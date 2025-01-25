Войска РФ атаковали "Шахедами" критическую инфраструктуру Черкасщины: есть обесточивание, повреждены дома (обновлено). ФОТО

В ночь на 25 января 2025 года враг атаковал Черкасскую область ударными дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Черкасской ОГА.

Как отмечается, под прицелом была критическая инфраструктура. Последствия уточняем. Сейчас обесточена часть абонентов, в частности, в областном центре.

Все службы работают.

Больше информации ОВА обещает предоставить позже.

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Позже в ГСЧС уточнили, что спасатели ликвидировали пожар на площади в 200 квадратных метров. Обошлось без пострадавших, однако есть повреждения частных и многоквартирных жилых домов. В настоящее время обесточена часть абонентов, в том числе в областном центре.





Ранее Цензор.НЕТ информировал, что "шахеды" атаковали Киевскую область: повреждена многоэтажка, есть разрушение балконов и лестничной клетки.