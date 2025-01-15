Поблизу Черкас чули вибухи, працює ППО
Зранку 15 січня 2025 року на Черкащині чути вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Поблизу Черкас та на околицях міста працює ППО", - повідомляє видання.
"Черкаська область. Підвищена ракетна небезпека", - зазначив очільник Черкащини Ігор Табурець.
Кілька хвилин тому Повітряні сили інформували про загрозу для Черкас.
"м.Черкаси - в укриття!!! У вашому напрямку КР зі сходу", - зазначали Повітряні сили.
Як повідомлялося, ворог підняв у небо Ту-95мс та атакує Україну ракетами.
