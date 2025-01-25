Украина и ЕС должны предоставить гарантии, что не будет никаких препятствий для поставок газа и нефти в Венгрию, - Сийярто
Венгрия не будет блокировать санкции Европейского Союза против России, если Украина и ЕС пообещают не препятствовать поставкам газа и нефти в страну.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что в понедельник Совет министров иностранных дел ЕС рассмотрит вопрос продления санкций против России.
"Формула понятна: отныне нельзя одновременно платить цену чужих войн и рисковать нашей энергетической безопасностью. Украина и/или Евросоюз должны дать гарантии, что в будущем они не будут препятствовать транспортировке природного газа и нефти в Венгрию", - подчеркнул Сийярто.
Глава МИД Венгрии уже озвучил позицию Будапешта главе европейской дипломатии Каи Каллас во время телефонного разговора с ней.
"Убедить нужно не нас, а получить гарантии от украинцев", - добавил венгерский министр.
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинцы пытаются повысить цены на энергоносители. И таким образом обмануть венгров.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что блокирование венгерским премьером Виктором Орбаном санкций против РФ будет означать, что он играет в команде российского диктатора Владимира Путина.
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"У них (мадярів) всі народи - бидло, скоти, тільки один мадяр був людиною, хто не мадяр, той і не людина".
Як ти можеш " нанавідіти" кацапів, коли сам із під уссурійська пишеш ?
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Реєстрація: 26.01.2025
Туск, країна якого наразі головує в Євросоюзі, назвав таке блокування грою на користь президента Росії: «Якщо Орбан дійсно заблокує європейські санкції в ключовий момент війни, буде абсолютно зрозуміло, що в цій великій грі за безпеку та майбутнє Європи він грає в команді Путіна, а не в нашій».
Прем'єр Польщі додав, що цей факт «матиме всі наслідки».
Если кацапы подгонят АЗЕРБАЙЖАНСЬКИЙ🤣🤣🤣🤣 газ им Европа вместе с Венгрией врубят санкции.
Если кацапы не подгонят АЗЕРБАЙЖАНСЬКИЙ🤣🤣🤣🤣 газ с них сниму санкции.
Угорщина має потім використати ці стурбованості, так само, як Україна використала дані їй в 1994 році.
"Ой, дурак!" (с)
мадяри - 100%-ві нацисти. всіх не мадярів вони вважають не за людей.
Транспортуйте як завгодно.
Просто, це МИ для вас НЕ БУДЕМО ТРАНСПОРТУВАТИ нафту та газ!
Отрубить себе кисть правой руки, свалить на кацапов, и не идти в ЗСУ
70 років глузували з ссср що там планова економіка
А наразі в Європі майже все те саме
Не уявляю ким треба бути аби з ними вести справи.
Чортовий лезбіян.