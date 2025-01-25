Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером субботы, 25 января, российские захватчики запустили ударные беспилотники по территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"БПЛА - в северной части Сумщины, курс юго-западный", - сообщалось в 19:31.
"Харьковская область - угроза ударных БПЛА", - сообщалось в 20:43.
"БПЛА - в центральные и восточной части Харьковщины, курс западный", - сообщалось в 21:01.
Обновленная информация
В 22:27 ВС сообщили о:
БПЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс западный;
БПЛА в северной части Днепропетровщины, курс южный;
БПЛА в южной части Днепропетровщины, курс западный;
БПЛА - из Херсона, курсом на Николаевщину.
Обновление
В 23:44 ВС сообщили о:
БПЛА в северной части Николаева, курс западный/северо-западный.
БПЛА в южной и восточной части Кировоградской области, курс западный.
БПЛА в восточной части Черкасской области, курс южный.
БПЛА в направлении Днепра с юга.
БПЛА в направлении Полтавы с севера.
БПЛА в центральной части Харьковщины, курс западный.
БПЛА в юго-восточной части Черниговщины, курс юго-западный.
БПЛА западнее Сум, курс западный
БПЛА в Килийском районе, курс западный.
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