЕС должны предоставить гарантии, что не будет никаких препятствий для поставок газа и нефти в Венгрию, - Сийярто

Венгрия не будет блокировать санкции Европейского Союза против России, если Украина и ЕС пообещают не препятствовать поставкам газа и нефти в страну.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в понедельник Совет министров иностранных дел ЕС рассмотрит вопрос продления санкций против России.

"Формула понятна: отныне нельзя одновременно платить цену чужих войн и рисковать нашей энергетической безопасностью. Украина и/или Евросоюз должны дать гарантии, что в будущем они не будут препятствовать транспортировке природного газа и нефти в Венгрию", - подчеркнул Сийярто.

Глава МИД Венгрии уже озвучил позицию Будапешта главе европейской дипломатии Каи Каллас во время телефонного разговора с ней.

"Убедить нужно не нас, а получить гарантии от украинцев", - добавил венгерский министр.

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Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинцы пытаются повысить цены на энергоносители. И таким образом обмануть венгров.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что блокирование венгерским премьером Виктором Орбаном санкций против РФ будет означать, что он играет в команде российского диктатора Владимира Путина.