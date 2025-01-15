Вблизи Черкасс слышали взрывы, работает ПВО

Утром 15 января 2025 года в Черкасской области слышны взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Вблизи Черкасс и в окрестностях города работает ПВО", - сообщает издание.

"Черкасская область. Повышенная ракетная опасность", - отметил глава Черкасской области Игорь Табурец.

Несколько минут назад Воздушные силы информировали об угрозе для Черкасс.

"Черкассы - в укрытие!!! В вашем направлении КР с востока", - отмечали Воздушные силы.

Как сообщалось, враг поднял в небо Ту-95мс и атакует Украину ракетами.