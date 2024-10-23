В результате атаки вражеских БПЛА повреждены предприятия в Черкассах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня утром российские войска атаковали Черкассы беспилотниками, в результате чего есть попадания в два предприятия.
Об этом сообщили в пресс-службе Черкасской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, примерно в 8 часов утра во время воздушной тревоги произошло попадание вражеского БПЛА по двум предприятиям г. Черкассы, одно из которых - коммунальное.
В результате взрыва повреждены помещения предприятий, стены, кровля, выбиты стекла, а также получили повреждения автомобили.
Сообщается, что на месте происшествия работают прокуроры, следователи УСБУ, взрывотехники и пожарные ГСЧС в Черкасской области. Размер ущерба причиненного преступлением, в том числе окружающей среде, устанавливается.
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Микола Січень #486030
показать весь комментарий23.10.2024 12:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
krot_lub
показать весь комментарий23.10.2024 12:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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