РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13836 посетителей онлайн
Новости Война
825 0

На Черкасщине прогремели взрывы: Работает ПВО

Вибухи пролунали біля Черкас

Возле Черкасс прогремели взрывы, работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам корреспондентов Суспільного, вблизи Черкасс и в Черкассах было слышно несколько взрывов. Работают силы ПВО.

Глава ОВА Игорь Табурец заявил об атаке вражеских дронов.

Также читайте: В Харькове раздались взрывы, россияне атакуют город КАБами (обновлено)

Автор: 

взрыв (6813) Черкассы (854) Черниговская область (1173)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 