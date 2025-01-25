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Украина и ЕС должны предоставить гарантии, что не будет никаких препятствий для поставок газа и нефти в Венгрию, - Сийярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Венгрия не будет блокировать санкции Европейского Союза против России, если Украина и ЕС пообещают не препятствовать поставкам газа и нефти в страну.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в понедельник Совет министров иностранных дел ЕС рассмотрит вопрос продления санкций против России.

"Формула понятна: отныне нельзя одновременно платить цену чужих войн и рисковать нашей энергетической безопасностью. Украина и/или Евросоюз должны дать гарантии, что в будущем они не будут препятствовать транспортировке природного газа и нефти в Венгрию", - подчеркнул Сийярто.

Глава МИД Венгрии уже озвучил позицию Будапешта главе европейской дипломатии Каи Каллас во время телефонного разговора с ней.

"Убедить нужно не нас, а получить гарантии от украинцев", - добавил венгерский министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если Орбан заблокирует санкции ЕС против РФ, станет понятно, что он играет в команде Путина, - Туск

Сійярто висунув ультиматум Україні для продовження санкцій проти РФ

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинцы пытаются повысить цены на энергоносители. И таким образом обмануть венгров.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что блокирование венгерским премьером Виктором Орбаном санкций против РФ будет означать, что он играет в команде российского диктатора Владимира Путина.

Автор: 

Венгрия (2000) Евросоюз (17252) Сийярто Петер (329)


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Топ комментарии
+26
Боже, як я ненавиджу мадярів. Як кацапів. А... вони ж родичі.
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25.01.2025 20:56
+22
Зовсім уху їли виродки **********. Напали всям скопом на Україну ще й вимагають щом Україна їм давала гарантії. Ви сволота зовсім страх потеряли?
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25.01.2025 20:58
+13
Нахабніє з кожним днем все більше
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25.01.2025 20:58
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Боже, як я ненавиджу мадярів. Як кацапів. А... вони ж родичі.
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25.01.2025 20:56 Ответить
гнила та продажна нація, мав справу колись коли їздив на територію яку називають Magyarország і яку вони захопили 700 років назад прийшовши з Башкирії
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26.01.2025 00:09 Ответить
https://texty.org.ua/fragments/107915/chomu-v-uhorshyni-nemaye-**********-i-hto-taki-madyarony/ Чому в Угорщині немає українців і хто такі "мадярони"

"У них (мадярів) всі народи - бидло, скоти, тільки один мадяр був людиною, хто не мадяр, той і не людина".
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26.01.2025 05:10 Ответить
Так тебе тільки сьогодні 25.01.2025 зарєєстрували, а ти вже встиг " зненавідіти"?
Як ти можеш " нанавідіти" кацапів, коли сам із під уссурійська пишеш ?
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26.01.2025 01:42 Ответить
Алекс Алекс

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Я читаю: 0

Реєстрація: 26.01.2025
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26.01.2025 05:04 Ответить
А ти хто?
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26.01.2025 05:54 Ответить
дід Пихто
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26.01.2025 07:51 Ответить
Як по мадярськи "Середній палець піднятий догори"?
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25.01.2025 20:56 Ответить
a középső ujj fel van emelve
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25.01.2025 21:07 Ответить
Пішов нах
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25.01.2025 20:57 Ответить
Зовсім уху їли виродки **********. Напали всям скопом на Україну ще й вимагають щом Україна їм давала гарантії. Ви сволота зовсім страх потеряли?
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25.01.2025 20:58 Ответить
Вони його і не мали ... кого їм боятися ?
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25.01.2025 21:07 Ответить
І в подальшому при заключенні контрактів потрібно вписувати примутку що при введенні в Україні военного стану всі договори призупиняють свою дію. Щоб більше не було такого маразму що з одної сторони ми воюємо, а поруч пряцюють потяги і газо/нафтопроводи від ворога.
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25.01.2025 22:03 Ответить
Нахабніє з кожним днем все більше
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25.01.2025 20:58 Ответить
пішов ти на фуф модьор кічка портізон
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25.01.2025 20:58 Ответить
Іди н...й ган...н
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25.01.2025 20:59 Ответить
Хтось цих дурників з Угорщини і Словаччини юзає для прикриття і варіанту відновлення газових муток з пуйлом.Скорше всього це Німеччина і Австрія.
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25.01.2025 21:00 Ответить
Там вже покоління виросли на кацапських грошах від нафти та газу, звикли жити на широку ногу,але страх життя без грошей цих убогих гнид дуже лякає , тому й волають як різані підараси **********
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25.01.2025 21:12 Ответить
radiosvoboda.org

