На Черкасщине прогремели взрывы: Работает ПВО
Возле Черкасс прогремели взрывы, работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По словам корреспондентов Суспільного, вблизи Черкасс и в Черкассах было слышно несколько взрывов. Работают силы ПВО.
Глава ОВА Игорь Табурец заявил об атаке вражеских дронов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль