Вблизи Черкасс слышали взрывы, работает ПВО
Утром 15 января 2025 года в Черкасской области слышны взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Вблизи Черкасс и в окрестностях города работает ПВО", - сообщает издание.
"Черкасская область. Повышенная ракетная опасность", - отметил глава Черкасской области Игорь Табурец.
Несколько минут назад Воздушные силы информировали об угрозе для Черкасс.
"Черкассы - в укрытие!!! В вашем направлении КР с востока", - отмечали Воздушные силы.
Как сообщалось, враг поднял в небо Ту-95мс и атакует Украину ракетами.