Туск, країна якого наразі головує в Євросоюзі, назвав таке блокування грою на користь президента Росії: «Якщо Орбан дійсно заблокує європейські санкції в ключовий момент війни, буде абсолютно зрозуміло, що в цій великій грі за безпеку та майбутнє Європи він грає в команді Путіна, а не в нашій».
Прем'єр Польщі додав, що цей факт «матиме всі наслідки».
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25.01.2025 21:01 Ответить
Які наслідки це матиме ? Чергове європейсько - імпотентне "занепокоєння" ?
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25.01.2025 21:08 Ответить
А що Україна давала якісь гарантії угорцям або підписувала з ними договір на постачання газу після 00 - 00 01.01.2025 ? Мова йшла тільки за забезпечення транзиту для мордору і отримання з нього ж за це платні, але до ціеї дати.
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25.01.2025 21:02 Ответить
Зараз кацапи підженуть АЗЕРБАЙЖАНСЬКИЙ🤣🤣🤣🤣 газ і діло піде аж бігом
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25.01.2025 21:04 Ответить
Дуб?
Если кацапы подгонят АЗЕРБАЙЖАНСЬКИЙ🤣🤣🤣🤣 газ им Европа вместе с Венгрией врубят санкции.
Если кацапы не подгонят АЗЕРБАЙЖАНСЬКИЙ🤣🤣🤣🤣 газ с них сниму санкции.
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25.01.2025 22:56 Ответить
«якщо Україна та ЄС пообіцяють не перешкоджати фінансуваню агресора на зброю: на дії геноциду проти українців»
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25.01.2025 21:05 Ответить
Ну а чому відразу гарантії від України? Треба почати з оголошення Україною Будапештських стурбованостей стосовно безперешкодного постачання нафти та газу.
Угорщина має потім використати ці стурбованості, так само, як Україна використала дані їй в 1994 році.
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25.01.2025 21:05 Ответить
Імєнно. Чого не вимагає від рф дотримання міжнародних угод - незрозуміло.
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26.01.2025 07:59 Ответить
А хто перешкоджає? Укладіть контракти, домовтеся з транзитерами та заплатіть їм за транзит - і все! Але ж кожен з тих, хто братиме участь у цій угоді буде виходити не з бажання сіярто, а з огляду на інтереси своєї держави/компанії/свої. Хоч з Катаром чи ОАЕ домовляйтесь! Можете з Норвегією, США чи, навіть, Венесуелою. В чому проблема?
"Ой, дурак!" (с)
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25.01.2025 21:16 Ответить
Сіяртов, ти дурак ?
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25.01.2025 21:17 Ответить
Раша класно стравила всіх довкола свого газу. Путлер дивиться і регоче з дурнів.
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25.01.2025 21:20 Ответить
газ тут ні до чого. просто мадярські та мокшанські нацисти знайшли одне одного.
мадяри - 100%-ві нацисти. всіх не мадярів вони вважають не за людей.
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25.01.2025 21:30 Ответить
А у нас нацистів немає, не можемо з ними спільну мову знайти?
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25.01.2025 21:58 Ответить
Ніхто не зобов'язаний доставляти тобі нафту і газ, шакал. Якщо ти хочеш російську нафту або газ - іди і візьми сам! Ніхто тобі не заважає, але тягати російські товари для тебе ніхто не зобов'язаний!
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25.01.2025 21:22 Ответить
А Україні й не треба перешкоджати транспортуванню. Контракт закінчився, підписувати наступний Україні невигідно. Нічого особистого, просто бізнес. Якщо Угорщина домовилася з москалями, але забула домовитися з Україною, то хто їй лікар? Треба було краще географію в школі вивчати.
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25.01.2025 21:30 Ответить
Україна готова до транзиту газу з Азербайджану в Європу, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3532271 читайте нижче Вова Зе вже готовий качати так званий азербайджанський газ а розумій російський загорнули в другу красиву упаковку ось і суть цієї влади продаж всього аби бабло
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25.01.2025 21:41 Ответить
Та хто вам перешкоджає?
Транспортуйте як завгодно.
Просто, це МИ для вас НЕ БУДЕМО ТРАНСПОРТУВАТИ нафту та газ!
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25.01.2025 21:48 Ответить
Давайте оті 14 неукомплектованих бригад кинем на Венгрію, думаю вони з легкістю її окупують. Мобілізуєм місцевих мадярів і кинем на фронт як сєвєрних коейцов
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25.01.2025 21:50 Ответить
Петрику - відсоси в старого киргиза і буде тобі щастя!!!
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25.01.2025 21:52 Ответить
Підірвати газо- і нафтопровід під час чергового ракетного удару і звалити все на кацапів!
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25.01.2025 22:05 Ответить
+++
Отрубить себе кисть правой руки, свалить на кацапов, и не идти в ЗСУ
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25.01.2025 22:59 Ответить
Ринкова економіка це не договорняки.
70 років глузували з ссср що там планова економіка
А наразі в Європі майже все те саме
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25.01.2025 22:09 Ответить
нехай там пісюна у путіна понюхають замість газу
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25.01.2025 22:11 Ответить
пуй їм в сраку
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25.01.2025 22:15 Ответить
Паскудні ці угорські очільники. Ох і паскудні. Гидотні до блювоти.
Не уявляю ким треба бути аби з ними вести справи.
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25.01.2025 22:27 Ответить
якийсь фрік-рецепієнт паразитує і насміхається, мовляв ваш ЄС і ваші правила, кретини потужтесь - я дізнаюсь і заблокую
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25.01.2025 22:46 Ответить
Да ***...тісь ви в рот.
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25.01.2025 23:08 Ответить
дурні люди якщо не буде підримки то україна впаде. вони певно того хочуть щоб до них також прийшов руській мірок.....
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25.01.2025 23:12 Ответить
*уй на лопаті всій угорській ×уйло-фермі
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25.01.2025 23:31 Ответить
а може просто ********* угорщину з ЄС, буде набагато простіше
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26.01.2025 00:38 Ответить
Міндем Латоріца?
Чортовий лезбіян.
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26.01.2025 00:38 Ответить
Гарантія одна тебе петуха неотгатять в туза.
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26.01.2025 01:51 Ответить
Такими темпами Орбан скоро зможе в кав'ярні баристою працювати.
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26.01.2025 07:01 Ответить
Ще один клоун гарантій бажає. У нас є гарантії безпеки? Немає. То яких тобі гарантій? Шукай альтернативні шляхи а не ний...
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26.01.2025 07:53 Ответить
Втратили зв'язок з реальністю ці мадьярські болтуни.
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26.01.2025 18:27 Ответить
 
 