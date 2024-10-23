В результате атаки вражеских БПЛА повреждены предприятия в Черкассах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня утром российские войска атаковали Черкассы беспилотниками, в результате чего есть попадания в два предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе Черкасской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, примерно в 8 часов утра во время воздушной тревоги произошло попадание вражеского БПЛА по двум предприятиям г. Черкассы, одно из которых - коммунальное.

В результате взрыва повреждены помещения предприятий, стены, кровля, выбиты стекла, а также получили повреждения автомобили.

Также читайте: На Черкасщине прогремели взрывы: Работает ПВО





Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Черкасщину "шахедами": Повреждено здание автовокзала. ФОТОрепортаж

Сообщается, что на месте происшествия работают прокуроры, следователи УСБУ, взрывотехники и пожарные ГСЧС в Черкасской области. Размер ущерба причиненного преступлением, в том числе окружающей среде, устанавливается.



