Уничтожены 2 ракеты и 46 из 61 "Шахеда", еще 15 дронов - локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 25 января 2025 года войска РФ атаковали двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства из акватории Черного моря и 61-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.30 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 46-ти ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

15 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

Сбитые вражеские БпЛА нанесли ущерб в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях. Повреждены здания предприятий, учреждений, многоквартирные и частные дома, автотранспорт. Специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что "шахэды" атаковали Киевскую область: повреждена многоэтажка, есть разрушение балконов и лестничной клетки. Также сообщалось, что войска РФ атаковали "Шахедами" критическую инфраструктуру Черкасской области: есть обесточивание, повреждены дома.