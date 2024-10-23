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В результате атаки вражеских БПЛА повреждены предприятия в Черкассах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня утром российские войска атаковали Черкассы беспилотниками, в результате чего есть попадания в два предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе Черкасской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, примерно в 8 часов утра во время воздушной тревоги произошло попадание вражеского БПЛА по двум предприятиям г. Черкассы, одно из которых - коммунальное.

Наслідки атаки на Черкаси 23 жовтня

В результате взрыва повреждены помещения предприятий, стены, кровля, выбиты стекла, а также получили повреждения автомобили.

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Наслідки атаки на Черкаси 23 жовтня
Наслідки атаки на Черкаси 23 жовтня

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Сообщается, что на месте происшествия работают прокуроры, следователи УСБУ, взрывотехники и пожарные ГСЧС в Черкасской области. Размер ущерба причиненного преступлением, в том числе окружающей среде, устанавливается.

Наслідки атаки на Черкаси 23 жовтня
Наслідки атаки на Черкаси 23 жовтня

Автор: 

обстрел (27885) Черкассы (854)


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Локаційно втрачені?
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23.10.2024 12:36 Ответить
в кацапів "абломки", а в нас "локаційно втрачені".
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23.10.2024 12:45 Ответить
 
 